Nepoučitelní: Ford letos zabije Focus ST, ale slibuje, že modely ST a RS se vrátí s tím nejnevhodnějším možným pohonem před 6 hodinami | Petr Prokopec

Lze dnes vůbec ještě zástupcům automobilek něco věřit? Ford si už asi stokrát nasypal popel na hlavu kvůli své nesmyslné sázce na elektrický pohon, pokud ale byť jen o den později hovoří o budoucnosti čehokoli, má ho to zas. U modelů ST a RS to bude obzvlášť velké fiasko.

Nejlevnější Teslu, tedy Model 3 s pohonem zadních kol a udávaným dojezdem 520 km dnes pořídíte za 979 900 Kč. Není to s ohledem na současné ceny aut až tak závratná částka, navíc za ni dostáváte i zrychlení na stovku za 6,1 sekundy. To je čas na úrovni výkonů, které ve stejné disciplínu předvádělo v závěru 90. let minulého století základní Porsche 911 generace 993. Pokud navíc svůj rozpočet navýšíte na 1,2 milionu korun, rázem si můžete pořídit provedení Long Range s pohonem všech kol, které dojezd zvedá na 629 km a sprint snižuje na 4,4 sekundy. 911 993 Turbo to zvládla za 3,9 s...

Elektromobilita v tomto směru má co říci, neboť pokud jste dříve chtěli okusit dechberoucí dynamiku, bylo třeba zamířit pro sportovní auto za násobně vyšší cenu. Dnes si můžete podobné zrychlení střihnout za volantem rodinného sedanu, klidně i s rodinkou na palubě. To ovšem pro automobilky představuje nemalou výzvu, neboť nadšenci jsou důležitou zákaznickou skupinou. Je sice pravda, že se nezasadí o enormní registrace, na druhé straně ale utrácí nemalé peníze, za „svou” značku jsou ochotni se i pobít se zbytkem rodiny a nejen tím ji generují image ve svém okolí. Když si schopný, nadšený řidič zamiluje nějaké auto, v komunitě to něco znamená, takový vůz rázem ostatní chtějí také.

Přenechat tedy tuto klientelu autobazarům žádný výrobce nechce. Problémem ale je, že ji v podstatě nemá jak nalákat. Ano, víme o existenci aut jako třeba Hyundai Ioniq 5 N, MG4 Xpower nebo Škodě Enyaq RS, jenže i přes tvrzení automobilek se o nejedná o nic, co by nadšence bralo u srdce. Jsou to rychlá auta v přímce, ale co dál? Jedou chvíli, jsou velká, těžká nebo obojí. A chybí jim „generátory emocí“, v což můžete započítat cokolivod patřičně zvučného výfuku přes vibrace pohonné jednotky až třeba po možnost manuálního řazení.

Výrobci pochopitelně doufají, že vše se jim povede překonat s pomocí falše. Zmíněné Hyundai tak kupříkladu disponuje zvukovým doprovodem i simulovaným řazením. Jenže skutečně se někdo hodlá chlubit kabelkou Hermés z vietnamské tržnice? Takových lidí je jen velmi málo a nejde o ty zmíněné zkraje - takovým se ostatní smějí, neberou si z nich příklad. Většina z nich navíc netouží po rychlém průjezdu zatáčkami, místo toho plynový pedál tlačí do podlahy maximálně na rovinkách. Dovolit si to navíc může jen chvíli, při nižším nabití baterie výkon klesá a dynamika s ním.

Suma sumárum tak lze souhlasit s tím, že elektromobily jsou rychlé, ovšem neznamená to, že by šlo o sportovní náčiní. Jenže zkuste dnes výrobcům něco takového vysvětlit. Není tak překvapením, že proti zdi se vrhá stále více automobilek, i když vidí, jak ostatní se sportovními vozy tohoto ražení naráží. Nově to přímo do zdi hodlá napálit čelem Ford, který již pohřbil Fiestu ST a Focus RS. Nově se pak chystá odpravit i Focus ST, načež mu v nabídce zůstanou jen Puma ST a Explorer ST.

Jan Herzog, marketingový šéf evropské divize značky, nicméně kolegům z Auto Expressu prozradil, že Ford „by velmi rád viděl variantu ST nebo RS“ některého ze svých elektromobilů. A jakkoli dál zůstal spíš tajemný, ostřejší provedení Pumy Gen-E prý „rozhodně dorazí“, ať již v této generaci, nebo v té příští. Nicméně skutečně po něm někdo touží? Toť otázka, na kterou se kladná odpověď hledá těžko.

Stávající elektrická Puma totiž disponuje pouze jedním elektromotorem, který produkuje 168 koní. To není mnoho, prostor pro zlepšení tu tedy rozhodně je. Na druhou stranu, takové Capri dostalo do vínku i 340 koní, stejně jako o poznání větší baterie. O bestseller však nejd, a rozhodně to není tím, že by si kdokoli stěžoval na nedostatečnou dynamiku. Místo toho lidem vadí to, že musí utratit nemalé peníze za nižší využitelnost.

V případě standardních variant se přitom nedá očekávat, že majitelé budou jezdit s plynovým pedálem přilepeným na podlaze. Ve sportovním segmentu ale pro změnu nechcete být na mobilní šikanu. To ale znamená, že reálný dojezd se v tu chvíli zkracuje klidně jen na desítky kilometrů na nabití, po nichž přichází dlouhé čekání doprovázející dobíjení. Samotná jízda je pak navíc soustavně omezována vysokou hmotností, která oproti výkonu nikam nemizí.

Právě proto soustavně zmiňujeme, že elektromobilita se do sportovního segmentu se svými současnými vlastnostmi prostě nehodí. Lidem, kteří zde nakupují, totiž musíte dodat o poznání více než jen pouhou akceleraci. Samotná dynamika navíc musí být opravdu vrcholná, a to proto, že neskutečné zrychlení vám dnes nabídnou i rodinné sedany či SUV. Jenže Ford má zkrátka pocit, že dokáže nemožné. Značka tedy zjevně hodlá investovat tam, kde se jí peníze nikdy nevrátí - už zase. A to i navenek opakovaně říká, že tudy cesta nevede. Vyznáte se v tom? My už snad ani ne.

Ford Puma Gen-E nevypadá zle, s navýšeným výkonem by mohla nabídnout i lepší dynamiku než současné provedení - byť ani v jeho případě není stovka za 8 sekund vyloženě špatným časem. Jenže baterie o kapacitě 43 kWh jsou směšně malé, cokoli většího by pak zvedlo cenu a hlavně hmotnost. Pokud tedy modrý ovál touží po verzi ST či RS, v podstatě jen zruinuje jejich image. Foto: Ford

Zdroj: Auto Express

