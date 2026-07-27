Nevídané, Porsche zlevňuje nechtěný elektrický Macan. U nás trochu víc na oko, jinde až o statisíce
Petr MilerJeště nedávno by kniha pojednávající o opravdu velkých průšvizích automobilových dějin byla docela tenkou „bichlí”, poslední roky do ní ale píší spoustu nových tragických případů. Porsche se postaralo nejméně o dva, Macan Electric je zatím tím posledním z nich.
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Nevídané, Porsche zlevňuje nechtěný elektrický Macan. U nás trochu víc na oko, jinde až o statisíce
dnes | Petr Miler
Ještě nedávno by kniha pojednávající o opravdu velkých průšvizích automobilových dějin byla docela tenkou „bichlí”, poslední roky do ní ale píší spoustu nových tragických případů. Porsche se postaralo nejméně o dva, Macan Electric je zatím tím posledním z nich.
Existuje pochopitelně hromada horších aut, jen málokteré ale symbolizuje takový rozpor mezi očekáváními vyvolanými dosavadními produkty a realitou jejich současných nástupců. Řeč je o Porsche Macan, které v jeho první generaci bylo a je absolutní smetánkou SUV, jíž akceptovali i nadšení řidiči, brali na milost milovníci komfortu a uznávali i obdivovatelé vysoké kvality a mimořádného řemeslného zpracování. Co z toho zbylo v jeho druhé generaci?
Pohlreich to trefil předem: „Eine gigantische Sche...” No škoda slov, přečtěte si náš test Macanu Electric a pochopíte rychle, podobný mezigenerační sešup je i v rámci struktur trápícího se koncernu VW výjimečný, jakkoli konkurence by se našla.
Lidé, kteří nás nemohou vystát, nyní budou jistě říkat cosi o naší zaujatosti a škarohlídství, ale tak to prostě není. My realitu nevytváříme, my jí jen popisujeme s maximálním citem pro vnímání zákazníků toho kterého auta, které dnes automobilkám tak moc chybí. Prostě vidíme, zjistíme si, zajímáme se... A dojdeme k závěru, že o tohle lidé nestojí, že za to nechtějí dávat své peníze, a tak to nebudou kupovat. Nedělají to pak proto, že jsme jim to my řekli, to my jen předem tušíme, že to budou dělat na základě toho, co je jim nabízeno a co sami očekávají, to je celý příbě.
Nikdo není dokonalý a občas se jistě i my zmýlíme, v tomto případě to tak ale opravdu není - z elektrického Macanu je už teď neuvěřitelný propadák, který upadajícímu Porsche zasazuje další tvrdou ránu. A to má své následky.
Porsche totiž do vývoje a výroby Macanu Electric pochopitelně investovalo obrovské peníze, naplánovalo si nějaké produkční kapacity, nasmlouvalo dodávky dílů atp. a nemůže nyní koukat na to, jak prodává pět aut za týden. To by ho ruinovalo ještě víc. Přistoupilo tak k věci, která se u této značky opravdu nevídá - ke slevám. Porsche si nemůže dovolit rozjet akci „vše za 39,-”, to by příliš ubližovalo jeho image, slevuje oklikou, výsledek je ale stejný.
I v mé druhé domovině v Nizozemsku, kde se Macanů Electric neprodává kvůli umělým lokálním zvýhodněním elektromobilů zase tak málo (ale i tak je to relativní propadák, bestsellerem zůstává spalovací Cayenne zatížený brutálními daněmi...), rozjela automobilka akci, kterou legračně označuje za cestu k usnadnění konfigurace skrze paket výbav. Prostě zaškrtnete paket a máte hotovo, čas byl ušetřen, hurá!
Je to samozřejmě nesmysl, jde o slevovou akci, kdy s tzv. paketem Dynamic dostanete za příplatek 6 415 Eur (155 tisíc Kč) nejen výbavu ovlivňující jízdní projev. S posilovačem řízení Plus a adaptivním vzduchovým odpružením Porsche Active Suspension Management se dále pojít luxusní prvky jako kožený paket interiéru, 14směrně elektricky nastavitelná komfortní sedadla, panoramatická střecha, audiosystém Bose nebo matricové LED světlomety. Chtít tyto věci po kusech, zaplatíte za ně o 125 tisíc víc. To je jedna sleva, k tomu dostanete metalickou barvu zdarma a pár dalších zvýhodnění. Celkově se tedy bavíme o slevě atakující hranici 200 tisíc Kč, to není bezvýznamné ani pro zámožné nizozemské klienty Porsche.
Paket Dynamic je k dispozici pro Macan, Macan 4 a Macan 4S, tedy ne úplně pro všechny verze, podobná nabídka platí také v Česku. Tady můžete sáhnout pro změnu po paketu Advanced, jenž je k dispozici pro stejné verze vozu, a je to velmi podobná nabídka, jen o něco chudší. Dostanete mj. adaptivní vzduchové odpružení, panoramatickou střechu, audio Bose nebo tytéž metalízy Ice Grey, Jet Black, Volcano Grey nebo Dolomite Silver bez příplatku. Přesné zvýhodnění bude záležet na konkrétní specifikaci, okolo 100 tisíc Kč to hodí též. Oproti Nizozemsku je to o něco méně šlechetné, ale i tak znatelné.
Že Porsche na Macan v zoufalosti dává slevy, potvrzuje i přítomnost auta v nabídce německého Carwow, což také není úplně obvyklá věc. Tam jde jen o peníze - slevy 8 813 Eur až 10 602 Eur, tedy 213 až 256 tisíc Kč v závislosti na verzi. Zas jednou se chce dodat: „Tak padli bohatýři, v zmar přišla válečná zbroj...” Anebo „from hero to zero”, i to se na Mcan hodí. Smutné, smutné, smutné. A úplně, dokonale zbytečné. Vsadit jen na tohle auto místo téměř dokonalého Macanu I bylo jako sednout na prase a doufat ve výhru ve Velké pardubické. Ani žokej Váňa by to nesvedl, ani ten...
Porsche ve slevových akcích, to je ostuda. I to je obraz sázky automobilky na mrtvého koně. Foto: Porsche
Zdroje: Porsche, Porsche>Macan Electric@Carwow.de
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