Neprodané elektromobily se kupí u dealerů. Na kupce čekají v průměru už 114 dnů, skladové Fordy Mach-E vystačí skoro na rok prodejů

/ Foto: Ford

Prodeje elektrických aut mají stále rostoucí tendenci, z dalších a dalších dat je ale patrné, že automobilky letos očekávaly zásadně větší zájem. Data o skladových zásobách v USA jsou skoro odzbrojující, obrátkovost skladů se za jediný rok zpomalila víc jak dvojnásobně.

Také v Evropě mají dealeři aut na skladě obvykle nějaké nové vozy, prodej aut ve stylu rohlíků v samoobsluze ale na starém kontinentu není typický. Běžné je objednávaní nových automobilů z výroby, často přesně dle představ toho kterého zákazníka, takže vyvozovat dalekosáhlé závěry z místních skladových zásob prodejců dost dobře nelze. Také proto se tu jejich evidencí napříč značkami nikdo podrobně nezabývá.

V USA je situace úplně jiná. Tamní trh s auty je v rovině koncových prodejů konkurenční mnohem víc než ten evropský. A většina klientely má nadále ve zvyku si pro auto prostě přijít, zaplatit jej a odjet s ním. Každý dealer čehokoli alespoň trochu šířeji dostupného, který chce na trhu uspět, tedy musí mít na skladě dostatek aut, jinak pohoří už proto, že prostě nemá co prodávat. Skladové zásoby a jejich obrátkovost jsou tedy v Americe zásadním ukazatelem vývoje automobilového trhu. A právě tato data nyní nevypovídají nic dobrého o schopnosti elektrických modelů oslovovat zákazníky v míře, v jaké to prodejci či automobilky očekávají.

Jasně to ukazuje tradiční přehled společnosti Cox Automotive, podle nějž dealeři v USA drželi ke konci listopadu na skladech tolik elektromobilů, že by vystačily na 114 dnů prodejů. Jinými slovy každé skladové elektrické auto čeká v USA na kupce v průměru 114 dnů, skoro 4 měsíce. To je ohromný, víc jak dvojnásobný nárůst oproti 53 dnům ze stejného období loni a obrovský rozdíl oproti průměrným 71 dnům pro všechny typy aut (tedy i včetně těch elektrických).

V tomto kontextu se nelze divit, že automobilky omezují výrobu právě elektrických modelů, třebaže jejich prodeje kolikrát s velkou pompou zahájily teprve nedávno. Největší problémy má nepřekvapivě Ford, a to nakonec nejen s elektrickým pick-upem F-150 Lightning (zásoby na 111 dnů), ale především i s u nás prodávaným (Mustangem) Mach-E. Toho je u dealerů tolik, že kdyby Ford teď zastavil jeho výrobu 284 dnů nebude nikomu chybět. To je skoro celý další rok. Potíže ale mají i další značky - zjevně dožívající Nissan Leaf je na tom se 183 dny též velmi bledě, Kia EV6 se 145 dny jakbysmet.

Dokola se tak ukazuje, že zájem o elektrická auta dalece nedosahuje představ výrobců, které jsme opakovaně označili za naivní a nerealistické. Tato auta jistě mají své kupce, představa o jejich uplatnitelnosti na 100 procentech trhu ale s realitou nemá nic společného. Také proto nedávno skoro 4 000 prodejců aut požádalo prezidenta Bidena, aby zmírnil tlak na rozmach elektrických aut v zemi, neboť ta se podle jejich slov akorát „hromadí na jejich pozemcích”. Zjevně nepřeháněli.

Výroba elektrických aut modrého oválu ani po mnoha redukcích dalece nekoresponduje s poptávkou zákazníků a sklady praskají ve švech. Jen v USA mají dealeři skladem tolik Machů-E, že by pokryly poptávku skoro na celý další rok. A na kupce tyto vozy čekají déle a déle. Foto: Ford

Zdroj: Cox Automotive

