Nešálí vás zrak. Je rok 2026 a venku je nový motor 4,8 H8 s výkonem přes 1 000 koní servírovaný manuální převodovce
Petr ProkopecO jakékoli nové spalovací motory je dnes nouze, tím spíš o takové. A ne, nejde o žádný závodní agregát nebo okruhový speciál, tohle velmi svérázné a velmi sympatické monstrum bude moci také na silnice.
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Nešálí vás zrak. Je rok 2026 a venku je nový motor 4,8 H8 s výkonem přes 1 000 koní servírovaný manuální převodovce
před 10 hodinami | Petr Prokopec
O jakékoli nové spalovací motory je dnes nouze, tím spíš o takové. A ne, nejde o žádný závodní agregát nebo okruhový speciál, tohle velmi svérázné a velmi sympatické monstrum bude moci také na silnice.
V posledních letech jsou spalovací motory některými prezentovány pomalu jako smrtící zlo, které je třeba dobro planety Země i jejích obyvatel nutné vymýtit. Politici tak přišli se systémem všemožných dotací a odpustků, které protežují elektrické a elektrifikované pohony, zatímco benzinová, dieselová i plynová auta čelí stále vyšším daním a poplatkům. Automobilky se tomu mohly bránit, obvykle ale jen zatleskaly a vydaly se stejným směrem.
V některých zemích tak už ani spalovací auta ani nejde koupit a provozovat bez toho, že byste za ně platili ohromné peníze. Kvůli tomu je pomalu zázrak, když někdo přijde s novým spalovacím mototrem, které se obejde bez jakékoliv formy elektrifikace. S jedním takovým na víkendovém Festivalu rychlosti v Goodwoodu přišel RUF, tedy společnost, která proslula hlavně úpravami Porsche 911. Nezůstala však jen u toho, na bázi zuffenhausenského sporťáku vyrukovala s vlastními kreacemi, které originál hodně převyšovaly - třeba CTR3 měl už v roce 2007 na kontě šílených 701 koní.
Tento model RUF vyrábí doposud, nicméně již ve třetí verzi Evo, u které byl výkon 3,8litrového plochého šestiválce zvýšen na 800 koní. S nimi by kupé mělo zvládat nejvyšší rychlost 380 km/h. To je ale velmi pravděpodobně vrchol, nad který by se značka s dosavadní technikou nejspíše nevyšplhala. A pokud ano, utrpěla by tím životnost pohonného ústrojí. Proto se Němci vrátili zpátky k rýsovacím stolům, u kterých stvořili nový vlastní motor, jaký tu ještě nebyl.
V Goodwoodu totiž RUF ukázal prototyp CTR3 osazený zcela novým agregátem B8. Jde o 4,8litrový plochý osmiválec, tedy motor s válci uspořádanými ve tvaru písmene H, kterému dvě turbodmychadla dopomáhají k výkonu přes 1 000 koní a točivému momentu 1 000 Nm. To jsou velmi zajímavá čísla, zvláť když si uvědomíme, že tady opravdu chybí jakákoli elektrická podpora. Místo toho RUF řidičský ideál dotáhl do konce, a nový motor spároval s šestistupňovým manuálem, který taktéž vyvinul na míru svým potřebám.
„V historii každé firmy jsou chvíle, které definují její budoucnost. Pro RUF je osmiválcový boxer jednou z nich. Takový motor nikdy nebyl součástí našeho příběhu, a vlastně ani nikoho jiného, a tak jsme se zkrátka rozhodli, že napíšeme novou kapitolu automobilové historie,“ uvedl k nové jednotce šéf společnosti Alois Ruf. Bohužel však již neupřesnil, kdy se objeví v hotovém autě. A o jaký vůz vlastně půjde.
Zatím je vyvíjen s pomocí typu CTR3, jehož šasí bylo pro potřeby uložení agregátu o 100 milimetrů prodlouženo. Nebylo by tedy překvapením, kdyby CTR3 dorazilo v nové variantě Long Tail. To už ale spekulujeme. Realitou je zatím jen motor. A stojí za to.
Samotné Porsche s osmiválcovým boxerem koketovalo pouze na okruzích. Nyní se ovšem tato jednotka chystá i na silnice, ovšem nikoli zásluhou Zuffenhausenu, do výroby ji po vlastním vývoji posílá RUF. Foto: RUF
Zdroj: RUF
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