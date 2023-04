Nový německý obrněnec dostal kanón jako tank, může pomoci rozhodnout o osudu Ukrajiny před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Rheinmetall

Přímo na Ukrajině může vzniknout továrna na tanky, které v tuto chvíli žádná jiná armáda světa nepoužívá. Kromě „panterů“ by se ovšem Ukrajincům stoprocentně hodil i „rys“, právě o tom si dnes povíme.

Snad každý by rád znal odpověď na otázku, kdy skončí válka na Ukrajině. Mnozí si sice hodně slibují od protiruské ofenzivy, která se má odehrát během následujících týdnů, ani v případě jejího úspěchu ale nelze počítat s tím, že Kreml složí zbraně, spočítá mnohamiliardové ztráty, zaplatí ještě vyšší reparace a bude se dál tvářit, jako by se nic nestalo. Reálnější je tedy spíše možnost, že válčit se bude ještě roky. Alespoň tak vidí situaci šéf německé zbrojovky Rheinmetall Armin Pappenberger.

Porýnský gigant už na Ukrajinu dodal mnoho svých strojů, stejně jako se stará o jejich opravy a údržbu. Zejména přísun těch nových ovšem shledává zoufale pomalým, za čímž stojí hlavně překážky ze strany německé vlády. Pappenberger proto již na počátku března oznámil, že Rheinmetall hodlá na Ukrajině investovat 200 milionů Eur (cca 4,655 miliardy korun) do výstavby továrny na tanky Panther. Ty Němci vyvinuli v loňském roce, dosud tak ještě v žádné armádě světa nesloužily.

Pokud se celá věc podaří, pak Ukrajinci dostanou do rukou nejmodernější techniku, a to navíc v nemalém množství. Továrna by totiž měla produkovat zhruba 400 tanků ročně. Chránit ji bude nejpokročilejší systém protiletecké obrany, čímž Rheinmetall zareagoval na hrozby bývalého ruského prezidenta Dmitrije Medveděva. Ten už oznámil, že tuto „fašistickou základnu“ Rusko případně zlikviduje v řádu několika málo minut s pomocí speciálních střel Kalibr.

Pappenberger dodává, že v současné době mají Ukrajinci přes celosvětovou pomoc kapacity maximálně na to, aby zvládli držet své pozice. Nikoli však na onu ofenzivu, která se nakonec vůbec nemusí uskutečnit. Továrna na tanky přímo na Ukrajině by se tedy tamním ozbrojeným silám hodila. Kromě „panterů“ by nicméně armáda jistě uvítala i smečku „rysů“.

Za tímto názvem (v originále Lynx) se skrývá obrněné vozidlo pěchoty, které Němci představili již v roce 2016. Předloni pak dokonce firma jednala s českými politiky o výstavbě závodu v Česku, zatím však neúspěšně. Loni se pak pochlubila zcela novou variantou Lynx 120, kterou lze považovat spíše za lehký tank. Obrněnec totiž dostal kanón ráže 120 milimetrů, který je odvozen od výzbroje tanků Leopard 2. Vedle něj pak počítá ještě s několika kulomety.

Zajímavé přitom je, že ač původní verze bez výzbroje pobrala kromě tříčlenné posádky ještě šest vojáků v zadní části, novinka počítá dokonce s osmi pasažéry. O kanónem a kulomety osazenou věž se pak starají buď dva lidé, nebo ji lze ovládat dálkově. I proto byl tento stroj osazen také sadou digitálních kamer s automatickou detekcí cílů. Jeho pancíř pak odpovídá standardům NATO, v přímém boji se skutečnými tanky ovšem Lynx tahá za kratší kus provazu.

Pohon 7,7metrového monstra, které v plné palbě může vážit až 50 tun, přitom dostal na starosti dieselový motor Liebherr produkující od 750 do 1 140 koní. Napájen je pak z nádrží usazených v zadní části, které poberou 700 litrů paliva. Lynx tak zvládá urazit až 500 kilometrů na jeden zátah, stejně jako se může dosáhnout tempa 70 km/h. Právě to jsou jeho hlavní výhody třeba vůči tanku Panther, který sveze maximálně čtyři lidi při rychlosti 65 km/h.

Lynx neboli Rys od německé zbrojovky dostal v loňském roce do výbavy 120milimetrový kanón, nově tak může zaskočit za lehké tanky. Vůči nim je ovšem rychlejší, dále dojede a také sveze více lidí. Foto: Rheinmetall

