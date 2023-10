Německým autem roku se stal ničím výjimečný vůz za 1,6 milionu Kč, stačilo, že je elektrický a domácí před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: GCOTY, tiskové materiály

Co přesně je na tomto autě přelomového, čím posouvá automobilový svět dál nebo jakým způsobem představuje vysokou hodnotu za peníze, nás míjí. Ať se zaměříte na cokoli, zjistíte, že konkurence je oproti VW ID.7 napřed. A to jsme ještě neřekli, že za jeho cenu můžete mít několik Octavií.

Na počátku září jsme se dozvěděli jména pěti aut soutěžících o titul Německé auto roku 2024 (German Car Of The Year neboli GCOTY 2024). Skutečným překvapením byla přítomnost čínského elektromobilu MG4, na druhou stranu jsme právě tomuto vozu dávali jisté šance na úspěch. Dalším z kandidátů na titul bylo totiž Porsche 911 Carrera T, tedy auto osazené tím „nesprávným“ motorem. A poté tři elektromobily (Hyundai Ioniq 6, Kia EV9 a VW ID.7), které za levné nelze považovat ani ve chvíli, kdy vám čtvrtinu ceny zaplatí stát skrze vysypané kapsy ostatních daňových poplatníků.

Zázrak se ale nakonec nestal, místo toho tu máme pořádnou blamáž a diskreditaci celé ankety. Oborná porota, což je označení, které by v tuto chvíli mělo být v minimálně dvojitých uvozovkách, totiž za vítěze zvolila ID.7. Tedy vůz, který neexceluje vůbec v ničem. Maximálně zde totiž máme výkon 286 koní, což je čtvrtina toho, co vám může nabídnout Tesla. Baterie o kapacitě 77 a 85 kWh, které klasicky odpovídají asi jen 20litrové nádrži na naftu, pak lze dobíjet při maximálním výkonu 170 a 200 kW, což rovněž na špičky v oboru nestačí.

Dojezd z podstaty oslnivý být nemůže, 700 km udávaných s větším paketem by muselo znamenat jízdu se spotřebou ekvivalentní jen něco přes 3 litrům nafty na 100 km. Kdo takhle reálně jezdí? Museli byste jet jako šneci a vypnout všechno od klimatizace po audiosystém, aby to šlo. Vše pak ještě uzavírá podivná vizáž a hlavně také neskromná cena startující v Česku na bezmála 1,6 milionu Kč.

Co přesně je na tom přelomového, oslnivého či jakkoli výjimečného? Absolut gar nichts, jak by řekli Němci, tedy naprosto nic. A není to nikterak překvapivé, neboť ID.7 stojí na modulární platformě MEB, která neznamenala pokrok ani v roce 2019, kdy se poprvé objevila. Šéf VW Thomas Schäfer to ale pochopitelně vidí jinak.

„Sotva jsme ID.7 představili, už byl jmenován Německým autem roku, a to renomovanou porotou. Jde o neskutečný úspěch,“ uvedl Schäfer. Jeho projev lze přirovnat ke slovům zesnulého Karla Gotta, na které došlo po každém „překvapivém“ vítězství v Českém slavíkovi. Nutno však dodat, že tuzemský mistr už to sám nakonec myslel jako žert a za své vystupování si svá ocenění zasloužil. Něco takového však o ID.7 nelze říci ani po návštěvě Oktoberfestu.

Nedivili bychom se tedy, kdyby anketu již nikdo kromě VW nebral vážně, letošní vítěz je výsměchem zdravému rozumu. Přičemž si opravdu nejsme jisti tím, že by titul vůbec něčemu pomohl. Nebo si snad VW myslí, že lidé pustí z hlavu všechny výše zmíněné nepřesvědčivosti a cenu auta jen proto, že mu pár lidí z GCOTY dalo nějakou cenu?

VW ID.7 nezaujme ničím na pohled ani technicky, v prodeji je spousta zajímavějších aut. Ale aby byla nová, elektrická a německá... To už se vybírá hůř. Foto: GCOTY, tiskové materiály

Zdroj: GCOTY

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.