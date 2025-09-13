Není velký, se srazí... Se zdí. Do té posílají své majitele auta vietnamského nudlového miliardáře, všechna teď musí do servisů

před 8 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Vinfast

VinFast založený vietnamským nudlovým miliardářem měl svého času karty velmi dobře rozdané. Nakoupil totiž licence na techniku BMW, té dodal nový a fešný kabát od Pininfariny a vše nabídl lidem za rozumnou cenu. Prodeje tak rostly a nově založené automobilce každý přál raketový vzestup. Ten sice přišel, dlouhého trvání ale neměl. VinFast z nějakého důvodu záhy zcela přehodil výhybku a vrhnul se na vlastní elektromobily, jejichž vývoj měl odfláknout natolik, že kvůli tomu začali umírat lidé. A možná umírají dodnes.

VinFast totiž v Americe ohlásil svolávací akci, která se týká 6 314 kusů modelu VF8. Tedy prakticky všech aut, které Vietnamci v zámoří prodali. Důvodem je „fungování” asistenčního systému, který má udržovat vůz ve zvoleném jízdním pruhu. Nicméně v zatáčkách dochází na zmatení techniky, která následně přichází s korekcemi volantu tak silnými, že řidiči mají problém udržet auto na silnici.

Úřady začaly problém prošetřovat už loni v září, kdy bylo zaevidováno 14 stížností. Následně pak oznámily, že systém skutečně vyžaduje vysokou námahu, s jakou se řidiči snaží udržet vůz pod kontrolou. Z toho důvodu je vysoce pravděpodobné riziko havárie. Jestli na nějaký takový došlo, nelze s jistotou říci, málokoho by asi napadlo vyšetřovat fatální vyjetí auta ze silnice, po kterém nezbude žádný žalobce, jako selhání asistenčního systému. Úřady v každém případě Vietnamcům přikázali přijít se svolávací akcí, která začne v říjnu a spočívá v modifikaci softwaru, který upraví zásahy do řízení.

Pro VinFast to v Americe může být další z hřebíčků do rakve. Automobilka v zámoří opravdu nemá dobré jméno, hlavně díky mizerné kvalitě. Řešení problémů je pak u ní zjevně na velmi dlouhé lokte. A je otázkou, zda úprava softwaru skutečně povede ke zlepšení situace. Jeden z majitelů totiž vypověděl, že síla korigující natočení volantu byla tak velká a působila tak zmateně, že s autem málem skončil v betonové zdi. Prý se mu to od převzetí vietnamského SUV stalo zhruba třicetkrát.

Další pak uvedl, že systém neustále vystřeďoval volant do takové míry, že se jízda s vozem stala být nemožnou a především strašidelnou. Takové publikum už VinFast zpátky na svou stranu nezíská. A pokud si hned na úvod v Americe vyslouží pověst výrobce, jehož auta se snaží majitele zabít, pak může zabodovat pouze u sebevrahů. Vietnamci by tak měli navýšit kvalitu, jinak se už i jejich auta stanou středobodem všemožných vtípků.

Nejspíš i proto možná nyní VinFast zkouší místo Ameriky dobýt Evropu. Ovšem i na starém kontinentu Vietnamci s auty nebodují tak jako s nudlemi, oblečením nebo večerkami. V Nizozemsku, tedy v jednom z elektrických rájů, totiž v dubnu měli na kontě 35 prodaných aut za dva roky. Od té doby se navíc registrace nijak nezvedly, načež automobilka míří na říjnový veletrh Busworld Europe, kde neukáže nové osobní vozy, nýbrž nové autobusy EB8 a EB12.

Oba mají elektrický pohon, přičemž dle automobilky mají nabídnout vysoký komfort a krátkou dobu dobíjení. Tím nejspíše Vietnamci okouzlili Brusel natolik, že jim už udělil povolení k prodeji. Zda ale na něco takového skutečně dojde, zatím nebylo upřesněno. Firmu totiž skutečně začíná obklopovat reputace výrobce nekvalitních produktů, jejichž náprava může být v nedohlednu. Za něco takového pochopitelně nadšeně neutrácí peníze nikdo.


Vietnamské elektrické SUV VF8 skutečně nemá daleko k termínu „pojízdná rakev“. Foto: VinFast

Zdroj: Carscoops, Autoblog.nl, VinFast

Petr Prokopec

