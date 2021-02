Nemožné neexistuje, automobilka i v roce 2021 odhalila auto s motorem 5,0 V8 bez turba před 3 hodinami | Petr Miler

V době, kdy Mercedes říká, že do třídy C už nedostaneme cokoli většího než dvoulitrové turbo, přichází jako docela úsměvný políček pro Němce auto, které má motor o čtyři válce bohatší, s objemem o tři litry vyšším a k tomu o turbo chudším.

Příznivci racionální evoluce trpí ve světě aut už dlouho, poslední léta jsou ale skutečně bolestivá. Z aut se vytrácí zajímavá, velmi dobře fungující, trvanlivá a reálně efektivní technika na úkor té, která je zajímavá o mnoho méně, funguje často o dost hůře, v případě trvanlivosti minimálně nebudí pozitivní očekávání a efektivnější je nezřídka jen na papíře. Nejsme škarohlídi odmítající vše nové, výjimky jistě existují a některá moderní auta fungují i v praxi nad očekávání dobře. Jsou to ale skutečně jen výjimky, nejde o pravidlo.

Tento trend navzdory své pokročilé fázi stále nabírá na síle a je v podstatě nemožné si byť jen představit, že by na trh přišlo nové auto, které by se mu vymykalo. Naopak, některé vozy obvykle překvapí tím, že nabídnout ještě méně, než vyvolávala očekávání částečného „okleštění”. Takový nový Mercedes třídy C se jedním tahem zbavil všech větších motorů než 2,0 turbo a pro určitou skupinu zákazníků se tím stal prakticky neprodejným. Po takových ranách čekáme jen další a další, ale někdy přijde i příjemné překvapení.

O to poslední se postaral Lexus, prestižní značka Toyoty, která pro ony moderní tendence zase tak moc nehoří. Japonci vyslyšeli volání zákazníků, že inovovaný model IS je s motorem nanejvýš 3,5 V6 poněkud slabý (u nás ovšem nekoupíte ani ten), a tak vzal atmosféricky plněný agregát 5,0 V8 s interním označením 2UR-GSE známý třeba z modelu RC F a nadělil jej provedení 500 F Sport Performance. Právě o tom dnes bude řeč.

S ohledem na aktuální vývoj je nanejvýš pravděpodobné, že před sebou máme vůbec poslední nový sedan střední třídy s tak velkým osmiválcem bez turba. A už jako takového bychom si jej měli vážit, třebaže nepředpokládáme, že by šlo nějakou řidičskou nirvánu - tou nebyla ani předchozí generace verze F s podobnou technikou. Jeho srdce dává při pěti litrech objemu 479 koní výkonu při 7 100 ot./min a 536 Nm točivého momentu při 4 800 ot./min, což jsou prakticky stejné hodnoty jako u nového BMW M3 s tříválcovým biturbem, oproti němuž ale bude nepřeplňovaný motor skýtat jen výhody navíc.

Problémem zde není ani hmotnost, kterou se podařilo udržet docela na uzdě - vůz je při všech nezbytných úpravách, které bylo třeba udělat kvůli 160 koňům navíc oproti šestiválcové verzi, jen o 65 kg těžší. Dynamika tak odpovídá - akcelerace na stovku se po zpracování výkonu osmistupňovým automatem odehraje za 4,5 sekundy, což je sice o něco horší číslo než u přeplňovaných soupeřů, Lexus ale říká, že tahle čísla nehonil, že IS 500 nechce ohromovat papírovými parametry.

Šéftechnik Lexusu Naoki Kobayashi říká, že smyslem bylo dosáhnout maximálně vyrovnaného a uhlazeného projevu, který bude v řidiči vyvolávat důvěru v jím řízení vůz, zda se to ale povedlo, budou muset posoudit až jeho majitelé.

Tohle auto ovšem není jen motor, zajímavé je i dalšími aspekty. Standardně používá samosvorný diferenciál Torsen, který by měl pomoci s přenosem výkonu na silnici, zadní nápravu jak celek pak drží na uzdě tlumení vyvinuté Yamahou - výsledkem je prý vysoká agilita, komfort v nízkých rychlostech a stabilita v těch vysokých. Specificky pro IS 500 pak bylo vyvinuto naladění adaptivního podvozku, řízení a odezva brzd - za ty slouží vpředu 14palcové a vzadu 12,7palcové ocelové kotouče, karbon-keramika bohužel není k dispozici.

Auto dále dostalo skoro o 1 kg lehčí (oproti IS 350), 19" kola Enkei a relativně drobné vizuální úpravy, které z vozu dělají spíše sportovce ve fraku než zjevného bijce. Výjimkou jsou snad jen čtyři koncovky výfuků střižené dle tradic Lexusu, které se nám nikdy moc nezamlouvaly a nezamlouvají se nám ani teď. Auto je pochopitelně bohatě vybaveno, to u Lexusů platí vždy - počítat můžete i s takovými věcmi, jako jsou ventilované sedačky, natož pak s čímkoli obyčejnějším.

Teď ty smutnější zprávy, i když jiné jistě ani nečekáte - IS 500 je určený pouze pro americký trh, kde ještě vládne na trhu uvolněnější atmosféra, velmi pravděpodobně též jen dočasně. A pak se divme, že dovoz aut z těchto míst do Evropy jen bují. Ceny zatím oznámeny nebyly, neboť vůz se dostane fakticky do prodeje až v druhé polovině letošního roku, žádnou dramatickou cifru ale nečekejme. Nová M3 pro USA startuje v přepočtu pod 1,5 milionem Kč a Lexus si u IS 500 nejspíše nedovolí jít podstatně výš.

Foto: Lexus

