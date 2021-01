Německé značky chystají nebývalou čistku v nabídce, skončí řada modelů i motorů před 4 hodinami | Petr Prokopec

Už dnes můžeme jen vzpomínat na časy, kdy jste si u Audi nebo BMW mohli koupit skoro cokoli k čemukoli, lépe ale rozhodně nebude. Naopak, právě tyto dvě značky se chystají svou nabídku dále redukovat.

Je to smutné, ale některé věci člověk dokáže docenit až s jistým časovým odstupem, neboť je nepovažuje za mimořádné, když je zrovna prožívá. Platí to bohužel i ve světě aut, jejichž nabídka zažila jeden ze svých vrcholů už v hloubi předminulé dekády. Tehdy bylo možné vybírat si z neskutečné plejády motorů, pohonů, převodovek a dalších specifik, jak jsme nedávno ukazovali na případu ojetého Golfu čtvrté generace. Neplatilo to přitom zdaleka jen u Volkswagenu, mohli jste tehdy mít třeba i K Audi S8 s manuální převodovkou, BMW M5 kombi a spoustu dalších věcí, po kterých dnes v showroomech budete marně pátrat. Možnosti byly skutečně skoro nekonečné.

Od té doby se nabídka jen zužuje. Přibývá modelů, často jde ale o konstrukčně shodné vozy s trochu jinak řešenými karoseriemi jako plejáda podobných SUV koncernu VW, konkrétní specifikace jsou jen a pouze omezenější. Že to lidem nevyhovuje a právě kvůli možnosti koupit si vůz ušitý více podle vlastních potřeb, hledají stále častěji spásu jinde, nemá smysl dlouze rozebírat, očekávat nějakou reflexi ze strany výrobců ale není na místě. Jejich nabídka ztrácí pestrost kvůli úspoře nákladů, do nichž je ještě více než kdy dříve ženou tlaky regulátorů spojené zejména s emisemi CO2. A protože momentálně jsme na startu éry, ve které se automobilky i zákazníci budou muset vůlí jiných řídit ještě intenzivněji, nepřekvapí, že nabídka aut dále prořídne. A to i v případě oněch dosud bujících portfolií modelů.

Stane se tak jednak v případě BMW, tedy značky, která se stala skoro specialistou na vyhledávání „bílých míst“ na mapě - kvůli tomu jsme tu měli nebo máme modely jako X2, X4, X6, 3 GT a 5/6 GT, 2/4/6/8 Gran Coupe a tak podobně. Nicméně ani mnichovští si rozšafnost ani na tomto poli nebudou moci dovolit. Finanční ředitel značky Nicolas Peter totiž uvedl, že automobilka chystá značnou čistku, jíž za oběť padnou mnohé karosářské styly. A aby toho nebylo málo, dojde i na další redukci nabídky pohonných jednotek i výbavy a nutné bude také zjednodušení softwaru, aby výroba byla co efektivnější. Podrobnosti ke konkrétním omezením zatím chybí, čekejme ale, že zmizí cokoli neoslovující širší spektrum zákazníků.

Není to ale jen mnichovská automobilka, která se připravuje na zeštíhlení nabídky. Změny chystá také Audi, v jehož případě si „Černého Petra“ nejspíše vytáhl model A1. Dle Markuse Düsmanna, šéfa čtyř kruhů, se totiž výrobce chce zaměřit na výdělečnější vozy z vyšších segmentů. Navíc se nejedná o SUV, které jsou aktuálně pro Audi - stejně jako pomalu pro každou jinou automobilku - prioritou. Roli nejmenšího vozu by proto měl převzít model Q2.

Poroučet se ovšem nebude pouze Audi A1, nýbrž i kupé a roadster TT. Faktem totiž zůstává, že stávající generace oproti těm předchozím na trhu paběrkuje. Zdá se proto, že nakonec naplnění dojdou veškeré spekulace, které naznačovaly příchod elektrického kompaktního stylového SUV. Jediný rozdíl nicméně bude v tom, že novinka s alternativním pohonem nebude rozšířením stávající řady, nýbrž jediným zástupcem.

Otázkou pak je osud suersportovního modelu R8. Düsmann sice již uvedl, že udělá vše pro jeho přežití, rozhodnout ale mohou jiní. K čemu v tomto případě dojde, tedy zatím není jisté. Jelikož má ale v další generaci dorazit i nástupce Lamborghini Huracán, s nímž R8 sdílí techniku, je docela pravděpodobné, že i tento model bude zachován. Nicméně nejspíše již nikoliv s atmosférickým desetiválcem, pravděpodobnější je sázka na hybridní pohon.

Může se zdát, že čistka u čtyř kruhů nebude až tak dramatická, jenže vedle velkých, viditelných škrtů ale přijdou i malé, kterých si obvykle všimnou jen kupci toho kterého typu. Zkuste si dnes třeba objednat A4 s šestiválcovým dieselem, už je k dispozici jen pro S4. Podobných změn proběhlo v posledních letech hodně a jen jich přibude - Düsmann ostatně říká, že za nějakých 15 let se může stát, že koupit už půjde pro všechny modely jen jeden motor, ten elektrický.

BMW počítá ve své nabídce s pořádnou čistkou. Detaily zatím značka neupřesnila, zmizet ale mají celé modely, motory i výbavy. Foto: BMW



Stejným směrem půjde i Audi, u kterého se již ví, že kandidátem na odstřel je A1. Další vozy ale budou následovat, stejně jako motorizace. Foto: Audi

