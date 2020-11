New York bude řešit špatné parkování způsobem, který by v ČR položil systém před 8 hodinami | Petr Prokopec

Nepoučeni dekádami strávenými za železnou oponou Američané hodlají řešit špatné parkování tím, že budou občany motivovat, aby špatně parkující řidiče nahlásili úřadům za peníze.

Z parkování ve městech se stává stále větší problém. Platí to především velkých metropolích, do nichž se stěhuje stále větší množství lidí. V případě nově vybudovaných čtvrtí na to již developeři alespoň trochu pamatují pamatují, nicméně stará zástavba byla svého času uzpůsobena dobovému provozu, který byl diametrálně odlišný od současného. To je jeden z důvodů, proč vznikly rozličné parkovací zóny a placená parkování, která parkování regulují či omezují. Ty ale komplikují lidem, kteří do měst přijíždí a jelikož urbanizace neustává, je jasné, že problémů bude jen přibývat.

Se svérázným řešením nyní přišla radnice města New York. Ta má spadeno na lidi, kteří špatně parkují právě v místech, kde je těžké najít prostor k zastavení, a porušují tak všemožná pravidla. Z jednoho úhlu pohledu je to chvályhodné, avšak způsob, jakým si vedení americké metropole hodlá vynutit dodržování pravidel, již nikoliv. New York totiž hodlá finančně motivovat lidi, aby udávali ostatní.

Podle radnice už se nedá spolehnout na to, že si městští policisté všimnou veškerých nekalostí, a tak ruku k dílu mají zapojit i běžní občané. Ti tedy nyní mohou „napráskat“ své sousedy, k čemuž jsou motivováni finanční odměnou. New York totiž zvýšil pokuty za špatné parkování ze 115 na 175 dolarů (cca 2 530 a 3 850 Kč), z čehož udavači dostanou rovnou čtvrtinu, tedy zhruba 44 dolarů (970 Kč) za každý úspěšný případ udání.

Není to úplně málo a nevíme, jak na to newyorčané zareagují. Jedním jsme si ale jisti - kdyby něco takového začalo fungovat u nás, policisté by zakrátko měli přehlcené linky a neřešili nic jiného, spousta lidí by si takto mohla vydělat více peněz než prací.

Překvapivé je, že nový zákon je zaměřen i proti policejním vozům. Ty sice často najdeme zaparkované tam, kde by stát neměly, strážci zákona se ale obvykle vymluví na služební povinnosti, i když si jdou třeba jen pro svačinu. New York ale nechce tolerovat ani jejich prohřešky, a tak odměna je spojena i s nahlášením policejních přestupků.

