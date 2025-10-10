Německo a Itálie pod tíhou zkázy už otevřeně oponují plánům EU: Je třeba zahodit ideologii Green Dealu a začít něco dělat
Petr ProkopecS kritikou lidí, jako jsme my, se EU vypořádala dávno, ignorovat si zvykla i nářky šéfů některých velkých automobilek. Teď se ale pro ní společně postavili italský ministr průmyslu a německá ministryně hospodářství a ve svém společném dopise si velké servítky nebrali.
10.10.2025 | Petr Prokopec
Snad ani na prstech rukou všech našich čtenářů bychom nespočítali, kolikrát jsme v posledních letech ze stan politiků, manažerů automobilek a nespočtu aktivistů slyšeli, že sázka all-in na elektromobilitu a zelenou politiku vůbec přinese Evropě obrovskou prosperitu. Také proto na ni Brusel tlačil víc a víc, až se ukázalo, že na užívání si nezměrného bohatství můžeme zapomenout.
Protežování konkrétních řešení zejména přerozdělováním peněz směrem k tomu, co bylo od zeleného stolu označeno za lepší, Evropu nepřekvapivě ekonomicky devastuje. Uměle jsme si zdražili efektivní řešení a peníze z jejich prodeje přesměrovali na podporu těch neefektivních. Ve výsledku podobně jako v dobách centrálně plánovaného hospodářství ztrácíme představu o efektivní alokaci zdrojů a nevhodnými prostředky vyrábíme příliš mnoho toho, co nikdo nechce, zatímco to, co by lidé koupili nevyrábíme málo nebo vůbec.
Není to jen dojem, čísla Destatisu publikovaná Auto Weekem ukazují, že německá průmyslová výroba v srpnu prudce poklesla o 4,3 procenta ve srovnání s červencem, což je největší takový sešup od vypuknutí konfliktu na Ukrajině. Tento vývoj byl navíc dán hlavně opravdu brutálním 18,5procentním poklesem v automobilovém průmyslu.
Částečně za tím stojí uzavírka továren v průběhu letních prázdnin, stejně jako mají svůj díl viny rozjeté celní hrátky, není to ale nové či dominantní. Prstem lze ukázat hlavně na klimatickou politiku Evropské unie, která naše životy ovlivňuje víc a víc. Samotných automobilek se to dotýká velmi bezprostředně, proto jsme také dnes svědky takových veletočů, jaký předvedl šéf Mercedesu.
Trochu překvapivě na stejnou začínají nasedat i někteří politici. Proti zákazu spalovacích aut, který má v EU začít platit v roce 2035, se kupodivu staví i německý kancléř Friedrich Merz, který podpořil dopis, jenž do Bruselu v srpnu poslala automobilová asociace ACEA. Nyní tu máme další „milostné” psaní, tentokrát z pera italského ministra průmyslu Adolfa Ursa a německé ministryně hospodářství Katheriny Reiche. A oba říkají, že je třeba hned začít jednat, než se situace stane neřešitelnou.
„Jsme v bodě zlomu. Dnešek je počátkem nové éry evropského průmyslu. Itálie a Německo požadují po Evropské komisi okamžitou změnu směru týkající se automobilového sektoru. Společně požadujeme cestu k zelené tranzici, která je skutečně udržitelná v ekologickém, sociálním i ekonomickém ohledu. Tedy takovou, která zahazuje ideologii Green Dealu,“ píší dále v dopise Urso a Reiche s tím, že jakákoli další přešlapování na místě povede jen k dalším problémům.
Pod šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyen se tak židle houpá stále víc. Europolitici již před prázdninami hlasovali o vyslovení nedůvěry, tento týden pak stejné jednání proběhlo dokonce dvakrát. Německá politička (paradoxně...) zatím vše ustála, ovšem fakt, že na takové kroky dochází stále častěji a vyvolávají je frakce z různých koutů politického spektra, něco naznačuje. Zatím se ale pořád neděje nic...
Elektromobilita cestou k prosperitě nikdy nebyla a za daných okolností ani nebýt nemohla. Pohled na dramatický propad německého automobilového průmyslu v srpnu to potvrzuje a dopady už zvedají ze židle i ty, kteří roky mlčeli. Ilustrační foto: Volkswagen
