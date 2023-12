Německu došly peníze, narazilo na dluhovou brzdu. Dotace na elektromobily úplně zruší už v průběhu roku před hodinou | Petr Miler

/ Foto: ADAC, tiskové materiály

Dotace měly tak jako tak doznat od 1. ledna dalšího podstatného snížení, nyní je jasné, že s nimi bude amen ještě před koncem roku 2024. Pro prodeje elektromobilů u našich západních sousedů je to další špatná zpráva.

Vývoj v Německu v posledních měsících nejlépe ukazuje, jak moc velký je přirozený zájem o elektrická auta. Jistě je nenulový, spíše se ale limitně blíží tomuto číslu než pomyslnému nekonečnu. U našich západních sousedů se totiž rozdávaly na tyto vozy takové peníze, že je dlouho šlo mít zadarmo, nebo na nich bylo možné i vydělávat, na konci letošního léta ale zlaté časy skončily.

Po dílčích a vpravdě nepodstatných redukcích byly s koncem srpna zcela zrušeny dotace pro firmy, což poslalo jejich prodeje dolů o 73,4 procenta. Další měsíc se situace stabilizovala, v listopadu ale odbyt znovu výrazně klesal, i když jsme před koncem roku čekali spíše opak. Od 1. ledna 2024 budou totiž výrazně omezeny také soukromé dotace, kdy lidé dostanou už „jen” 4 500 Eur místo současných 6 750 Eur (110 resp. 165 tisíc Kč), což prodeje těchto aut na konci roku 2023 dříve nebo později nakopne. V lednu lze ale čekat další pád. A ten nebude poslední.

Tzv. semaforová vládnoucí koalice se totiž včera dohodla na finálním znění federálním rozpočtu pro rok 2024, který musela upravit po rozhodnutí Spolkového ústavního soudu. Ten před měsícem označil jednu ze zamýšlených účetních operací za protiústavní (pokud správně chápeme, šlo o započítání dříve nevyužitých prostředků pro boj s koronavirem jako příjmu), čímž se deficit rozpočtu dostal za hranci tzv. dluhové brzdy (toto opatření známe i od nás) o zhruba 17 miliard Eur (cca 415 miliard Kč). Koalice tak musela hledat cesty, jak tyto peníze ušetřit.

Teoreticky bylo možné odhlasovat i pozastavení účinnosti dluhové brzdy, což ústava ve zvláštních krizových situacích umožňuje. Zelení a socialisté byli pro, FDP ale trvala na tom, že taková situace nenastala a byla striktně proti pozastavení spolu opoziční CDU, která hrozila dalšími ústavními žalobami. Chybějící stovky miliard korun tedy musely být nalezeny v úsporách, které dopadnou i na dotace na elektromobily a solární panely.

Ministr hospodářství Robert Habeck tak na tiskové konferenci po dosažení dohody s koaličními partnery oznámil, že finance na dotování elektromobilů dojdou dříve, než se plánovalo, protože Německu došly peníze a prostě už není kde brát. „Stejně by došly, ale stane se to dříve,” řekl ministr za zelené ve včerejších odpoledních hodinách. Stejně tak potvrdil škrty v solárním průmyslu. „Mrzí mě to,” řekl během společného prohlášení s kancléřem Olafem Scholzem a ministrem financí Christianem Lindnerem.

Upřesněme, že částka pro financování dotací byla pro rok 2024 tak jako tak omezena sumou 1,4 miliardy Eur (cca 34 miliard Kč), už v minulosti ale docházelo při jejím vyčerpání na navyšování. To se letos jistě nestane, naopak dostupné maximum má být dále sníženo. Jak moc velký škrt přijde, zatím nebylo upřesněno.

Na závěr dodejme, že tento krok nepřekvapivě neocenilo německé Sdružení automobilového průmyslu (VDA), které označilo škrty už tak snížených dotacích na elektromobily za chybu. „Toto financování bylo vždy právem časově omezené. Jeho zrušení v předstihu ale povede k nejistotě, utlumí rozmach elektromobility a ohrožuje cíl koaliční smlouvy dostat do oběhu do roku 2030 zhruba 15 milionů elektromobilů,” uvedla v prohlášení VDA. Její šéfka Hildegard Müller se pak dožaduje aspoň toho, aby dotace byla přiklepnuta v momentě objednání, nikoli až dodání elektrického auta, neboť to zájem dále utlumí v obavách, že auto nebude dodáno před vyčerpáním omezeného rozpočtu. V tomto směru jsou ale německá pravidla jasná a VDA se změny v minulosti neúspěšně dožadovalo několikrát, ani tentokrát tedy úspěch neočekáváme.

Už tak obtížně prodejný VW ID.3 bude mít na klíčovém německém trhu další problémy s odbytem. Po omezení dotací v lednu přijde ještě v průběhu roku 2024 jejich úplný konec. Němcům došly peníze, dluhová brzda je donutila šetřit i na tomto poli. Foto: Volkswagen

Zdroje: DPA, VDA, Golem, kfz betrieb

Petr Miler

