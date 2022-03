Německý ministr přiznal, že země je v pasti, zastavení dovozu ruské ropy a plynu bude bránit před 4 hodinami | Petr Miler

To, okolo čeho němečtí politici dny jen tančili, nyní máme na stole černé na bílém od samotného ministra hospodářství. Dopady na zemi by byly zkrátka příliš drtivé na to, aby k něčemu takovému svolil.

Obchodní válka s Ruskem zjevně nebude tak snadná, jak si někteří představovali. Nelze příliš pochybovat o tom, že při tak koordinovaném postupu většiny západních zemí dopadne na Rusko více než na kohokoli jiného, otázkou ale zůstává, zda na ostatní země nedopadne více, než si reálně mohou dovolit. A zejména v případě některých je tato otázka velmi tíživá.

Platí to primárně o Německu, největší evropské ekonomice, která v posledních letech značně stavěla na surovinách z Ruska. A i kdyby to aktivně nedělala, struktura jeho průmyslu jej činí na ruských dodávkách do značné míry závislým. O úskalích tohoto stavu zejména za snah „ozelenit” tamní energetický sektor jsme psali už minulý týden a doslova jsme zmínili, že nastalý stav chytá Němce do pasti.

Mohlo to vypadat přehnaně, nyní ale tento stav nepřímo potvrdil přímo německý ministr průmyslu Robert Habeck, který je součástí jednání o možnostech zakázat dovoz ruské ropy či dalších surovin do západních zemí. Podle agentury Deutsche Welle po jednání se zástupci německého průmyslu řekl, že něco takového si Německo prostě nemůže dovolit.

„Nepodpořil bych embargo na dovoz ruských fosilních paliv. Dokonce bych byl proti němu,” cituje Habecka DW. „Potřebujeme tyto dodávky energie, abychom zajistili cenovou stabilitu a energetickou bezpečnost v Německu. Nedostatek dodávek by mohl v Německu ohrozit sociální smír,” dodal bez větších okolků.

Habeck byl ve svých vyjádřeních celkově nebývale otevřený a přiznal, že Německo už pociťuje dopady svých předchozích rozhodnutí. „Dopad sankcí a války na všechny sektory ekonomiky je tak velký, že se můžeme bát velkých následků,” řekl dále s tím, že jakékoli naděje na letošní návrat největší světové ekonomiky na předpandemická čísla jsou v tuto chvíli minulostí.

„Doufali jsme, že letos na jaře zažijeme prudký růst, fázi obnovy. Ale teď čelíme následkům války,” řekl dále a poradil Němcům, jak s Ruskem nepřímo bojovat: „Pokud chcete ublížit Putinovi, šetřete energii,” uzavřel. Existuje lepší definice slov „být v pasti”? Od Německa zjevně žádné aktivní kroky na poli omezování dovozů energií z Ruska nelze očekávat.

Situace na Ukrajině žene ceny fosilních paliv velmi vysoko už dnes, a to k nám pořád proudí suroviny z Ruska.

