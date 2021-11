Neobvyklý terénní autobus ohromující cenou i pojetím střechy nakonec nezemřel, už se vyrábí před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: SUB

Zdál se být už jen kusem historie a promarněnou příležitostí, co ale nakonec automobilka MAZ uložila k ledu, to letos pookřálo díky nové značce SUB. Ta již zařídila i vývoz do patřičných zemí.

Před více než rokem jsme se zmiňovali o smutném osudu autobusu MAZ-131020, za kterým stál běloruský Minský automobilový závod. Ten s jeho stavbou začal již v roce 2013 a projekt dokončil o dvě léta později. Nicméně kořeny má autobus ještě daleko hlubší, neboť vychází ze šasí náklaďáku MAZ-5336, který vznikl na konci 80. let minulého století. Více než samotná historie bylo ovšem překvapivé rozhodnutí běloruské značky, která projekt krátce po jeho dokončení poslala k ledu.

Stalo se tak i přes obrovský zájem, se kterým byl autobus spojen. Díky terénním schopnostem a zejména kvůli nízké ceně si MAZ-131020 chtěly objednat státy jako Nigérie, Malawi, Írán, Gruzie, Arménie, Uzbekistán, Moldávie, Kazachstán, Ázerbájdžán či Ukrajina. A aby toho nebylo málo, zamířit měl autobus i do odlehlejších částí Ruska. Běloruskou automobilku ale nakonec měla převálcovat čínská konkurence, která sice nabídla méně schopné, ale ještě levnější stroje.

Právě loni se nicméně začalo mluvit o vzkříšení projektu. Informace však byly spíše sporadické, přičemž z Minsku nezaznívalo přílišné nadšení. O to překvapivější může být, že autobus nakonec skutečně zamíří do sériové výroby. Neponese však již označení MAZ, neboť celý projekt odkoupila společnost Eton sídlící v Žodzině ležící asi 55 kilometrů od Minsku. Ta kvůli autobusu přitom založila i novou značku SUB a bude jej nabízet pod označením SUB-131.

Tato změna je přitom prakticky jedinou, kterou nový vlastník projektu provedl, jakkoliv na snímcích si můžeme prohlédnout autobus s odlišným lakem, než jakým disponoval s označením MAZ. Jde nicméně jen o odlišný odstín, samotná barva zůstává emailová. Bělorusové totiž předpokládají, že bus zamíří do prostředí, kde bude docházet k výrazným teplotním výkyvům. Díky emailu tak uvnitř nebude neskutečné vedro ani v Africe či na Středním Východu.

Unikátem autobusu je ale střecha, která unese neskutečné tři tuny. Nemá totiž sloužit pouze k přepravě zavazadel, ale i cestujících. Něco takového je v Evropě již nepředstavitelné, na černém kontinentu jde ale o běžnou záležitost. Díky tomu celková kapacita počítá až se 150 pasažéry, přičemž pro 43 z nich je připraveno sedačka a dalších 72 se uvnitř naskládá „na stojáka“. Kolik z nich tak bude cestovat s větrem ve vlasech, si jistě snadno zvládnete spočítat sami.

My pak už jen dodáme, že MAZ původně počítal s cenou 61 700 běloruských rublů (cca 556 tisíc Kč), což opravdu není mnoho. Zda s touto cenou bude spojena i verze značky SUB, je však otázkou. Jisté nicméně je, že levné nebude jen pořízení, ale i provoz a údržba, neboť třeba čelní světla jsou převzata z ruských náklaďáků a veškeré prosklení je zcela rovné, aby k jeho nahrazení mohlo dojít kdekoli a takříkajíc na koleně.

Pohon má na starosti turbodiesel YaMZ-236BE2 naladěný na 250 koní, jejichž přenos má na starosti devítistupňová převodovka. Pokud přitom ústrojí selže, může být autobus snadno odtažen pomocí instalovaného háku, který není zrovna běžnou záležitostí. Tím nám informace končí, zmínit lze již jen to, že prodej dostane na starosti společnost AfTrade, která Afriku běžně zásobuje právě ruským a běloruským zbožím.

Běloruský autobus MAZ-131020 se nakonec dostane do výroby, ovšem již pod označením SUB-131, neboť celý projekt odkoupila společnost Eton. Ta zatím počítá s prodejem v Africe, zájem však již dříve vyjádřila celá řada zemí, hlavně kvůli nízké ceně a schopnostem mimo zpevněné komunikace. Foto: SUB

Zdroj: SUB

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.