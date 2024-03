Nepřipomíná vám tento nový Volkswagen něco? Ve skutečnosti to žádný Volkswagen není před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: MIIT, CC0 Public Domain

Není to dílo fanouška značky, který si koupil jiný vůz a pak z něj zkusil dělat Volkswagen přelepením znaků. Tohle je firemní dílo, které ve výsledku znamená další elektrický model VW z řady ID, kterého se u nás v této podobě skoro jistě nedočkáme.

Patří budoucnost elektromobilitě? Co se ještě loni zdálo být politiky rozhodnuto, to lze dnes vnímat jen jako otevřenou knihu s nejasným koncem. Vnímat to konečně začíná i koncern Volkswagen, který utratil mnoho miliard, aby se s pomocí bateriového pohonu očistil od dieselového skandálu. Tuto investici přitom Němci logicky nechtějí jen tak odepsat, a tak se snaží ze stávající situace vytřískat, co se dá. Pochopitelně za pomoci co nejnižších dodatečných nákladů. Což, pokud budeme parafrázovat Jana Amose Komenského, znamená „recyklovat, recyklovat, recyklovat“.

Němci tak letos pošlou do prodeje nový VW ID.Unyx. Jak přitom naznačuje jeho název, jde o elektromobil nepřekvapivě postavený na platformě MEB, neboť jinou architekturu zasvěcenou alternativnímu pohonu zatím automobilka k dispozici nemá. Ve finále tedy nejde o nic, čím by VW mohl udělat díru do světa. Pár zákazníků by ale nové „ajdý“ oslovit mohlo. Jeho zevnějšek je totiž vcelku pohledný. A pokud se o auta alespoň trochu zajímáte, nejspíše dojdete k názoru, že jste jej již někde viděli.

Stopy novinky totiž vedou do roku 2019, kdy se jako koncept ukázala na autosalonu ve Frankfurtu. Tehdy nicméně nesl logo značky Cupra. Pod její taktovkou vznikla i produkční verze, jež byla odhalena loni jakožto SUV Tavascan. Výrobu pak dostala na starosti továrna v čínském Hefei, která byla postavena ve spolupráci s tamní automobilkou Anhui Jianghuai Automobile Group. Němci přitom ve společném podniku drží 75 procent, a proto si mohou diktovat, co a jak se odehraje.

Momentálně rozhodli, že Tavascan se dočká prakticky jednovaječného dvojčete, jímž bude zmiňovaný ID.Unyx. Ten byl zatím neoficiálně odhalen skrze čínské ministerstvo průmyslu a informačních technologií (MIIT), jemuž jsou všichni výrobci povinni zasílat snímky svých novinek před začátkem prodejů. Stejně jako některé klíčové informace. Víme tedy, že stejně jako Tavascan bude i ID.Unyx k mání ve dvou verzích, a to jako zadokolka (230 koní) a čtyřkolka (340 koní).

Verze od VW dostala do vínku odlišný přední nárazník, stejně jako čelní světla. V jejich případě se ovšem měnila pouze grafika, nikoli tvar. To platí také o koncových lampách, které jsou propojeny světelnou lištou. Podsvícený je pak i znak VW, přičemž ostatní nápisy jsou vyvedeny ve zlaté barvě. Zmínit můžeme ještě odlišný vzhled litých kol a některé černé prvky. O zbytku novinek nás pak VW jistě bude informovat v tiskové zprávě u příležitosti premiéry.

Kdy k ní dojde, zatím nebylo upřesněno. Protože je ale vůz evidentně hotov a dubnový pekingský autosalonu již pomalu klepe na dveře, nejistoty nejspíš zmizí během pár týdnů. Momentálně tedy už jen dodáme, že Tavascan dostal do vínku paket baterií o kapacitě 82 kWh. Zda totéž čeká i ID.Unyx, jenž bude nabízeno pouze v Číně, ale znovu patří mezi prozatím nezveřejněná data.

ID.Unyx se zatím ukázal jen na pár snímcích zaslaných čínskému ministerstvu průmyslu a informačních technologií. Na oficiální premiéru nicméně dojde v řádu týdnů. Foto: MIIT, CC0 Public Domain

Zdroje: MIIT, Cupra

Petr Prokopec

