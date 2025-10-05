Německý gigant propustí 7 600 lidí z „elektrické divize”. Už teď ví, že je nebude potřebovat ani za 5 let
Petr MilerBudoucnost je elektrická, teď už je to zjevně na beton. Akorát ne podle těch, kteří by měli vyrábět nezbytné díly pro produkci těchto aut. Ti naopak čekají nezájem až do takové míry, že nemají problém masivně propouštět právě z divize na výrobu dílů pro elektromobily.
včera | Petr Miler
Kolik lidí bylo kdy schopno s velkým předstihem říci, co se bude dít v budoucnosti? Takový Nostradamus v tom byl docela dobrý, ani jeho by ale zřejmě nenapadlo říci frázi typu: „Budoucnost je elektrická!” Zvlášť v pozici manažera automobilové firmy je to jedna z největších hloupostí, které se můžete dopustit. Udělá z vás hlupáka už v momentě, kdy ji vyřknete. A bude z vás dělat totéž vlastně i kdykoli v budoucnu, pokud se tedy náhodou netrefíte.
Buď budete pro smích tím, že budete ignorovat realitu a stejný nesmysl opakovat, i když se ukáže, že jste se mýlili, popř. se budete snažit na sílu nařídit něco, co nenastalo. Anebo budete muset otočit a uznat, že jste se netrefili. Lepší je samozřejmě pořád to druhé, to první totiž vede jen k prohlubování problémů, které už vznikly, ke zvětšování škod, které už byly napáchány.
Je vskutku tragikomické, když jsou některé lobbistické organizace v roce 2025 po všem dosavadním schopny tvrdit, že jen lpění na elektromobilech povede k ekonomické prosperitě a návratu mizejících pracovních míst. Údajná logika je taková, že z výroby spalovacích aut sice lidé zmizí, to ano, ale o to víc jich přibude na výrobu těch elektrických! Kdyby je zákazníci chtěli, pak možná, ale to se neděje. A tak nedochází ani k onomu bujení pracovních míst.
Znovu tragikomicky to ukazuje nejnovější vývoj u německého gigantu ZF Friedrichshafen, jednoho z největších světových dodavatelů komponentů pro výrobce aut. Ten proslul hlavně svými převodovkami, zabývá se ale kdečím. A mocně investoval také do produkce komponentů pro elektrická auta s vírou, že je od něj automobilky budou odebírat tak, jak slíbily. Ale zákon padajícího lejna tady funguje dokonale - zákazníci tato auta nechtějí, automobilky brzdí s jejich výrobou, žádají tak méně komponentů od svých dodavatelů a ti pro změnu potřebují méně práce od svých zaměstnanců. Kde to končí? No samozřejmě nikde, ale toto je jen ten nejhmatatelnější bod u celého řetězu problémů.
Někteří jistě budou namítat, že současny nezájem je zaškobrtnutí, které v dlouhodobém horizontu nic nemění, ale ZF to tak rozhodně nevidí. Jak probírá Automobilwoche, firma nejenže nevidí současnou poptávku po takových autech a dílech na ně, nevidí takovou ani za mnoho let. Ze své divize na výrobu dílů pro elektromobily - jen z té - tak propustí 7 600 lidí, přičemž až do roku 2030 má zaměstnanců na tomto poli jen ubývat. Budoucnost je elektrická? Opravdu to tak nevypadá.
Firma uvádí, že dosáhla dohody s odborovou organizací IG Metall a díky ní ušetří do roku 2027 asi 500 milionů eur. Propouštění navíc nebude jediným opatřením - přijdou předčasné odchody do důchodu, zkrátí se také pracovní týdny a plánované zvýšení mezd bude odloženo. Tento krok je pak součástí širšího kolapsu německého automobilového průmyslu, který na mrtvého koně nasedl ve velkém a v dohledné době propustí celkem 100 tisíc lidí.
Ale budoucnost je stejně elektrická, ne? Byla, je a bude. Jako Lenin, tak také nikdy nezemřel a vždy byl skvělý. Nebo naše bratrství se Sovětským svazem, to bylo na věčné časy a nikdy jinak. Všechny tyhle věci skvěle vyšly, tak proč si je nedat ještě jednou, že? Hlavně zpátky ni krok, jen to ne...
Také v ZF vsadli na elektřinu a zaměstnanci jsou jim jistě vděční. Budou brzy mít hodně dlouhé volno... Foto: ZF Friedrichshafen, tiskové materiály
Zdroj: Automobilwoche
