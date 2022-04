Nepřehání to už BMW? S bizarní dvoubarevnou verzí beztak kontroverzní novinky zašlo podle nás příliš daleko před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Design nových BMW kráčí na hraně nevkusu už léta, ale čeho je moc, toho je příliš. V případě poslední novinky bylo do kontroverzního dortu dáno snad až příliš mnoho dráždivých ingrediencí.

Kdo s čím zachází, s tím také schází, říká se. Je přitom otázkou, zda toto přísloví nebudeme zakrátko spojovat s BMW. Mnichovská automobilka totiž minulý týden přišla s faceliftem svého vrcholného SUV X7, které dostalo do vínku ne zrovna pohledné přední partie. Značka se totiž rozhodla znovu zvětšit čelní ledvinky, a to již na úroveň portálu do jiné dimenze. Souběžně s tím pak rozdělila světlomety do dvou částí, z nichž ty hlavní se snaží tvářit jako neviditelné. Zasazeny jsou totiž do rádoby černého bloku, jenž se snaží navodit dojem, že je součástí předního nárazníku.

Přesně tyto partie nyní vyfasovala i nová generace BMW řady 7, jejíž součástí je i elektrické provedení i7. Mnichovští se přitom rozhodli nekráčet cestou Mercedesu, který třídu S a EQS vizuálně oddělil. Sporný design je tedy vlastní každé variantě vrcholné limuzíny, a to bez ohledu na pohon. V případě bateriového vozu pak sice může i zafungovat, neboť BMW s jeho pomocí více odkáže na budoucnost, u spalovacích verzí však značka může narazit, byť její klientela není tak konzervativní, jako je tomu u třícípé hvězdy.

Jsme si přitom vědomi toho, že pohled na design má každý jiný. Ovšem v tomto případě je vzhled opravdu neskutečně polarizující, pročež se mu nelze nevěnovat. Zvláště když mnichovská automobilka vyrukovala i s příslušenství, které kontroverzi ještě umocní. Řadu 7 je totiž možné ještě vyšperkovat M-paketem a dvoubarevným lakem. Za druhý zmíněný prvek zaplatíte takřka 300 tisíc korun, ovšem co sedne jako ulité takovému Rolls-Roycu, je v tomto případě opravdu údernou pěstí rovnou na obě oči.

Opravdu je tedy třeba se ptát, zda BMW ve snaze vystoupit z davu již nezašlo příliš daleko. Odpověď na to ovšem dostaneme až v příštích měsících, kdy se rozjedou prodeje jak faceliftu X7, tak novogenerační řady 7. Aktuálně se tedy od úvah přesuneme k suchým číslům. Začít musíme u rozměrů, neboť novinka narostla oproti předchůdci o 126 milimetrů do délky na 5,4 metru. Základní model se standardním rozvorem 3,2 metru je tak praktiky stejně dlouhý jako předešlá prodloužená varianta.

BMW se nicméně rozhodlo spíše než prostor pro posádku umocnit zavazadelník, jenž tak nyní pobere 540 litrů v případě spalovacích variant a 500 litrů v případě elektrické verze i7. Ta přitom disponuje dvěma elektromotory, z nichž přední produkuje 259 a zadní 312 koní. Celkově pak soustava nabízí 544 koní a 745 Nm, s nimiž vůz zvládá sprint na stovku za 4,7 sekundy. Nejvyšší rychlost je pak omezena na 240 km/h, zatímco dojezd byl při využitelné kapacitě 101,7 kWh vyčíslen na 625 km.

Důvod, proč elektrické provedení zmiňujeme jako první, je přitom prostý - značka v Evropě v první fázi jiné provedení nabízet nehodlá. Ryze spalovací pak bude jen diesel, který společně s plug-in hybridy dorazí až v roce příštím. Nabízet přitom budou 286, 490 a 571 koní. To ale již není případ Číny a Ameriky, kam se novinka vydá ve verzích 735i, 740i a 760i. První dvě přitom počítají s třílitrovým šestiválcem, jenž byl naladěn na 272 a 380 koní, s nimiž stovku zvládá za 6,7 či 5,4 sekundy.

