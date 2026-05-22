Nenápadný prcek potichu udolal trápícího se obra. Suzuki už globálně prodává víc aut než Honda, možná i proto, že nepodlézá EU

včera | Petr Prokopec
Je to něco, co by vás vůbec nenapadlo, že je možné. Suzuki vedle Hondy působí dojmem firmičky, která sotva nabízí nějaká auta. Jenže kdysi menší automobilka potichu dělá auta pro lidi, někdejší moloch uvízl v pasti ideologie a pochlebování regulátorům.
Pokud bychom se vás zeptali, jaká japonská automobilka prodává nejvíce aut, nejspíše se od všech dočkáme sborové a pochopitelně správné odpovědi. Pozice Toyoty je v tomto ohledu zcela nezpochybnitelná, loni tato automobilka prodala 11,32 milionu nových vozu, čímž dalece utekla zbytku pelotonu. A tím nemyslíme jen ostatní výrobce ze země vycházejícího slunce, ale celý zbytek světa. Ostatně třeba koncern Volkswagen na druhém místě nepřekonal ani 9milionovou metu.
Tím se ovšem dostáváme k druhé otázce, a to mnohem záludnější. Uhádli byste do včera, kdo je japonským číslem dva? Mazda? Nissan? Honda? Chyba lávky, nejde ani o jednoho z těchto výrobců. A není jím ani Subaru či Mitsubishi. Místo toho musíme prstem ukázat na značku, která je v Evropě pomalu neviditelná. I když je třeba zmínit, že třeba u nás se jí daří stále lépe - zatímco totiž v roce 2015 prodala 2 416 nových aut, loni již šlo o 3 376 registrací.
Jak už padlo, jde o Suzuki, které fiskální rok 2025 zakončilo k 31. březnu 2026 s 3,55 miliony globálních prodejů na kontě. Honda, někdejší japonská dvojka, se tak s 3,37 miliony registrací musí spokojit až s poslední příčkou na pódiu. Suzuki stříbro bere vůbec poprvé ve své historii, přičemž dále se může pochlubit 7procentním meziročním růstem. Honda oproti tomu vůbec poprvé od roku 1957 vykázala ztrátu.
Suzuki si pro změnu může hrát na strýčka Skrblíka a peníze přehazovat vidlemi, neboť obrat firmy vzrostl o 8 procent na 6,29 bilionu jenů (cca 827,3 miliardy korun) a čistý zisk šel nahoru o 6 procent na 439,2 miliardy jenů (57,8 mld. Kč). Automobilka za to jistě vděčí hlavně svému prozákaznickému přístupu, který je patrný i v Evropě, však kdo jiný tu švejkovsky nepodlézá EU? Víc aut ale prodává jinde, zejména v Indii. Tamní trh aktuálně ovládá z 40 procent, jejím cílem ovšem je navýšit svůj podíl do roku 2030 na 50procentní, což by mohlo vést vedlo až ke čtyřem milionům prodejů jen z této země.
Japonci předpokládají, že prodeje navýší o 500 tisíc aut jen za letošek, a to navzdory tomu, že Indie začíná stále více lákat konkurenci - mimo jiné Hondu. „Neděláme to ovšem proto, abychom se stali číslem dva - naší misí je vyrábět a prodávat auta, která lidé ocení,“ uvedl k obchodním výsledkům značky její prezident Toshihiro Suzuki. A sám tím podtrhl důvod, pro který je tato automobilka stále úspěšnější a konkurence nikoli.
Suzuki totiž nepatří mezi výrobce, kteří by odhalovali jednu elektrickou novinku za druhou a básnili o tom, jak je elektrický pohon dostane do zisku, i kdyby je táhnul ke dnu. Místo toho se třeba se Swiftem nové generace drží ideově při zemi, což se odrazilo na nízké ceně - na 3 860 milimetrů dlouhý hatchback s benzinovou jedna-dvojkou vám stačí 373 900 Kč. Přitom u něj můžete počítat s tím, že vám bude sloužit i po dvaceti letech provozu. Přesně to lidé chtějí. A když jim to už jen málokdo nabízí, mají u Suzuki žně, po zásluze.
Nový Swift boduje hlavně proto, že je to rozumně pojaté auto za přijatelnou cenu. Kolik takových dnes je? Foto: Suzuki
Zdroje: Suzuki, Car Sales
