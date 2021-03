Neobvyklé spojení Renaultu a Mercedesu se rozpadá, i to je obraz dnešního světa aut před 4 hodinami | Petr Prokopec

Je to možná nejneobvyklejší spojení současného automobilového světa, přes proměnlivé dosavadní výsledky ale bylo v některých ohledech úspěšné a podpořeno bylo i majetkovým propojením. Právě to se teď rozpadá, Francouzi potřebují peníze.

Mercedes Citan rozhodně nepatří mezi nejúspěšnější vozy třícípé hvězdy. Na druhou stranu, jeho prodeje jsou stabilní a i loni se mu na poměry na trhu docela dařilo. Německá automobilka proto počítá s jeho zachováním, a co více, dokonce s modernizací. Dočkat bychom se měli v druhé půli letošního roku, stejně jako v příštím roce dorazí také zcela nová třída T.

Stejně tak se daří motorům, které část světa zná jako Mercedes-Benz M282 a část jako Renault 1,3 TCe. Ve skutečnosti jde o totéž, benzinovou, turbem přeplňovanou jedna-trojku z dílen Francouzů, kterou najdeme v celé plejádě menších aut Mercedesu a téměř ve všech Renaultech. Němci v tuto chvíli nemají vlastní náhradu a bez aut vybavených podobnými pohonnými jednotkami by se těžko byť jen přiblížili cílům EU v oblasti snižování průměrné papírové spotřeby resp. emisí CO2.

Výše uvedené by mohlo naznačovat, že spolupráce německé a francouzské automobilky pokračuje jako na drátkách, realita je ale přesně opačná. Renault aktuálně oznámil, že prodá celý svůj podíl, který v Mercedesu drží, a zbaví se tedy všech 16 448 378 akcií neboli 1,54% podílu ve firmě. Minimálně v majetkové rovině se tedy neobvyklé (mainstreamové automobilky s prémiovými obvykle příliš nespolupracují) propojení obou firem zřetelně rozpadá, Francouzi ale říkají, že na další spolupráci s třícípou hvězdou nebude mít toto rozhodnutí žádný negativní vliv.

Je nicméně otázkou, zda právě poslednímu tvrzení můžeme věřit. Kromě Citanu obě strany spolupracovaly třeba na pick-upu třídy X, ten však byl pro nezájem předčasně stažen z trhu. Smart ForFour rovněž není prodejním hitem, zatímco Infiniti spadající pod alianci Renault-Nissan, upustilo od užívání veškerých motorů Mercedesu. A zároveň ze své nabídky vypustilo model QX30, který nebyl ničím jiným než Mercedesem GLA s jiným logem.

Nový Citan, třída T a motor 1,3 turbo tak mohou být posledními společnými průsečíky, po němž se cesty obou stran rozejdou. Existuje však jedna oblast, ve které by se Mercedesu francouzská značka ještě mohla hodit. Renault je poměrně daleko v případě elektromobility, ve které třícípá hvězda dosud spíše tápe. Šéf německé značky Ola Källenius ostatně loni řekl, že je Mercedes otevřen novým projektům a elektrický Citan má být jedním z nich.

Ať už je ale realita jaká chce, jeden aspekt je jasný a nejlépe podtrhuje současnou realitu automobilového světa - firmy potřebují peníze z čehokoli aby mohly vkládat peníze do samostatně nerentabilní elektromobility, bez níž s ohledem na stávající tlak zejména Evropské unie nemohou dále existovat. A budou dále doufat, že jim tato investice jednoho dne přinese více než jen zmenšení či úplnou eliminaci pokut, jaké by pro příliš vysoké průměrné emise CO2 svých flotil musely odvádět EU. Renault se sice v tomto směru zdá být nad věcí, ale je to trochu klamné zdání - pravidla se stále zpřísňují a co stačilo Francouzům loni, nebude stačit ani letos. Natož pak v dalších letech.

Držení vlastnického podílu v německé značce je tak nejspíše pro Renault luxus, který si aktuálně nemůže dovolit. A tak jej raději zpeněží a bude doufat, že to jeho na každodenní fungování nebude mít vliv. Může tomu tak být, ale nemusí.

Ze spolupráce Renaultu a Mercedesu mimo jiné vzešly německé modely Citan, třída X a motor M282. Citan a M282 lze označit za úspěch, třídu X ani trochu. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Renault

Petr Prokopec