Neslavně slavná jugoslávská automobilka se pokouší vrátit mezi živé, nevzala to za špatný konec před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Yugo, tiskové materiály

Pokusů o návrat té či oné historické značky jsme v posledních letech byli svědky nesčetněkrát, obvykle ale byly postaveny kolem elektrických aut. Ani ta v tomto případě nejsou nutně mimo hru, hlavním cílem je ale prosadit se jako výrobce dostupných spalovacích vozů.

Pokud se Evropa něco potřebuje zpátky, jsou to obyčejná levná auta. A nejde pouze o pořízení, ale i o dlouhodobé provozní náklady tvořené hlavně ztrátou hodnoty. V tomto ohledu nic nepřekonává klasické spalovací vozy s téměř nekonečnou životností a jednoduchou údržbou, kterou majitelé mohou alespoň z větší části zvládnout i sami nebo za pomoci menších soukromých opraven. Přitom majitele dovezou kamkoli, kam zatouží, a to relativně levně, neboť nízká hmotnost nevyžaduje velké motory ani vysoký výkon.

Něco takového ale dnes už nekoupíte ani u Dacie, i takové Sandero je dnes k mání až od 335 tisíc korun, tedy prakticky za dvojnásobek sumy, na které rumunský hatchback startoval před zhruba dekádou a půl. I ve standardu přitom disponuje třeba zadními parkovacími senzory, stejně jako tempomatem s omezovačem rychlosti. Opravdu ale něco takového potřebujete u čtyřmetrového hatchbacku, který je navíc osazen litrovou jednotkou, se kterou asfalt trhat nebude?

Je ale vždy nutné vzít v potaz stále šílenější regulace Evropské unie, které cenu nových aut posílají do stratosférických výšin. Je tak vlastně jen otázkou, jak dopadne snaha o znovu zrození někdejší jugoslávské automobilky Zastava, která u nás prodávala svá auta pod tímto jménem, jinde ale (dokonce i v USA, kde to s ní skončilo slavně neslavně) se proslavila spíš pod značkou Yugo. Poslední nové auto vyrobila v roce 2008 a i když později došlo na několik pokusů o její vzkříšení, nakonec však v roce 2018 přišel bankrot.

Loni v březnu ale zbytky firmy koupil nový majitel, kterým je profesor Alexandr Bjelič. Ten v současné době působí v Německu, a dal se do holportu se srbským designérem Darko Marčetou. Společně se pak rozhodli, že zkusí vzkřísit ducha originálu, který ale zároveň bude plnit veškeré dnešní standardy. Novodobé Yugo by se pak následně mělo stát jedním z posledních aut osazených spalovacími motory, což je dobrý začátek pro úspěch v současné elektrické vřavě. Tvůrci ovšem předpokládají, že postupně přijdou také s elektrickými variantami, které mají být rovněž dostupné, to kdyby nebylo zbytí.

Znovuzrozený hatchback by měl stát na platformě, kterou Yugo nakoupí od zatím nezveřejněného partnera. Nebude tedy třeba vývoj zcela nové a zakázkové architektury, což by náklady skutečně mohlo udržet na uzdě. Přesto všechno se nám tu ale nerýsuje vůz, který by byl levnější než zmiňované Sandero, které taktéž těží z otevřených skladů jiného výrobce. Protože ale Dacia přímo pod Renault spadá, může počítat s jinými cenami, než jakým budou čelit Srbové.

Z publikovaných ilustrací je navíc patrná pouze třídveřová karoserie, což sice taktéž může vést ke snížení nákladů, stejně jako lze mluvit o vyšší přitažlivosti, praktičnost však v takovém případě dostává na frak. I proto třídvířka za pětidvířky prodejně výrazně zaostávaly a postupem času od nich většina výrobců upustila. Yugo by na druhou stranu mělo k dispozici prakticky vyprázdněný segment na trhu. A nízké ceny dělají vždy divy.

Jsme tedy zvědavi, zda pokus o vzkříšení padlé značky zůstane pouze na papíře či nikoli. Ostatně do výroby a showroomů je to opravdu ještě dlouhá cesta, kterou nezvládla ujít celá řada lidí snažících se vzkřísit mnohdy i daleko slavnější automobilky s mnohem lepším zázemím. Tím ale neříkáme, že by Srbové nemohli uspět.

Yugo zatím existuje pouze na papíře, odkud je to do showroomů ještě dlouhá cesta. Nechceme ale Bjeliče s Marčetou podceňovat, třeba ji úspěšně nezvládnou. Foto: Yugo, tiskové materiály

Zdroj: Yugo

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.