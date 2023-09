Německým autem roku se může poprvé stát čínský vůz, v jejich vpádu do Evropy je to už teď zlom před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: GCOTY, tiskové materiály

A neříkejte, že se to nemůže stát. Už teď v má v kapse první vítězství a na celkové prvenství má ten správný pohon i cenu. Navíc boduje u zákazníků, tak kdo se nakonec bude zlobit kromě pokulhávající místní konkurence?

V případě národních anket, ve kterých se vybírá auto roku, platí jedno nepsané pravidlo - měl by jej vyhrát domácí výrobce, pokud takový existuje. Zní to jako klientelismus a nebudeme tvrdit, že ho v tom trocha nebývá, má to ale také svůj racionální základ. Třeba v případě Česka a Škody platí, že mladoboleslavská automobilka zásobuje svými vozy velkou část národa, takže lze jen stěží rozporovat, že dokáže Čechům nabídnout, co si přejí.

V Německu je to podobné jen s tím rozdílem, že v jejich případě mohla vždy proběhnout alespoň soutěž mezi domácími značkami. Naši západní sousedé nemají pouze jednu národní automobilku, načež si to o zlatý pohár mohly vždy rozdat Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche a Volkswagen. Stejně tak ovšem bylo možné dát hlas i Opelu, Smartu nebo malosériovým značkám jako Alpina či Ruf. Na jedné straně zde tedy byla i jistá míra svobody, na té druhé bylo ovšem nemyslitelné, aby národní kolo vyhrálo auto z Francie, Itálie či třeba Japonska. Natož aby se jednalo o zástupce z Číny.

Letos ovšem může na donedávna nemyslitelné skutečně dojít, titul Německé auto roku 2024 neboli German Car of the Year (GCOTY) totiž skutečně může vyhrát vůz z Říše středu. Konkrétně pak MG4, tedy 4 287 milimetrů dlouhý hatchback, který u nás startuje na 779 960 korunách. Jeho německá cena je pak téměř na chlup stejná, domácí Volkswagen ID.3 se tak rázem jeví jako nemístně drahé zboží. A to i ve chvíli, kdy základní výbavu Emotion nahradí stupeň Elegance počítající s většími bateriemi i vyšším výkonem. I v té chvíli totiž platíte „jen“ 884 960 Kč.

MG se navíc po britském trhu chystá i v kontinentální Evropě na uvedení varianty Xpower, která dostala do vínku druhý elektromotor a souhrnných 435 koní. Poladěn byl také její podvozek, pročež o voze můžeme mluvit jako o elektrickém hot hatchi. Ten přitom bude k dispozici za zhruba milion korun, tedy v podstatě za stejnou sumu, za jakou si zmiňovaný ID.3 pořizujete v základu. Kromě toho zde máme i design, který přinejmenším neodrazuje. MG4 tak po vítězství mezi vozy do 35 000 Eur (cca 843 000 Kč) může vyhrát i celkově.

Zajímavý je pohled na soupeře, neboť cedulka Made in Germany opravdu začíná hrát stále menší roli. O titul se totiž uchází také Kia EV9, stejně jako Hyundai Ioniq 6. První korejský elektromobil přitom zvítězil v kategorii nad 70 tisíc Eur (asi 1 686 000 Kč), druhý pro změnu vládne třídě nových energií. Německou národnost tedy z pětice kandidátů zastupuje pouze Volkswagen ID.7 jakožto prémiový vůz do 70 tisíc Eur a poté Porsche 911 Carrera T jakožto sportovní vůz, jenž má navíc jako jediný z uchazečů klasický benzinový pohon.

Právě šestiválec usazený na zádi bude nejspíš důvodem, proč titul do Zuffenhausenu nezamíří. Nikoli proto, že by šlo principálně o špatnou jednotku, je to spíš většinou lidí vysněný motor, jen zkrátka není politicky akceptovatelná. ID.7 postavený na zastaralé platformě vyhrát může, ale byla by to trochu blamáž. Kia je pro změnu až příliš drahá, zatímco Hyundai mnoho krásy nepobralo. V podstatě jsme tak zase zpátky u MG, které vážně může tvořit dějiny. Zda se tak skutečně stane, zjistíme již brzy.

O titul Německé auto roku 2024 si to rozdají čtyři elektromobily a jedno spalovací kupé. Asi největší šanci na úspěch má překvapivě čínské MG4, které je už vítězem ve své kategorii. Foto: GCOTY, tiskové materiály

Zdroj: GCOTY

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.