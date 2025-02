Německý automobilový gigant oznámil další propouštění, ani víc jak 7 tisíc nedávných vyhazovů nebude dost 19.2.2025 | Petr Miler

/ Foto: Continental

Je opravdu nutné dostat se až do situace, kdy se propouštění lidí z automobilových fabrik stane reálným společenským problémem a nikoli jen titulkem v médích, abychom se konečně chytili za nos a přestali si sami devastovat páteř evropského průmyslu?

Rádi bychom pro vás měli dobré zprávy, to by ale odpovědní lidé nejprve museli dělat dobré věci. A nic takového se v Evropě už pěkných pár let neděje. Zejména vedení Evropské unie podlehlo „zelenému náboženství” až do takové míry, že nekouká vpravo vlevo a vypouští do světa jednu tikající bombu za druhou.

Dnes snad už neuplyne den, abychom se nedozvěděli o nějaké hlouposti, která v duchu zmíněného cosi nařizuje, zakazuje, omezuje či naopak podporuje bez ohledu na racionalitu lidského bytí, technického fungování či ekonomické efektivity. Je až surreální dočítat se dokola o všech těch nesmyslech od pokusů nařídit elektricky regulované krby po snahy zakázat servírování džemů nebo medů v plastových obalech. Jednak: Jako bychom neměli lepší věci na práci. A především: Jako by se to všechno dalo upravit jen tak, bez jakýchkoli negativních dopadů na naši existenci.

To je to hlavní, co politikům nedochází, že to prostě není zadarmo, že to není bez obětí. A byť jistě existují věci, pro které má smysl leccos obětovat, podle nás to rozhodně není naše samotná současná rozumná existence výměnou za naprosto vágní vizi čehosi pozitivního za 50 nebo 500 let, na což jakékoli chování starého kontinentu beztak nemůže mít hmatatelný vliv. Ještě než se ale EU rozhodla všem lidem z jednoho města servírovat med z putovního kýble a přivést elektřinu na vrchol Matterhornu, abyste si tam mohli zatopit dřevem, rozhodla se chytnout pod krkem automobilový průmysl a nepustit ho, dokud nevydechne naposledy.

Celá její CO2 doktrína, všechno to nařizování takových a zakazování makových aut má za následek jednu obrovskou vnitřní neefektivitu fungování celého evropského automobilového průmyslu, která je den za dnem patrnější hlavně v celosvětovém měřítku. Však kolik inteligence je třeba na to, abyste pochopili, že pokud někdo v rozvojové zemi může na za stravu a byt v továrně vytápěné kafilérkou vyrobit téměř nekonečně použitelné auto s jednoduchým motorem 1,6 za 50 tisíc korun, nejde tomu konkurovat tím, že tu v továrně s energetickým štítkem A vyrobí člověk s milionovým odchodným jen za dobrého počasí vůz poháněný elektromotorem a baterkou odpovídající 20litrové nádrži benzinu za milion? Můžeme si o tom myslet, co chceme ale prostě to není možné. Prostě. To. Není. Možné.

Přesto touto cestou jdeme a čím více po ní jdeme, tím více poznáváme, že to možné opravdu není. Ale protože po ní přesto pokračujeme dál a dál, nevyhnutelně končíme u toho, že tu nemá smysl takových věcí dělat tolik, popř. je tu není možné dělat vůbec, a to vede k jedinému - omezování výroby či zavírání továren, které logicky nepotřebují tolik zaměstnanců, kolik jich měly doteď, pokud je potřebují vůbec. A tak propouští.

Není to žádný ojedinělý jev, nedávno jsme rekapitulovali, kolik lidí je aktuálně propouštěno po celé Evropě. Součástí nelichotivé bilance byly i mnohé místní automobilové giganty a mezi nimi také Continental, který naposledy oznámil 7 150 vyhazovů. Uběhla chvíle a už ví, že jen taková „čistka” nebude stačit.

Jak shrnuje Reuters, automobilová divize Continentalu oznámila, že to nebude dost k dosažení cílů v oblasti úspory nákladů, a tak musí přistoupit k propuštění dalších 3 000 lidí v oblasti výzkumu a vývoje. Tato oddělení v současnosti zaměstnávají kolem 31 000 lidí, Continental se tedy zbaví skoro celé desetiny z nich.

V Německu při takto zanikne 1 450 pracovních míst, dalších 1 550 zanikne mimo domácí zemi firmy, tedy klidně i v Česku. Continental doufá, že se co nejvíce vyhne přímým vyhazovům a pomůže si např. nenahrazením odcházejících zaměstnanců, ale to je nakonec jedno - kdy a jak daná pracovní místa zaniknou, je technická drobnost.

Jasně, 3 000 lidí není zase tolik, ale kolik takových zpráv si ještě budeme muset vyslechnout, abychom řekli: „Dost!” Až se to bude týkat přímo nás samých? Nebude to pozdě s ohledem na to, jak zbytečné a ničím racionálním neospravedlnitelné kroky k tomuto stavu vedou? Odpovězte si sami, naši repliku si jistě domyslíte.

Continental je jedním z největších světových výrobců automobilových komponentů, navíc pořád hodně situovaný v Německu. Uměle vyvolané patálie evropského autoprůmyslu tak na něj nepřekvapivě dopadají mezi prvními. Foto: Continental

Zdroje: Reuters, Continental

Petr Miler

