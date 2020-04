Německé automobilky už volají po novém šrotovném, nejen doma, ale i u nás před 2 hodinami | Petr Prokopec

Němci chtějí podporu prodeje nových aut nejen ve své domovině, ale na celoevropské úrovni. Plány jim ale může zhatit přetrvávající politický tlak na environmentalismus.

Není žádným tajemstvím, že koronavirus poslal automobilový průmysl do kolen. Měsíc byly zavřené továrny i showroomy, což vyústilo v březnu propad prodejů o 55 %. Duben dle analytiků přinese ještě horší čísla, a to přesto, že v řadě zemí včetně Česka došlo k obnovení provozu, byť za přísných podmínek. Zákazníci i nadále zůstávají spíše doma, a to nejen kvůli obavám z nákazy. Problémem je nejistota, která potápí ekonomiku a je nepravděpodobné, že by se trh rozhýbal v jakkoli brzkém termínu, tedy alespoň sám od sebe.

Volkswagen proto již vyzval Evropskou unii k „energické a koordinované akci“. Tím je míněno znovuzavedení šrotovného, jež by zlevnilo nová auta o desetitisíce či dokonce statisíce korun. „Koronavirová krize je unikátní v tom, že zastavila výrobu, narušila dodavatelské řetězce a ochromila poptávku,“ uvádí Ralf Brandstätter, provozní ředitel VW. Dle něj je proto třeba „speciální pobídky, aby došlo k navýšení prodejů nových aut“. Tato akce nemá být omezena jen na Německo, ale má se dotknout celé Evropy, tedy i České republiky.

Dá se předpokládat, že pokud by výše vládních dotací nebyla zanedbatelná, program by automobilkám skutečně mohl pomoci. Nicméně je tu několik stěžejních problémů. Němečtí politici totiž stávající krizi vidí jako příležitost, jak nakopnout prodeje elektromobilů a plug-in hybridů. Dotace by tedy dle nich měly jít hlavně do podpory alternativního pohonu, což je ale v podstatě totéž, jako kdyby se oděvní branže měla rozpohybovat slevami u Armaniho. Ani při odpočtu 50 procent někdejších cen by si totiž většina lidí na dané výrobky nedosáhla.

Podobné je to i s elektromobily, na které je již nyní v Německu poskytována dotace až 6 000 Eur (cca 165 tisíc Kč). Přesto však po zemi nejezdí milion bateriových vozů, jak kdysi v souvislosti se zavedením pobídek prohlašovala kancléřka Angela Merkelová, nýbrž desetkrát nižší množství. Navýšení pobídky pak situaci jistě změní, ale stěží dramaticky - zvláště za současné situace, kdy jsou ceny elektřiny v Německu abnormálně vysoké, zatímco benzin a motorová nafta padají na svá mnohaletá minima.

Analytici proto očekávají, že pokud o něco bude zájem, pak to rozhodně nebudou drahé a nadále poněkud nepraktické elektromobily či hybridy. „Předpokládáme, že předmětem zájmu se stanou malé vozy nebo dokonce starší či ojetá auta,“ uvedl Jens Nietzschmann ze společnosti Deutsche Automobil Treuhand. A de facto tak udeřil hřebíček na hlavičku, neboť jakkoliv se politici nadále vznášejí na svých vybájených obláčcích, běžný lid čeká tvrdý střet s realitou.

Ač tedy vládní pomoc podnikatelům i zaměstnancům v Německu funguje na mnohem lepší úrovni než u nás, ekonomický propad již nic neodvrátí. Bude se tedy propouštět, a to ve velkém. Pořízení nového vozu tedy pro většinu lidí nebude prioritou, a to ani za předpokladu, že s ním budou spojené nemalé dotace. A pokud se navíc lidé k takovému kroku rozhodnou, budou chtít vůz, který zastane vše, čímž elektromobil stále být neumí.

Je tedy vskutku otázkou, nakolik bude volání Volkswagenu po šrotovném, ke kterému se již přidaly i Audi a BMW, úspěšné. Stejně tak se můžeme ptát, zda skutečně bude spojeno pouze s alternativním pohonem, což ke zlepšení situace rozhodně nepovede. Odpovědi nám mohou poskytnout politici, kteří by se tentokrát měli oprostit od nesmyslných populistických cílů a měli by skutečně pracovat pro lidi, kteří je volí a vlastně i platí. To jsme se ale asi až příliš zasnili.

Volkswagen volá po obnovení šrotovného, a to na celoevropské úrovni. Mnozí politici však vládní pomoc chtějí spojit s elektrifikací, což by jen stěží mohlo skončit úspěchem

Zdroj: Financial Times

Petr Prokopec