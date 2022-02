Německo oznámilo EU, že zákaz prodeje spalovacích motorů v roce 2035 nebude před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Alpina

Jít o jakoukoli jinou zemi, mohlo by to být považováno za postoj, který Evropská unie nemusí brát až tak vážně, bez německého souhlasu se ale v EU nic podstatného nestane. A německý ministr dopravy jasně řekl, že je nutné zachovat technologickou neutralitu.

V poslední době se jednotlivé automobilky i celé země předhání v tom, která dříve zavelí k úplnému přechodu na elektrickou mobilitu - naposledy dnes jsme informovali o takovém kroku Fiatu.

Před tímto postupem dlouhodobě varujeme, neboť jde o věštění z křišťálové koule a vynucování změny, na kterou svět není připraven. Stačí si jen uvědomit, že chybí infrastruktura, není jasné, z čeho vyrábět dostatek „čisté” elektřiny a většina lidí na taková auta nemá ani po dotacích. Navíc je ani nechce, neboť s vyššími cenami je spojena horší použitelnost a nejasné vyhlídky na použitelnost nad rámec záruky na baterii. Neříkáme, že se něco takového v průběhu následujících let nemůže změnit, může. Ovšem velet k dramatické změně bychom měli v době, kdy něco takového alespoň vidíme v dáli, ne v momentě, kdy tomu lze leda slepě věřit.

Až do loňského podzimu byly slyšet téměř jen hlasy zastánců bateriových vozů. Jenže s příchodem zimy začaly růst ceny energií na rekordní úroveň. Napětí na Ukrajině pak začalo vést ke stále většímu tlaku na vymanění se závislosti na Rusku, z jehož plynu se vyrábí stále více elektřiny. Pokud k něčemu takovému dojde, další růst cen bude nevyhnutelný. Tedy pokud se řešením neukáže být intenzivnější výroba elektřiny z uhlí, což možná řeší a dostupnost a ceny, ale ne ekologickou bilanci elektroaut.

Mimo to lze čekat ztrátu stovek tisíc pracovních míst napříč Evropou, což by dávalo smysl při přesunu k lepším dopravním prostředkům, takovými ale elektromobily jednoznačně nejsou, mají své výhody i nevýhody. A masivní propouštění pod tlakem politicky vynucené změny? To už tak rozumně nezní. Opomíjet ale nelze ani problémy s hašením elektrických aut, stejně jako s recyklací těch vyřazených z provozu. Suma sumárum tu máme velké množství otázek, na které ovšem prozatím existují jen hypotetické odpovědi. Není tak vlastně překvapením, že politici a vlastně i výrobci začínají od svých přechozích závazků couvat. Nejzajímavější je Ale obrat, jaký momentálně předvedlo Německo.

Právě tato země se v poslední době bila za elektromobilitu jako žádná jiná. I když ale na dotacích utratila miliardy a loni počet elektromobilů rekordně narostl, emise CO2 vzrostly. Stojí za tím skutečnost, že z obnovitelných zdrojů nebylo vygenerováno tolik energie, kolik se předpokládalo. Pomocnou ruku tedy musely dodat uhelné elektrárny. I tamní politické špičce tak zjevně začalo být jasné, že ideologie je sice věcí hezkou, ovšem v realitě oporu nemá. Německý ministr dopravy Volker Wissing proto EU oznámil, že Německo nesouhlasí s návrhem zastavit v roce 2035 prodej spalovacích aut.

„Chceme povolit spalovací motory i po roce 2035,“ cituje Wissinga italská mutace magazínu Motor1. „Do budoucna nemůžeme spoléhat pouze na elektrickou nebo vodíkovou mobilitu. I proto, že k danému datu nebudeme mít dostatek elektromobilů. Musíme přitom zůstat technologicky neutrální,“ dodal dále Wissing. Ten pak má mimo jiné i oporu v italském ministrovi Reobrtu Cingolanim, který taktéž dodává, že nelze sázet pouze na elektrická auta.

Wissin má jen jednu podmínka - spalovací auta vyráběná po roce 2035 musí být schopna pracovat se syntetickými palivy. Něco takového je zcela reálné, ba co více, na změnu může dojít velmi brzy a bez veškerých problémů, jenž korespondují s přechodem na elektromobilitu. Koneckonců, Porsche míří stejným směrem a už teď prohlašuje, že motory jeho nových aut mohou spalovat syntetický benzin bez jakýchkoliv modifikací. Konec jedné hysterie? Doufejme, plánovat na 13 let dopředu zákaz prodeje čehokoli pro jakýkoli moment bez jasné vidiny existence plnohodnotné náhrady je prostě nesmysl.

Ani Německo nechce v případě pohonu aut sázet vše na jednu kartu. Šéf koncernu VW sice favorizuje elektrifikaci, jednotlivé značky ale zjevně na jedinou kartu sázet nechtějí. Porsche proto již v Chile produkuje syntetický benzin... Foto: Porsche



...zatímco Audi upravilo dieselové jednotky na bionaftu HVO. Foto: Audi

Zdroj: Motor1

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.