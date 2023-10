Německý průkopník elektrických aut tragicky zemřel při dopravní nehodě, bylo mu teprve 59 let dnes | Petr Miler

V Česku byl známý jen v automobilových kruzích a mezi lidmi zabývajícími se řešeními úložišť elektrické energie, v Německu ale platí za takového malého Elona Muska. Jeho obchodních úspěchů se ovšem nikdy nedočkal a teď už je jasné, že se jich ani nedočká.

Smutná zpráva dorazila z německého Aubu. Druhé nejmenší město Bavorska se krom své komické velikosti proslavilo hlavně jako rodiště Karla Nestmeiera, německého technika, inovátora a průkopníka na poli elektrotechniky. Právě spojitost Aubu s ním ale nyní nabrala velmi tragický nádech - Nestmeier je po smrti, v 59 letech zemřel na následky zranění, která utrpěl při dopravní nehodě.

Elektřina byla jeho údělem, narodil se do rodiny majitelů elektrotechnické firmy, kterou v 90. letech převzal. Už tehdy vycítil šanci ve fotovoltaice a technologiích bateriových úložišť a už v polovině 90. let si získal uznání poté, co představil první solární systém schopný dodávat vyrobenou elektřinu přímo do sítě.

Nám se dostal do hledáčku až později, kdy se začal věnovat vývoji aut. Tehdy byly aktivity na tomto poli ještě racionální - vzhledem k omezeným kapacitám baterií, kterým Nestmeier rozuměl jako málokdo jiný, musely být elektromobily co nejmenší, nejlehčí, a tedy i co nejméně energeticky náročné. S touto vidinou vznikla firma Citycom AG, která dala za vznik autu známému jako CityEL, levné městské elektrické tříkolce. Nebyla na svou dobu úplně neúspěšná, vyrobena byla v asi 10 000 exemplářích, z nichž většina vznikla přímo v Aub-Baldersheimu, tedy nedaleko Nestmeierova rodiště.

Později se Nestmeier pokusil ve spolupráci s dalšími firmami vdechnout život poněkud univerzálnějším elektrickým autům. V roce 2010 Nestmeier obdržel Bavorskou státní cenu za inovace v oblasti vývoje elektromobilů. Poté, co do Citycomu vstoupil nový investor a společnost se přejmenovala na Smiles AG, ovšem došlo mezi Nestmeierem a novými spolumajiteli k rozkolu a jeho následném odchodu u firmy. Od té doby se věnoval znovu hlavně řešením úložišť elektrické energie.

Už v roce 2012 tak představil na hannoverském veletrhu první bateriový úložný systém na světě s kapacitou 1 MWH. Skládal se ze dvou přepravních kontejnerů, které obsahovaly potřebné bateriové články a řídicí techniku. Kvůli problémům s kvalitou bateriových článků vyrobených v Číně se ale firma dostala do problémů a Nestmeier tento obor opustil. Tehdy asi netušil, že jeho přesun do podnikání v oblasti realit bude posledním velkým obchodním krokem, který učiní.

Stručný životopis Karla Nestmeiera už bohužel žádné další pokračování mít nebude, neboť před pár dny tragicky zemřel při dopravní nehodě. Bylo mu teprve 59 let. Okolnosti incidentu jsou zatím neznámé, dnes ale není jednoduché zabít se v moderním autě. Bylo by tak smutnou ironií osudu, kdyby zahynul v některém ze svých vlastních, od pohledu ne až tak bezpečných výtvorů, na potvrzení okolností jeho skonu si ale musíme počkat.

Karla Nestmeiera v automobilovém světě proslavilo hlavně elektrické vozítko CityEL, které dokázal dostat do prodeje a být s ním relativně úspěšný. Proslul i na poli úložišť elektrické energie. Vymýšlel zajímavé věci, během svého života ale nikdy nezaznamenal opravdu pronikavý obchodní úspěch, teď už to bohužel nenapraví. Anachrocomputer, Wikimedia Commons, CC0 Public Domain

Zdroj: Mainpost

Petr Miler