V případě prozatímní vlajkové lodi pak odvádí svou práci 4,4litrový osmiválec twin-turbo disponující stejnými 544 koňmi jako elektrická verze i7. Ve srovnání s ní je ovšem spalovací limuzína rychlejší, neboť stovku zvládne za 4,2 sekundy a její maximum činí 250 km/h. Bateriový vůz ale má v příštím roce vrátit úder, neboť dorazí ve verzi M70 xDrive, jenž nabídne přes 600 koní a více než 1 000 Nm. Stovku by tak vrchol celé řady měl pokořit za rovné čtyři sekundy.

Od motorů zamíříme k podvozku, který standardně počítá se vzduchovými měchy a adaptivními tlumiči. Připlatit si pak můžete za aktivní stabilizátory či řízení zadní nápravy, které průměr otáčení redukuje o 0,8 metru. Stejně tak bude možné dokoupit i paket Driving Assistance Professional Package, jenž vám umožní autonomní jízdu, a to při rychlostech do 130 km/h. Zda ovšem mnichovští převezmou odpovědnost za případné nehody jako Mercedes, zatím nezmiňují.

Dále tak už spíše jen telegraficky zmíníme hlavně prostor na zadních sedadlech, kde cestující budou mít k dispozici rozšířené hlasové ovládání. Mnohem podstatnější je však pro ně posunutí střechy o zhruba 5 centimetrů výše, což vytvořilo více prostoru pro hlavu. BMW si tak mohlo dovolit integrovat do stropu výklopný 31palcový displej, který s pomocí „kinomódu“ promění vůz v privátní kinosál. Nastaví se totiž jak monitor, tak i sedadla a zatažené jsou i okenní záclonky.

Zábavní systém je spárován s audio soupravou Bowers Wilkins, která standardně disponuje 18 reproduktory, za příplatek jich však dostanete dvojnásobek, stejně jako hudební výkon 1 965 wattů. Ovládání veškerých funkcí včetně těch masážních a klimatizačních pak mají na starosti malé displeje, které jsou součástí klik dveří. S jejich pomocí přitom můžete i přijmout telefonní hovor, přičemž volající k vám bude promlouvat skrze příplatkové reproduktory v opěrkách sedadel.

Tím jsme se dostali na úplný závěr, pročež už jen dodáme, že objednávky na i7 lze evropským dealerům značky zasílat již nyní. Američané si pak sice musí počkat až na podzim, vybírat ovšem budou moci z daleko širší palety čítají ony spalovací varianty. Ty ryze benzinové se v Evropě neobjeví již nikdy, jakkoliv jistou naději skrývá Alpina. Stále více se tak ukazuje, proč se BMW rozhodlo nezávislou značku z Buchloe odkoupit.

BMW se skutečně rozhodlo otestovat, co lidé vydrží. Novou řadu 7 tak neosadilo jen kontroverzními čelními partiemi, zákazníci mohou sáhnout i po dvoubarevném laku.



Ten - zvlášť v barevnějších odstínech - zrovna tomuto vozu vyloženě nesluší, byť názor na to se může různit. Za nás tak jen dodáme, že verze M760e xDrive dorazí až příští rok, přičemž s třílitrovým šestiválcem a elektromotorem o celkovém výkonu 571 koní zvládne sprint na stovku za 4,3 sekundy. Foto: BMW



V Evropě se nicméně zpočátku bude prodávat pouze ryze elektrické provedení i7. To se přitom na rozdíl od konkurenčního Mercedesu EQS od spalovací verze vizuálně neliší. Jak je navíc z fotek patrné, jednoodstínový lak je pro tuto limuzínu opravdu vhodnější volba. Foto: BMW

Zdroj: BMW

