Nepřipomíná vám nové Mitsubishi Colt něco? Přeznačkování jiných aut dosáhlo dna

Sdílení totožné techniky mezi různými značkami aut není nic nového, obvykle se ale výrobci snaží své modely alespoň trochu odlišit. Tady se jen přelepily znaky, Japoncům lze ale přičíst k dobru, že navíc nabídnou atmosférický motor.

Svého času bylo Mitsubishi v Evropě sice okrajovou, ovšem o to respektovanější značkou. Stály za tím legendární modely jako Lancer Evo nebo SUV Pajero. Ikonickým se postupem času stal i Outlander, v roce 2016 se nicméně Japonci dočkali své vlastní malé Dieselgate, kdy na veřejnost prosákl jejich dlouholetý podvod s měřením spotřeby. Kontrolní podíl v automobilce tak odkoupil Nissan, který z ní učinil další součást aliance s Renaultem. V důsledku toho pak se pak sice Mitsubishi otevřely mnohé sklady, zároveň však značka přišla o kontrolu nad svým vlastním osudem.

Při pohledu na zcela nový Colt nicméně máme pocit, že trochu více svobody by si Mitsubishi rozhodně zasloužilo. Nemáme sice nic proti sdílení komponentů, ostatně v současné době jde pomalu o jediný způsob, jak přežít, ovšem nic se nemá přehánět. Aliance Renault-Nissan však již v případě nové generace ASX dokázala, že rozumnou míru opravdu nezná. Japonské SUV totiž není ničím jiným než Renaultem Captur, jenž se dočkal nového loga a specifické čelní masky.

V případě hatchbacku však Japonci zašli ještě dál. Je sice pravdou, že i tentokrát dorazila trochu jiná maska, ovšem schválně se zaměřte na emblém tří spojených diamantů - na první pohled totiž působí, jako kdyby byl nalepen na původní plastový výlisek Renaultu. Nový Colt tak působí dojmem, jako kdyby si fanoušek Mitsubishi koupil Clio, které následně zbavil továrních log, jenž nahradil těmi japonskými, a to i na volantu. Na záď pak ještě nalepil název značky.

Tyto kroky pochopitelně osekávají dodatečné náklady na minimum, zde spíše na nulu. Na Mitsubishi nicméně vrhají velmi špatné světlo, doba ikonických aut je totiž zjevně nenávratně pryč. Při pohledu na motorový prostor se navíc zdá, že v rámci aliance bude tato značka zjevně hrát roli jakéhosi mostu mezi Dacií a Renaultem a Nissanem. Stejně jako Clio totiž i nový Colt dostane přeplňovaný litrový tříválec produkující 91 koní. Kromě něj ovšem dorazí také atmosférická verze této jednotky se 67 koňmi.

Právě toto provedení v nabídce Renaultu chybí, Mitsubishi by tedy u základu mohlo zabodovat cenou. Ta by pak měla být nižší i v případě výše postavených variant, jinak opravdu není šance, jak publikum dostat do showroomů. Kromě tříválcového turba se totiž neliší ani vrchol zastoupený hybridním ústrojím, které tvoří benzinová jedna-šestka, dva elektromotory, šestistupňová převodovka se čtyřmi rychlostmi pro spalovací ústrojí a dvěma pro to elektrické, a baterie o kapacitě 1,2 kWh.

I přes tak malý paket automobilka slibuje, že vůz zvládne ve městě až 80 procent veškerého pohybu jen čistě na elektřinu. Zda tomu tak skutečně bude, záleží i na vaší pravé noze. Clio s toutéž technikou je nicméně k mání za téměř 600 tisíc korun, načež bude třeba opravdu velkého zápalu pro „pohon budoucnosti“, abyste si hybrid pořídili. Na rychlejší a levnější provedení TCe 140, které bylo osazeno přeplňovanou jedna-trojkou, ale nesjpíše zákazníci budou čekat marně.

Interiér pak již můžeme prolétnout v krátkosti, ostatně s jiným logem je znám od roku 2019, kdy bylo Clio páté generace představeno. V případě Mitsubishi přitom bude na výběr 7- nebo 10palcový digitální přístrojový štít a 7- nebo 9,3palcová obrazovka multimédií. Standardem jsou pokaždé funkce Android Auto či Apple CarPlay, mimo to lze počítat i s bezdrátovým dobíjením mobilů. A také s celou řadou asistenčních systémů, i ty ale už dávno známe z Renaultu.

Nebýt tedy atmosférického tříválce, v podstatě by neexistoval důvod, jak existenci takového vozu vůbec ospravedlnit. O to více jsme zvědavi na ceny, Clio totiž startuje na 383 tisících korun, což na 4 050 milimetrů dlouhý vůz není málo. Nejspíše se je však ještě hezkých pár měsíců nedozvíme, start prodeje je naplánován na září. Do té doby by se Mitsubishi mělo marketingově pořádně snažit, aby se na Clio s novým emblémem i kvůli originálu nezapomnělo.

Nový Colt je Renaultem Clio s lehce odlišnou čelní maskou a jiným logem. Japonci se tedy vydali stejnou cestou jako dříve u modelu ASX, tentokrát však alespoň přivážejí jisté nuance pod kapotou. Foto: Mitsubishi

