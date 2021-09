Neprobudili jste se v roce 2010, díváte se do vrcholné novinky Nissanu roku 2021 před 5 hodinami | Petr Prokopec

Miniaturní displej palubního počítače, analogové „budíky” a ukazatel zařazené rychlosti jako z čínských digitálek z 90. let, to by možná šlo chápat v autě za 200 tisíc. Ale ne v novince za 3 miliony.

Před několika málo týdny Nissan představil nové Zetko. To se posunulo od atmosférického motoru k přeplňovanému, v důsledku čehož přišlo o číselné označení v názvu. Zároveň se však také dočkalo vyššího výkonu, přičemž 406 koní může kromě automatu i nadále přenášet manuál, a to pochopitelně na zadní kola. Japonská automobilka si přitom má za základní provedení účtovat jen 870 tisíc korun, načež tu máme sportovní novinku roku. Kvůli Bruselu o ní ovšem můžeme jen snít, s ohledem na tlak EU na minimalizaci spotřeby se Zetko již do Evropy dovážet nebude.

Starokontinentální sportovní nabídka značky se tím scvrkla na jeden jediný model, a to kupé GT-R. Zájem o tento vůz nicméně klesá ještě rychleji než celý segment sportovních vozů, což není až tak překvapivé. Jakkoliv zde totiž máme na jedné straně 570 koní (respektive 600 u verze Nismo) a maximálku 315 km/h, na druhé straně je třeba počítat s tím, že GT-R šesté generace bylo představeno již v roce 2007 a jde tedy o 14 let starý vůz. Od té doby jej Nissan sice soustavně vylepšuje, ovšem stáří vozu již nedokáže zakrýt ani zvenčí, ani zevnitř. Vlastně se o to ani nepokouší.

Japonská automobilka na dnešek avizovala „nové odhalení” spojené právě s modelem GT-R a už podle zvolených slov bylo patrné, že nepůjde o novou generaci. Doufali jsme ale aspoň ve větší modernizaci ve stylu Zetka - GT-R navzdory svému stáří není nekonkurenceschopné, spíše staře vypadá. Dostat nový design a řádně inovovaný interiér, mohlo být znovu ve hře. Nissan ale odhalil něco, nad čím lze jen kroutit hlavou.

Jde o provedení GT-R T-Spec určené primárně pro japonský trh a Spojené státy. Pro Japonce bude toto provedení k dispozici ve 100 kusech a oproti standardnímu kupé nabídne karbon-keramické brzdy, karbonový zadní spoiler, specifický kryt motoru, nová loga a dvě nové barvy Midnight Purple a Millenium Jade. Mimo to nechybí ni kovaná kola Rays v bronzovém odstínu či specifické nastavení podvozku.

Vedle základního GT-R T-Spec budou moci zákazníci sáhnout také po variantě T-Spec Track Edition, za níž stojí divize Nismo. Ta ovšem motorový prostor nechala netknutý a vozu dodala mimo pár drobností především karbonovou střechu a karbonové víko zavazadelníku. Tím však úpravy končí a podstatně se nedotkly ani interiéru - některé části, třeba opravdu archaická přístrojová deska, působí jako byste se dnes probudili do roku 2010, tehdy by něco takového možná ještě prošlo.

Jít o výhodou nabídku, neřekneme popel, oproti základnímu GT-R se ale cena nejvýše postaveného provedení T-Spec na japonském trhu vyšplhala pomalu na dvojnásobek. Je tedy otázkou, zda se oněch 100 kusů vůbec prodá. Stejně jako můžeme pochybovat o úspěchu limitované edice také ve Státech. Kolik kousků přesně do zámoří zamíří, Nissan zatím neuvedl, změny jsou nicméně stejné jako u japonské verze, jen s tím rozdílem, že Američané budou moci u karoserie, interiéru či doplňků vybírat z vícero barevných odstínů. To však zvýšení ceny na 138 490 USD (cca 2,98 milionu Kč) asi jen stěží ospravedlní.

Dočká se tedy GT-R podobné modernizace, jakou prošlo Zetko? Doufat ještě můžeme, jen to by asi auto zachránilo před úplným koncem. Při pohledu na prodeje je vidět masivní ústup ze slávy, i na obřím americkém trhu si jej loni pořídilo pouze 331 lidí, v Evropě naposledy víme o 389 autech prodaných v roce 2019. To už je skutečně agónie a příchod nové generace, o které se ještě před pár lety mluvilo jako o hotové věci, se též zdá být v nedohlednu. Nissan má teď jiné potíže a takové nebo makové GT-R je stěží vyřeší.

Toto je skutečně žhavá novinka, Nissan GT-R T-Spec jako z roku 2010 jen vypadá. Foto: Nissan

