Němečtí technici se postavili proti zákazu spalovacích motorů, s plány EU to hne jen stěží před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Že je univerzální spása spatřovaná v totálním přechodu na elektrickou mobilitu naprostým nesmyslem, ví každý, kdo dával pozor při fyzice a nezapomněl používat rozum. EU přesto jede svou, a tak jí stěží otevře oči stejný pohled velmi kvalifikovaných lidí.

Pokud máte malé děti, nejspíše velmi dobře víte, že opakování je matka moudrosti. Jakmile tedy ratolestem vštěpíte do hlavy kupříkladu to, že nemají strkat prsty do dveří a při přecházení přechodu se musí důkladně rozhlédnout na obě strany, pak máte slušnou šanci, že se dospělosti dočkají s oběma zdravýma rukama a že se jí především dožijí. To je jistě slušná odměna za dlouholetý boj.

V poslední době se zdá, že malých dětí je plný Brusel. Bohužel se však jedná o ratolesti nadmíru umíněné, na které ani neustálé opakování téhož neplatí. A jelikož zde chybí možnost trestu, můžeme pomalu tato dítka přirovnat k rozmazleným spratkům, kteří si dělají co chtějí bez ohledu na následky. Kvůli tomu ovšem trpí všichni, se kterými přijdou i do nepřímého kontaktu.

EU se totiž už rozhodla, že v rámci honby za uhlíkovou neutralitou každému nadiktuje elektromobil, protože ten nemá výfuky a tudíž je z politického pohledu čistý jako lilie. Již to samo o sobě je naprostý nesmysl, neboť každý automobil potřebuje ke svému pohonu energii. Ta se přitom může skrývat jak ve fosilních palivech, tak v elektřině. I tu je nicméně třeba vyrobit, což je pokaždé proces produkující emise.

Pokud tedy politici skutečně chtějí dosáhnout svého cíle, nelze se zaměřit jen na jeden článek v řetězci a ostatní ignorovat. Tedy za předpokladu, že by ona uhlíková neutralita měla být reálná. O to ale Bruselu zjevně nejde, jeho snahy stále více připomínají snímek Bílá paní. V jeho závěru se totiž celé město vrhne do řeky, neboť dle pohlavárů přes ni byl vybudován most. A mnozí tomu věří i ve chvíli, kdy mají vodu až po hlavu.

Pro spoustu lidí se tak elektromobilita skutečně stala symbolem čisté dopravy, a to jen na základě absence výfuků. Že je přitom třeba kvůli tomu vyvinou a vyrobit úplně jiná auta, zajistit pro ně baterie s relativně krátkou životností, vybudovat kompletně celá nová infrastruktura atp., což všechno naši planetu nemalým způsobem zatíží, již nevnímají. A stejně tak jim nedochází, že i s onou elektřinou jsou spojené nemalé emise, zvláště pokud dochází na spalování uhlí, plynu, topných olejů...

I když jsou nicméně tyto argumenty známé, pro děti z Bruselu nic neznamenají. Dá se proto i předpokládat, že naslouchat nebudou ani nejnovějšímu volání německé asociace mechanického inženýrství VDMA. Ta totiž velmi správně připomíná, že problémem nejsou spalovací motory, ale samotné pohonné hmoty. Motor sám žádné emise negeneruje, pochází z fosilních paliv, „krmit” je ale lze i jinými, aniž bychom museli investovat do čehokoli z výše zmíněného.

„Namísto faktického zákazu spalovacích motorů díky snížení povolených výfukových emisí na nulu by měly být využity veškeré možnosti pohonu ohleduplné k životnímu prostředí. Spalovací motor poháněný klimaticky neutrálními zelenými e-palivy zůstává nezbytným doplňkem elektrifikace silniční dopravy. Koneckonců, problémem není motor, ale užívaná fosilní paliva,“ uvedl Karl Haeusgen, prezident VDMA.

S jeho slovy nelze než souhlasit, neboť pokud budou čerpací stanice plné syntetických paliv, nebude třeba kutat vzácné kovy. Nebude se muset stavět nová infrastruktura, v ohrožení nebudou ani statisíce pracovních pozic. Emise přitom nevzrostou, spíše poklesnou, neboť ty spojené s výrobou spalovacích aut jsou nižší než u elektromobilů. A ty spojené s výrobou syntetických paliv nemusí být zase tak vysoké, aby se to z globálního pohledu nevyplatilo.

Jak jsme nicméně uvedli výše, ani tento názor oněmi umíněnými dětmi v Bruselu nejspíše nehne. Ty si zkrátka vysnily most, po kterém přejdou. A i když nohy už mají mokré, pořád věří, že to nějak půjde. Inu, chytrému napověz, o to se snaží i VDMA.

Německá asociace VDMA naznačuje, že problémem nejsou spalovací motory, ale jejich palivo. Zakazovat motory jako takové je nesmysl, podle VDMA mají být součástí řešení, ne označovány za problém. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroj: Auto Express

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.