Nepovedenému elektrickému nástupci VW Golf zkusí ještě před jeho koncem zachránit kůži „vyvolený z Matrixu”

včera | Petr Prokopec
Mysleli jsme si, že se VW tohle auto pokusí zachránit tím, že si s ním na Golf bude hrát ještě víc, nakonec ale nebude se svým asi nejslavnějším jménem zacházet až tak nezodpovědně. I z toho je ale nakonec dopředu patrné, že druhý facelift modelu ID.3 nic velkého nezmění.
Od premiéry vůbec prvního Matrixu za pár dnů uplyne neskutečných 27 let. Během té doby jsme se dočkali tří pokračování, čtvrtý díl z roku 2021 ale dost možná ságu definitivně pohřbil. Byť v poslední době se začíná mluvit o možném návratu Nea, který byl tím vyvoleným a spasil svět lidí trpící pod nadvládou strojů. Volkswagen ovšem nechce zůstat jen u řečí, místo toho letos přistoupí k činům. Stejně jako v případě spekulovaného filmového pokračování si ale nejsme jisti, zda značka zaboduje.
Němci totiž oznámili, že elektrický hatchback ID.3 čeká druhý facelift. Na ten první došlo před třemi lety, kdy VW přivedl do hry přepracované čelní partie a kvalitnější materiály v interiéru. Název vozu však nezměnil. To ale už není letošní případ, znovu vylepšený vůz totiž dorazí s novým označením. Pokud byste ale tipovali ID.Golf, jak už VW nějakou dobu slibuje - a za nový Golf nakonec ID.3 před jeho fiaskem na trhu označoval -, mýlili byste se.
Bude to skutečně ID.3 Neo. A nejde jen o nějaké interní označení, přímo tohle jméno vůz ponese na zádi, jak ukazují první oficiální upoutávku. Dá se přitom předpokládat, že automobilka tím neodkazuje na filmovou ságu a chce asppň trochu neotřele zdůraznit, že faceliftovaný model je nové provedení. Jenže zrovna k ní Matrix sedne jako vyšitý.
V roce 2008, tedy pět let po premiéře třetího dílu, VW přišel s reklamním spotem The Fight, který měl lákat na tehdy čerstvě odhalenou šestou generaci Golfu. Jak už padlo, právě Golf měl ID.3 nahradit. Jenže se ukázalo, že klientela značky chce spíš osvědčenou spalovací klasiku než elektrickou modernu. VW tak nakonec rozhodl, že zkusí zabít dvě mouchy jednou ranou. Čekat tedy nakonec máme i devátou generaci této ikony, ta ale dorazí jako elektrický ID.Golf.
Novinka bude stát na platformě SSP, ovšem její vývoj se soustavně protahuje. Dorazit by tedy měla až někdy na konci dekády, do té doby si tedy značka bude muset vystačit s „vyvoleným“. Ovšem i u něj se již pokusí klientelu poněkud zmást. Vůz se totiž znovu dočká pozměněné přídě, na které se objeví výraznější maska. To je opravdu celkem podstatný obrat oproti minulosti, kdy se VW snažil, aby jeho spalovací auta vypadala jako elektrická, nyní je tomu naopak.
Nepůjde o jedinou změnu, očekávat můžeme také nové nárazníky, jiné přední a zadní světla či rozšířenou paletu barev a pozměněný výběr litých kol. Podle designového šéfa značky Andrease Mindta byl cílem ucelenější vzhled, což se podle ilustrací mohlo i podařit. Nicméně víc než na venkovní partie se VW zaměřil na interiér. Z volantu tak zmizí kontroverzní dotykové plošky, neboť místo nich Němci vrátí do hry „archaickou“ techniku, tedy klasická tlačítka.
Dorazí i nový multimediální systém Innovision, stejně jako možnost odemykání a zamykání vozu skrze mobil či chytré hodinky. O pohonném ústrojí či bateriích ale VW pomlčel, jakkoli náznak věcí budoucích přináší model ID.4. Němci jej totiž od letoška začnou nabízet s novým motorem APP 350, který nabízí 190 koní a měl by být efektivnější než původní jednotka. Spárován pak bude s novou baterií o kapacitě 58 kWh, přičemž tyto změny mají navýšit dojezd o 40 km. Jsou to ale všechno příliš malá vylepšení na to, aby mizerné prodeje vozu spasily - už opravdu starý Golf se dnes prodává v Evropě třikrát líp než ID.3..
VW ID.3 Neo vypadá na oficiálních ilustracích o něco lákavěji než originál z roku 2019, vizualizace ale mohou mást. Měnit se bude i kabina či technika, na úspěch to ale bude stačit jen stěží. Foto: Volkswagen
Zdroj: Volkswagen
