Neobvyklý, 5,3metrový rodinný luxus od VW je navzdory svému pojetí i ceně hit, válcuje nadějnější auta před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Jeho úspěchu věřil málokdo, nakonec většina soupeřů to ve stejné třídě dávno zabalila. VW ale správně vytušil příležitost a v době úpadku celého segmentu vytáhl odvážně pojatou novinku pro náročné. Vyplácí se mu to.

Už na sklonku roku 2019 přišel Volkswagen s novým modelem, který bychom od německé automobilky už nečekali. Pod názvem Viloran tehdy nebyl odhalen nový hatchback, sedan či SUV, nýbrž MPV. Tedy karosářský styl, který je už nějaký ten pátek druhem na vymření. Platí to ale hlavně v západních zemích, proto Viloran cílí primárně na Čínu. Tam zákazníci podobná auta nepustili zcela ze zřetele, třebaže i za velkou zdí ztrácí půdu pod nohama na úkor SUV.

Vzhledem k jeho luxusnímu zaměření a vysoké ceně ale mnozí přesto předpokládali, že Němci nemají šanci s tímto autem na trhu výrazněji zabodovat. Ale mýlili se. I když byla od jeho premiéry situace v automobilovém světě prakticky neustále komplikovaná, Viloran zabodoval. Nečekejte statisíce prodaných kusů ročně, to by muselo jít o zásadně levnější vůz, přesto i tři roky po premiéře boduje. Za letošní září hlásí 3 556 kupců, meziročně roste o 75 procent a za celý rok míří k více jak 30 tisícům prodejů. To by byl rekord.

Jsou to skutečně velmi slušná čísla a mnohonásobně větší množství než u propadajícího se Phideonu. Ten už Volkswagen nemůže považovat za úspěšný, Viloran ano. Však prodejně aktuálně poráží mimo jiné všechny německé elektromobily s výjimkou VW ID.4 Cross, který si ovšem koupilo jen o 14 lidí víc. A znovu dodejme: Při jeho pobytu v nepopulární třídě a dost vysokých cenách.

Abychom byli konkrétní Viloran ve slabší verzi 330 TSI začíná s výbavou Business Edition na 286 800 yuanech (cca 991 tisíc Kč), silnější 380 TSI i s vyšší výbavou Premium Edition pak na 359 800 CNY (asi 1,24 milionu Kč). Absolutní vrchol, tedy provedení Ultimate Editon, pak stojí od 399 800 tisíc yuanů, což v přepočtu znamená skoro 1,38 milionu Kč. Jasně, na české poměry to nejsou zase tak šílené sumy, ale v Číně se dá koupit hezké a velké MPV za 250 až 300 tisíc korun jako nic. Tohle je cosi jako Rolls-Royce mezi MPV.

Za zmíněné peníze lidé dostanou jakéhosi konzervativnějšího bratra SUV Teramont, s nímž Viloran sdílí celý interiér - došlo jen na změnu ovládacího panelu klimatizace. Obě auta stojí i na stejné platformě MQB a jsou vyráběny ve spolupráci se značkou SAIC. MPV ale oproti SUV ještě o trochu narostlo, aby nabídlo mnohem větší praktičnost. Délka z 5,04 m narostla na 5,35 m, rozvor z 2,98 na 3,18 m. Šířka 1,98 metru a výška 1,78 metru zůstaly stejné. Částečné shody pak ostatně lze nalézt také v motorovém prostoru.

Zatímco Teramont je k dispozici nejen s přeplňovaným dvoulitrem, ale také s 2,5litrovým šestiválcem, Viloran se prodává osazen jen první zmíněnou jednotkou. Ta produkuje 186 (330 TSI) nebo 220 koní (380 TSI), o jejichž přenos se pokaždé postará automatická převodovka. U silnějšího modelu je pak možné sáhnout po volitelném pohonu všech kol 4Motion. Tuto verzi je zároveň možné objednat i jako šestimístnou, kdy prostřední řada nabídne luxusní křesla s masážním strojkem. Bez ohledu na provedení pak vůz disponuje 10,25palcovým digitálním přístrojovým panelem, který doplňuje 9,2palcová obrazovka multimédií. Zavazadelník zvládne pobrat 436 litrů i při použití všech sedadel, po jejich složení lze dovnitř nacpat značnou část Velké čínské zdi.

Zajímavé auto, u kterého stále máme dojem, že by dokázalo bodovat i v Evropě vlastně ze stejných důvodů jako v Číně - třídu MPV skoro všichni opustili, část zákazníků by jí zůstala věrná, opravdu zajímavé auto do ní spadající ale na trhu chybí. VW už ale podle všeho nenajde odvahu nabídnout takové auto i tady. Škoda, pro končící Sharan by to byla dobrá náhrada, v Číně se právě tou Viloran stal.

VW Viloran se navzdory svému pojetí a vysokým cenám prodává velmi dobře. Máme pocit, že by bodoval i jinde, Němci s ním ale mimočínské záměry zjevně nemají. Foto: Volkswagen

Zdroje: Volkswagen, CAAM

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.