Nešťastně zaříznutá vlajková loď amerických křižníků silnic chytila druhý dech, za 850 tisíc Kč je to neskutečný kus auta
včera | Petr Prokopec
U zákazníků bodovala, ale automobilce nebyla dost dobrá pro své technické pojetí a na domácím trhu šla přes palubu. Dnes toho sama firma lituje, někde ji ale prodává dál a teď ji ukázala v modernizované verzi. Za svou cenu toho nabízí opravdu hodně.
Uběhlo jen pár dnů od chvíle, kdy prezident koncernu General Motors Mark Reuss veřejně zalitoval brzkého zaříznutí Cadillacu CT6. Životní dráha tohoto 5,2metrového sedanu ve Spojených státech opravdu nebyla dlouhá, na svět přišel v roce 2016 a o čtyři léta měl sepsané parte. Tedy doma, v Americe, v Číně CT6 pokračoval až do předloňského roku, a to s přeplňovaným dvoulitrem naladěným na 270 koní. A protože prodeje nebyly vyloženě nízké, dočkal se sedan v Říši středu také další iterace označované za novou generaci. Je to spíš facelift, který po na svého předchůdce navazuje designově i technicky, ale to dnes nechme stranou.
Jak jsme zmínili už mnohokrát, Číňané netlačí až tak na vysoký výkon či dynamiku, nýbrž hlavně na prostor v interiéru či digitální techniku. Proto Cadillac u druhé generace srazil výkon na 240 koní a investoval hlavně do kabiny. Jenže ani přítomnost 33palcového displeje multimédií nevedla k vyššímu zájmu, ten se naopak začal propadat. Dokonce na takovou úroveň, že za první letošní půlrok bylo prodáno jen 209 kusů. To je na zemi s víc než 1,3 miliony obyvatel žalostný výsledek, který nově značka zkusí zlepšit s pomocí další modernizace.
Po stránce motorické na žádné novinky nedochází, pod kapotou i nadále trůní zmiňovaný dvoulitr, jehož 240 koní přenáší desetistupňový automat na zadní kola. Jízda s CT6 by ale nově měla být sofistikovanější neboť sedan se dočkal poslední verze adaptivního podvozku Magnetic Ride Control. Magnetické tlumiče přitom vpředu spolupracují s dvojitými lichoběžníky vpředu a víceprvkovou nápravou vzadu. Zlepšovat pak mají nejen komfort, ale také ovladatelnost. Klíčové přitom je, že CT6 používá tuto techniku standardně u všech úrovní výbavy.
V případě zevnějšku značka usoudila, že není třeba měnit, co je i dva roky po premiéře prakticky neokoukané. Modernizace tedy míří skutečně tím směrem, jakým se Číňané dívají nejčastěji, a mění hlavně kabinu. Vylepšení se tedy dočkala multimédia, která používají rychlejší operační systém, stejně jako autonomní řízení Super Cruise. Zajímavé ale je, že Cadillac ani v rámci těchto změn nepřišel se střešním LiDARem, který se v Číně začíná stávat normou. Systém tak nadále vidí „jen“ skrze 6 kamer, 6 mikrovlnných a dvanáct ultrazvukových radarů.
Nejsou to jediné novinky uvnitř, dále lze poukázat na 19reproduktorový audio systém AKG, který se dočkal funkce aktivního potlačení ruchů z okolí. Zákazníci mohou počítat rovněž s ambientním podsvícením či záplavou dekorů z broušeného hliníku. Za to vše bude Cadillac nově požadovat 289 900 juanů, tedy 850 tisíc korun. To je na takový kus auta pohádková cena na české poměry určitě. Číňany čeká složitější rozhodování.
Slzy na Reussových tvářích na každý pád tato modernizace nevysuší, kvůli americko-čínské obchodní válce koncern GM ani nemůže využít té možnosti, že by nechal CT6 druhé generace dovážet do USA. I přes vyšší náklady spojené s dopravou by totiž sedan byl nově daleko větším hitem, neboť předchůdce Cadillac nabízel od 58 995 USD, což při započtení inflace odpovídá dnešním 75 tisícům dolarů, tedy 1,6 milionům korun. Pod kapotou ovšem v té chvíli trůnil šestiválec, nejméně po tom by asi Američané volali dál...
Cadillac CT6 se pro rok 2026 pod kapotou či navenek nezměnil. Modernizace se zaměřila hlavně na kabinu a podvozek, navíc automobilka nově za více výbavy požaduje dokonce méně peněz. Foto: Cadillac
Zdroj: Cadillac
