Nevzhledné elektrické Audi A6 je propadák, hůř se prodává jen hrstka okrajových modelů. Přichází tak stotisícové slevy včera | Petr Prokopec

Je to auto, které nikdy nemělo vzniknout - nedává smysl z podstaty a zákazníci si o něj rozhodně neřekli. Jenže vzniklo a prodává se. Tedy vlastně neprodává. Dokonce i v zemi, která je krom tulipánů oddaná také elektromobilitě, muselo Audi přijít s razantními slevami.

Když nějaké auto vypadá tak otřesně, že jej nemohou vystát ani kolegové jeho autora a samotného tvůrce později z automobilky vyhodí, je snad předem každému jasné, že nebyl svědkem stvoření prodejního hitu. Někdy ale i takové vozy prodejně fungují, pakliže místo očí laskají aspoň zdravý rozum, takovou Octavii III nezastavila ani příď jak z castingu na Predátora. Pokud ovšem nedávají ani takový smysl, šance na větší prodejní úspěchy se limitně blíží nule.

Důkazem budiž pouť trhem, kterou předvádí elektrické Audi A6 e-tron. Je to nesmysl z podstaty, velké a těžké cestovní auto kupované dosud dominantně s motory TDI, se pro elektrifikaci s limity současných baterek prostě nehodí. Přesto vzniklo a prodávat se začalo teprve nedávno, však jeho premiéra se odehrála 31. července 2024. Přesto je už 10. dubna 2025 jasné, že o jakkoli větší počet zákazníků bude tohle auto bojovat jen s velkými obtížemi.

O Česku ani nemá smysl hovořit, podle dat SDA si tu auto našlo 0 kupců loni a 8 letos. I optikou celé Evropy jsou ale prodeje nevalné, řečeno diplomaticky - dle údajů Data Force se letos na celém kontinentu prodalo 1 872 elektrických A6, což znamená, že existují jen okrajové stylové (A7) či dožívající luxusní modely (A8), kterých se prodává aspoň o trochu míň. To je fiasko.

Někteří možná namítnou, že auto se neprodává dlouho a že se vše ještě rozjede. Ani tomu ale nic nenasvědčuje, neboť v Nizozemsku, tedy dokonce v jenom z největších elektrických rájů Evropy, kde jsou vozy jiných koncepcí uměle vytlačovány z trhu, muselo Audi už nyní přistoupit k výraznému snížení cen 4 000 Eur neboli zhruba 100 tisíc korun. Snížení ceny přitom není spojeno pouze s jednou konkrétní variantou, třeba tou základní, nýbrž s celou nabídkou. Ve slevě lze tedy koupit sedan i kombík, zadokolku i variantu S6. Dechberoucí zájem je tedy zjevně jen snem Audi a dá se čekat, že na podobný krok dojde i v dalších zemích.

V zemi tulipánů tedy A6 e-tron startovalo na 63 990 Eurech (asi 1,61 milionu Kč) a nově na jeho pořízení stačí 59 990 Eur (1,51 milionu Kč). To je výrazná sleva, přesto máme pocit, že na otočení kormidlem stačit nebude. Problém je tu hlavně samotná využitelnost auta (a také jeho vzhled), která bude stejně mizerná i při ceně 5 Kč.

Navíc zjevně nejde o jediný obtížně prodejný model z portfolia značky, výrazně zlevněny byly i plug-in hybridní verze modelů A3, A6, a Q5, a to o 2 000 Eur (50 000 Kč), stejně jako elektromobiley Q4 e-tron a Q6 e-tron. V případě variant Q7 TFSI e, Q8 TFSI e a Audi e-tron GT pak sleva činí dokonce 6 000 Eur (150 000 Kč). To znamená jediné - že žádný z těchto modelů netáhne tak, jak Audi původně předpokládalo. Proč vůbec předpokládalo něco lepšího, nemáme tušení, my jsme těmto modelům úspěch na trhu opravdu nevěštili.

Od premiéry A6 e-tron neuběhl ještě ani rok, přesto je již nabízeno s výraznými slevami. K těm navíc přikročilo nizozemské zastoupení značky, tento elektromobil se tak zjevně nezvládá prosadit ani v jednom z elektrických rájů. Foto: Audi

