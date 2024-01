Německý výrobce kvůli nezájmu o elektromobily musel prodat svou novou továrnu dřív, než ji stačil otevřít, ještě loni s ní měl velké plány před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Eberspächer, tiskové materiály

Jak rychle mění situaci v automobilovém světě nenaplněná očekávání spojená s rozmachem elektrických aut, nejlépe ukazují kroky skupiny Eberspächer. V jejím případě ani nemuselo jít o drahou německou fabriku, odpískala i tu v Bulharsku.

Když jsme před pár dny psali o situaci v německé firmě Brose, širší veřejnosti prakticky neznámém dodavateli automobilek, který ale zaměstnává přes 33 tisíc lidí a kvůli situaci v oboru jich nejméně desetinu propustí, namátkou jsme zmínili pár jiných smutných příběhů jiných německých automobilových firem. O řadě z nich jsme psali, věta „Eberspächer musel prodat svou novou továrnu v Bulharsku, aniž by ji rozjel” ale zůstala suchým konstatováním bez vazby na jiné články. A zjevně vás zaujala dost na to, abyste nám napsali, že by vás zajímalo víc.

Nemáme problém odpovědět článkem, neboť - byť nás někteří z vás vždy rádi „poctí” tvrzením, že jsme si to či ono vymysleli, aniž by se obtěžovali pokoušet si své přesvědčení jakkoli ověřit - i toto konstatování do puntíku odráží realitu. A je to možná nejsmutnější příběh posledních týdnů, který nejvýmluvněji reflektuje, jak komplikovaná dnešní situace evropských automobilových firem je.

O celé věci před pár dny informoval německý Wirtschaftswoche s tím, že nezájem o elektromobily se tvrdě promítá právě do aktivit dodavatelů výrobců aut. A situace se mění tak rychle, že právě Eberspächer musel prodat svou novou továrnu, kterou teprve loni začal stavět a nedávno ji měl dokončit.

Fabrika tak změnila majitele dřív, než z výrobní linky sjel byť jen jediný díl. Výstavba továrny byla přitom dlouho plánovaným krokem a jak můžete vidět na fotce, která doprovázela tiskovou zprávu Eberspächeru z loňského dubna, ještě před nějakými 9 měsíci se jen křepčilo. Krumpáče s mašlemi, u nich nejvyšší činovníci firmy a bulharští politici, vedle toho jasná sdělení: „Zahájení výstavby nového výrobního závodu v Ruse. 17 000 m2 pro výrobu elektrických topidel. Vytvoření až 500 pracovních míst.” Je leden 2024 a je jasné, že nic z toho se nestane.

Nová velká továrna v Ruse se měla stát hlavním závodem firmy pro výrobu topení pro elektromobily, produkce se měla rozjet už za pár týdnů. Zájem o elektromobily dalece nedosahující projektovaných hodnot ale automobilkám zamezil setrvat u původních objednávek komponentů a Eberspächer kvůli tomu pro změnu zamezil rozjezdu nové fabriky. Jít o odložení, budiž, firma je ale směrem do budoucna tak skeptická, že čerstvě dokončenou továrnu rovnou prodala. A ve výrobě elektrických topidel pokračuje v již existující menší továrně nedaleko, což bylo původně zamýšleno jen jako dočasné řešení. Nakonec bude vzhledem k objemu objednávek stačit.

Plán na zaměstnání až 500 dalších lidí kteří by se podíleli na výrobě 2,4 milionu komponentů pro elektromobily za rok, tak vyletěl komínem. A nikdo nepředpokládá, že by se k němu firma vrátila. Vážně - existuje výmluvnější důkaz toho, jak se značně naivní očekávání automobilek nesetkala s realitou? Pátráme po něm marně...

Nová továrna Eberspächeru v Ruse nebyla jen na papíře, stavba začala, byla dokončena, výroba se měla rozjet zkraje roku 2024. Nyní se dozvídáme, že firma novou fabriku raději prodala, nezájem o elektromobily způsobil i nezájem o její topidla pro ně. Foto: Eberspächer, tiskové materiály

Zdroje: Wirtschaftswoche, Eberspächer

Petr Miler

