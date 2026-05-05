Nesmrtelná postava automobilového byznysu je zpátky. S třikrát zkrachovalou značkou to zkusí počtvrté a o elektřině nechce slyšet
Petr ProkopecUž pro jeho houževnatost před ním musíme smeknout, navíc ani auta, která dal v minulosti světu, nebyla a nejsou nezajímavá. Že naponěkolikáté uspěje, bychom si nevsadili, stejně tak bychom ale nesázeli, že ho případný neúspěch odradí.
před 5 hodinami | Petr Prokopec
„Těžko ho zabít“ neboli „Hard to Kill“ je film se Stevenem Seagalem, ve kterém se mistr aikida mstí zkorumpovaným politikům a policistům za smrt své manželky. Název tohoto snímku by ovšem jako své osobní motto mohl začít používat i nizozemský podnikatel Victor Muller, který se dokola dokáže vracet do automobilového byznysu, a to přes nezdary, které by jiné zabily desetkrát.
Prsty si spálil s kdečím, ve světě ale nejvíc proslul jako člověk, který vrátil život automobilce Spyker, jež sama používá jiné příhodné motto: Nulla tenaci invia est via, tedy Pro houževnaté není žádná cesta neschůdná. A ta její trvá už hezky dlouho. Historie firmy se začala psát už v roce 1880, tedy dokonce ještě předtím, než Carl Benz zamířil na patentový úřad se svou motorizovanou tříkolkou. Tehdy ovšem bratři Hendrik-Jan a Jacobus Spijkerové vyráběli drožky a kočáry.
S prvním automobilem přišli v roce 1899, o sedmadvacet let později však firma zkrachovala. Spyker měl za tu dobu vyrobit méně než dva tisíce aut, což v té době nebylo nic, nedá se ale říci, že by v historii zanechala silný otisk. Nic z toho ovšem Victoru Mullerovi nezabránilo v tom, aby v roce 1999 přivedl automobilku zpátky mezi živé. Úspěch moderní prvotiny, osmiválcového modelu C8 pak tohoto podnikatele namlsal natolik, že si následně ukousnul sousto, které ho takřka zadusilo.
V roce 2006 totiž Muller koupil tým Midland F1 a pustil se do vrcholného závodění. Tři léta na to pak zkusil zachránit Saab před bankrotem. To se mu však nepovedlo, místo toho přišel krach Spykeru. Došlo pak sice na dohodu s věřiteli a snahu o návrat, pročež byl v roce 2015 představen nový model C8 Preliator, ovšem automobilka zůstala v podstatě jen u konceptů. Před pěti lety pak došlo na další bankrot, i z toho se ale Muller nakonec otřepal a loni ohlásil další návrat.
Nově pak šéf mnohokrát pohřbené a vždy znovu zrozené značky oznámil, že v srpnu bude v Pebble Beach odhalena nová verze kupé C8 Preliator. Ta dostane do vínku dvakrát přeplňovaný osmiválec naladěný na 800 koní, se kterými pojede 350 km/h. Podle Mullera nebude vůz jakkoliv elektrifikován, nepočítá se tak nejen s elektrickou, ale ani hybridní či mild-hybridní technikou. Zda pak bude k mání s manuálem a automatem, podobně jako původní C8 Preliator, zatím ale zůstává ve hvězdách.
Lze už jen zmínit, že výstavní exemplář přichází na svět ve Velké Británii. Po sestavení ovšem bude odvezen do Nizozemí na nalakování a finální montáž. Poté se kvůli slavnostní premiéře přesune za oceán. Pro Spyker jde o kousek s pořadovým číslem 270, během své novodobé éry tak značka vyrobila a prodala ještě méně aut než ve svých počátcích. Jestli se tento stav v dohledné době změní, je nejisté, na úplný konec Spykeru bychom si ale nesázeli. Protože žádná cesta pro něj není neschůdná a v čele má člověka, kterého jde zjevně zabít ještě hůř než Seagala...
Spyker C8 Preliator se původně ukázal už před dekádou, prodávat se však nakonec kvůli finančním potížím značky nezačal. Zda na to dojde u nové varianty, je otázkou, Victor Muller pro to ale zjevně dělá maximum. Foto: Spyker Cars
Zdroj: Spyker Cars
