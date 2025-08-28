Německé automobilové firmy propustily jen za poslední rok přes 51 tisíc lidí, účet za všechny obory je ještě násobně horší
Petr ProkopecPokud se někoho za těchto okolností zmocňuje optimismus, docela by nás zajímalo, z čeho pramení. Tzv. deindustrializace je u našich západních sousedů zjevně v plném proudu a nedá se to zastřít.
včera | Petr Prokopec
Pokud se někoho za těchto okolností zmocňuje optimismus, docela by nás zajímalo, z čeho pramení. Tzv. deindustrializace je u našich západních sousedů zjevně v plném proudu a nedá se to zastřít.
Asi před měsícem nechvalně známá neziskovka Transport & Environment přišla s dalším kolem „zeleného roztleskávání”. Podle ní totiž Evropa může znovu zamířit na vrchol automobilového světa pouze za předpokladu, že bude dál trvat na urychleném přechodu na elektrická auta. To má přinést jak vyšší roční prodeje, tak prosperitu starého kontinentu, o kterou se mimo jiné mají postarat nově přijatí zaměstnanci. Jen rozšířená výroba baterií má T&E dle přinést 100 tisíc nových pracovních míst.
T&E ale tak znovu jen dokázala, že žije ve vlastním světě, který s tím naším nemá nic společného. Ostatně jinak by takové věci neříkala krátce poté, co došlo na krach největšího elektrického výrobce baterií, švédské společnosti Northvolt, a pár týdnů předtím, co Porsche po odepsání 7 miliard odpískalo vlastí výrobu téhož. Nově tu máme další data, která jdou proti tvrzení T&E. Poradenská firma EY totiž prozkoumala data Spolkové statistické kanceláře a zjistila, že jen v Německu za uplynulý rok přišlo o práci v automobilovém průmyslu 51 500 lidí.
Pokud se pak zaměříme na průmyslovou výrobu jako takovou, pak v tomto oboru k 30. červnu letošního roku pracovalo 5,42 milionu lidí, tedy o 2,1 procenta méně než loni. Znamená to, že během pouhých dvanácti měsíců bylo propuštěno 114 tisíc lidí, a to v jedné jediné zemi. Oproti roku 2019 je pokles ještě razantnější, jde o 4,3 procenta a 245 tisíc zaměstnanců. EY přitom v tomto ohledu poukazuje hlavně na onu snahu co nejrychleji a v největší možné šíři přejít od spalovacího pohonu k tomu bateriovému.
Tento krok ovšem vážně neprospívá ničemu. Ve druhém letošním kvartálu totiž obrat celé průmyslové branže klesl o 2,1 procenta. A šlo už o osmý čtvrtletní pokles v řadě. V případě automobilek je pád sice o trochu nižší, 1,6procentní, ovšem ani tak se nedá mluvit o pozitivech. Výhled do budoucna navíc nevypadá o moc růžověji, Evropská unie totiž ze svého tlaku na elektromobilitu nechce uhnout. Tím ovšem nahrává spíše levnějším Číňanům než evropským automobilkám.
Jan Brorhilker, vedoucí partner u EY, navíc varuje před ještě jedním problémem. „Automobilová branže a mechanické inžernýrství najímají méně mladých lidí než v předchozích letech. Mezi absolventy univerzit tak uvidíme nárůst nezaměstnanosti. Něčemu takovému Německo nečelilo po dlouhou dobu,“ uvedl. Z jeho slov až trochu mrazí, neboť má hned dvojnásobný negativní dopad. Zhoršující se stav německé automobilové branže je pochopitelně jedním z nich.
Tím druhým je víc a víc vody valící se na čínský mlýn. Říše středu se totiž ke spalovací technice zády neobrátila, místo toho ji naopak podporuje. Nově pak bude mít k dispozici ony čerstvé absolventy univerzit, kteří ve své domovině nenajdou uplatnění. Je to prosté jako facka, ani tak přímočarých úvah Ale dnes v Evropě mnozí nejsou schopni.
VW patří k těm automobilkám, které propouští nejvíc. Není to však překvapivé, právě „lidový vůz“ vsadil ve velkém na elektromobilitu. Foto: Volkswagen
Zdroj: tagesschau
