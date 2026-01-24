Není tahle „prdelka” už trochu moc? Patří Čarodějovi, se 700 koňmi nechá zmizet všechno, co se mu objeví v zrcátkách
Petr Prokopec
před 3 hodinami | Petr Prokopec
Technicky je to pecka a kvalitou provedení jistě též, ale co ta gigantická „zadnice” s křídlem až do nebes? O dynamice auta snad ani nepřehání, přesto je otázkou, zda to Rob Dickinson i vzhledem k povaze svých dosavadních děl trochu nepřehnal.
Společnost Singer proslula tím, že začala starým Porsche vstřikovat novou krev do žil. Její zakladatel Rob Dickinson měl ale ještě odvážnější plány, a tak se v roce 2018 spojil s firmou Williams Advanced Engineering, původně odnoží slavného týmu Formule 1, dnes samostatně stojící společností profilující se spíš pod zkratkou WAE. Výsledkem této spolupráce se stala Dynamická a Lehká Studie neboli DLS (Dynamic and Lightweighting Study). Nešlo však o koncept, který by si hrál s nějakou myšlenku, jak by název mohl naznačovat, nýbrž o sérii aut, u kterých došlo na spojení rozšířené karbonové karoserie s novým motorem, pod který se vedle Singeru podepsal i legendární, dnes už bohužel zesnulý Hans Mezger.
V roce 2022 se Dickinson posunul dalším směrem, neboť přišel s prvním přeplňovaným šestiválcem, jaký jeho firma představila. A o pouhých dvanáct měsíců později se rozhodl, že tyto dvě větve svého dalšího směřování spojí dohromady. Vznikla tak série DLS Turbo, která je vůbec tou nejvyšší ligou, jakou si u Singeru můžete objednat. Přeplňování je totiž spojeno s oním širokým karbonovým bodykitem. Dickinson přitom dopředu deklaroval, že celkově vznikne jen 99 takových aut, přičemž všechny budou založeny na Porsche 911 generace 964.
Na přílet první vlaštovky z tohoto hejna jsme si museli chvíli počkat, rozhodně to však stálo za to. První DLS Turbo totiž skutečně působí jako někdejší závoďák, který se někdo rozhodl dostat na veřejné silnice. Vzhledově byl Singeru inspirací speciál 935/5 z konce 70. let minulého století, který disponoval 492 koňmi, na které připadlo pouhých 900 kilo hmotnosti. Potenciál pak toto Porsche ukázalo hlavně v sérii SCAA Trans Am, kde zvítězilo v šesti z osmi závodů.
To jsme ale poněkud odbočili, proto zpátky novince zvané Sorcerer, tedy Čaroděj. Tak první DLS Turbo pojmenoval jeho majitel, který asi tuší, že vůz snadno nechá zmizet všechno, co se mu objeví ve zpětných zrcátkách. A možná i proto se vůz rozhodl oháknout do tajemného modrého laku Fantasia Blue. Ten směrem k obrovskému zadnímu křídlu nabírá tmavší nádech, přičemž jej vpředu doplňují 19palcová a vzadu 20palcová kovaná kola Champagne s centrální maticí. Osazena jsou pneumatikami Michelin Pilot Sport Cup 2, skrze spletité ráfky je pak možné zahlédnout karbonové brzdy CCM-R.
Hlavní pozornost se ale vždy bude stáčet k motoru. Jeho základem je původní 3,8litrový šestiválec, který byl ovšem podobně jako samotný dárcovský vůz na úvod rozebrán do posledního šroubku a patřičně vyčištěn. Následně pak došlo na jeho přepracování, neboť zatímco hlavy jsou chlazeny vodou, válce vzduchem. Mimo to má ovšem motorový prostor k dispozici také elektrický ventilátor. A instalována do něj rovněž byla dvě turba s variabilní geometrií lopatek.
Výsledkem těchto úprav je víc než 700 koní výkonu, který dostal na povel optimalizovaný šestistupňový manuál. Zásobována jsou jím výlučně zadní kola, přičemž výfuk z Inconelu a titanu promlouvá hromovým hlasem trochu neobvykle do stran. Vzadu by totiž narušoval proudění vzduchu. Majitel modrého kousku dál zatoužil po okruhovém paketu, vyjma toho je ovšem možné DLS Turbo objednat také v poněkud civilnějším provedení, které nemá tak výrazné spoilery. Možná se pak člověk nebude muset ptát zda ona „prdelka” není už trochu moc, jakkoli pro ní inspirace zmíněným závoďákem dělá jistý prostor.
Ten správný „závodní pocit” se dostavuje i uvnitř, kde toho krom skořepinových sedadel a volantu mnoho nenajdete. Dickinson je v případě řešení kabiny hrdý hlavně na přístrojový štít, neboť jednotlivé budíky byly vyrobeny podobnou metodou jako pouzdra luxusních hodinek. Asi tedy nepřekvapí, že Singer si za každé DLS Turbo účtuje více než 10 milionů korun. Trochu ovšem pochybujeme, že i přes takovou sumu je vůbec ještě nějaký z oněch 99 kousků k mání.
The Sorcerer neboli Čaroděj je první DLS Turbo od Singeru Roba Dickinsona. Brutálně rozšířená karoserie skrývá upravený 3,8litrový šestiválec produkující přes 700 koní. Foto: Singer Vehicle Design
Singer Vehicle Design
