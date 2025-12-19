Ironie: Automobilka vrátila do nabídky prý přežité motory V8. A teď je chce tolik lidí, že je nestíhá vyrábět
19.12.2025 | Petr Prokopec
Až vám někdo zas jednou bude tvrdit, že motory V8 mizí z nabídek proto, že je lidé nechtějí, ukažte jim toto. Mizí z ideologických důvodů, ne pro nezájem. Stačilo vrátit do prodeje zaříznutou osmiválcovou verzi a automobilka má jediný problém - vyrábět jich dost.
Pro Američany jsou osmiválce zjevně tímtéž, čím je pro Italy odpolední siesta a pro Čechy láhev s pivem - vezměte jim to a budou zlobit. Právě proto nemohl někdejší šéf koncernu Stellantis Carlos Tavares uspět ve své misi nahradit tyto pohonné jednotky elektrickým pohonem nebo aspoň menšími motory. Naštěstí je to už víc než rok, kdy si musel sbalit kufry. Stellantis od té doby jen vzkvétá, přičemž radost mají hlavně dealeři amerických značek jako Ram a Dodge. V jejich případě se totiž zdálo, že si na živobytí budou muset vydělávat jinde, neboť bez osmiválce po autech obou výrobců skutečně toužil jen málokdo.
Do vedení Ramu se ale už loni vrátil Tim Kuniskis, který značku okamžitě nasměroval správným směrem. Od léta si tedy klientela může motory V8 znovu objednávat. A dělá to v opravdu nemalé míře, ostatně pouhých 24 hodin po ohlášení návratu osmiválcového Hemi měla automobilka na kontě víc než 10 tisíc závazných objednávek. Nešlo navíc jen o náhodný výkyv, neboť jak Kuniskis uvedl, asi 100 tisíc motorů navíc by nejspíš nezvládlo vykrýt obrovský zájem publika. A zdá se, že nepřeháněl ani v nejmenším.
Z USA se dozvídáme, že ani mnoho měsíců po odeznění první vlny zájem neutuchá. Motor tak reálně zůstává k dispozici jen pro dražší verze, zájemci o ty levnější mohou jen čekat, až automobilka ještě víc zatopí pod kotlem výroby. A je třeba říci, že ji ctí, že situaci neřeší jinak - zvýšením cen.
U Ramu 1500 si totiž klientela za základní osmiválcový motor musí připlatit jen 1 200 dolarů neboli 25 tisíc korun oproti šestiválcové jednotce, což je pro lidi velké lákadlo. Momentálně se tedy musí smířit s tím, že sáhnou po vysokých výbavových verzích Big Horn a Laramie, i na ty si ale v závislosti na prozíravosti toho kterého dealera možná budou muset počkat. Kdo má zájem o varianty Warlock, Limited či Limited Longhorn, je na tom ještě hůř - může aktuálně pouze sepsat objednávku a čekat déle.
S něčím podobným budou muset počítat také zájemci o SUV Durango SRT Hellcat, které spadá pod značku Dodge, která je taktéž součástí koncernu Stellantis. V jejím případě Hemi produkuje 720 koní, což je pro zákazníky takové lákadlo, že přehlíží i fakt, že tento vůz debutoval už v roce 2011.
Provedení SRT Hellcat nicméně nebylo k mání od počátku, na jeho debut došlo až rovných deset let po premiéře. Dodge jej navíc v nabídce udržel jen pár měsíců, než došlo na přitvrzení emisních regulí, kvůli nimž se verze disponující 6,2litrovým přeplňovaným osmiválcem musela pakovat. V roce 2023 se pak sice vrátila, ovšem k dispozici nebyla ve všech státech. A protože u kormidla Stellantisu byl stále Tavares, nebyla ani vůle, aby se cokoli změnilo.
Letos ovšem Dodge již portugalská žába na prameni neomezuje, pročež se automobilka před měsícem pochlubila tím, že Durango SRT Hellcat získalo oficiální razítko umožňující jeho prodej v 10 státech, ve kterých to dříve nebylo možné. A zároveň dodala, že do konce roku by SUV mělo být k mání napříč celou Amerikou, tedy i v Kalifornii, kde se zdálo, že zakrátko nebude možné prodávat nejen osmiválcové vozy, ale spalovací auta obecně.
Nic z toho ale již neplatí, místo toho Dodge hlásí splnění své mise. Durango se 720 koňmi je tedy legální ve všech 50 státech, což pochopitelně povede k dalšímu zvýšení poptávky - už jen proto, že Kalifornie je nejbohatší z celých USA. Ne všichni obyvatelé pak propadli elektromobilitě, naopak většina z nich stále podobně jako zbytek Ameriky kope hlavně za osmiválcový tým. To ovšem znamená, že potíže s dostatečnou výrobou budou trvat o něco déle.
Pro koncern jsou to ale jistě příjemnější potíže, než jaké musel řešit loni, kdy se auta nedařilo prodávat ani s výraznými slevami. Díky nim ale dost možná na nějakou chvíli pozdrží příchod osmiválcového Chargeru, neboť po tomto modelu by se klientela též jistě utloukla. V té chvíli by ale nejspíše nestačilo, kdyby továrny na výrobu motorů Hemi jely 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Za pouhý rok je to neskutečný obrat, co říkáte?
Osmiválce v Americe znovu frčí, dokonce takovým tempem, že je Ram s Dodgem nestíhají ani vyrábět. A situace se nejspíš hned tak nezmění. Foto: Ram
Zdroje: Carscoops, Dodge, Ram
