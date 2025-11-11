Než se u Jaguaru zbláznili, tohle byl jejich plán. Měli hotové jiné auto připravené na kdeco, prozradil tehdejší šéfdesignér
Petr ProkopecNa počínání Jaguaru je fascinující nejen to, co zrovna teď dělá, ale i to, jak rychle se věci ve firmě změnily. Ještě před šesti roky vyvíjeli nové auto s rozumem v hrsti, pak se snad museli zbláznit.
Než se u Jaguaru zbláznili, tohle byl jejich plán. Měli hotové jiné auto připravené na kdeco, prozradil tehdejší šéfdesignér
před 3 hodinami | Petr Prokopec
Na počínání Jaguaru je fascinující nejen to, co zrovna teď dělá, ale i to, jak rychle se věci ve firmě změnily. Ještě před šesti roky vyvíjeli nové auto s rozumem v hrsti, pak se snad museli zbláznit.
Posledních pár let jen sledujeme, jak Jaguar páchá sebevraždu v přímém přenosu. Britská automobilka v únoru 2021 přišla s plánem Reimagine, který za celou její minulostí udělal velmi tlustou čáru. Místo aut s objemnými spalovacími motory měla firma přejít jen na elektromobily, a to velmi rychle a bez jediné výjimky. S nově koncipovanými vozy navíc firma nechce konkurovat Audi, BMW či Mercedesu jako dosud, nýbrž hodlá zamířit ještě o trochu výše a vyšlápnout si na Porsche či Bentley. Že obě značky s podobnými snahami narazily na velký odpor zákazníků a jedna i druhá v mezičase mnohem méně ambiciózní plány odpískaly, je Britům zjevně putna.
Ještě než ovšem jejich hlavy opustily poslední zbytky zdravého rozumu, Jaguar měl jiný plán. Jak kolegům z Autocaru sdělil tehdejší šéfdesignér značky Ian Callum, Britové si elektromobilitou dlouho nebyli moc jisti. Proto byla nová limuzína XJ sice koncipována jako elektrická, současně ale byla vyvinuta tak, aby „mohla hostit i benzinový šestiválec, pokud by to bylo potřeba,“ jak Callum překvapivě prozradil. Něco takového by Britům umožnilo, aby lépe reagovali na vývoj trhu, a nyní by se jim to sakramentsky hodilo. Projekt ale navzdory utracení 30 miliard odpískali.
A není to jediné odhalení, které má firemní ex-šéfdesignér na kontě. Zároveň totiž uvedl, že nové XJ mělo dorazit pouze s jedním rozvorem. V nabídce tedy místo standardní a prodloužené verze měla figurovat pouze varianta, která by zamířila někam uprostřed. To je koneckonců i přístup, s jakým přišlo BMW u stávající generace řady 7. Mnichovské automobilce se pak rozhodně vyplatil, neboť zájem o limuzíny spíše uvadá a tento krok o něco snižuje vývojové a výrobní náklady.
Po stránce designové pak nové XJ mělo být „mnohem okázalejší“, proti čemuž Callum zkoušel bojovat. Zjevně ale tahal za kratší kus provazu než ostatní manažeři. Aktuálně se tak ani nemůžeme divit, že v červnu 2019 automobilku opustil a společně s bývalým kolegou Davidem Fairbairnem založili společnost, která se mimo jiné postarala o to, aby další zaříznutý model, supersportovní C-X75, nakonec dorazil na silnice. Za to si pak účtují více, než kolik bude chtít Jaguar za svůj nový elektromobil.
Na jeho adresu, i když nepřímo, se pak ostatně Callum také vyjádřil. A asi nepřekvapí, že o lichotky nešlo. „Když se dívám na všechna takhle nová elektrická auta, mám pocit, že byly navrženy před 20 lety. Čemu opravdu nerozumím, je, proč mají tak dlouhé kapoty. K čemu u elektromobilu potřebujete dlouhou kapotu? Nemá přeci motor V12,“ uvedl bývalý šéfdesignér Jaguaru. A my mu snadno můžeme odpovědět s odkazem na gastronomickou branži, jmenovitě na „tofu hamburger”.
Ten s žádnou formou masa nemá nic společného, nicméně třeba pod názvem „veganská šlichta“ by se tak dobře rozhodně neprodával. Restaurace, které ho nabízí, tak v podstatě parazitují na něčem, proti čemu se vymezují. A podobné je to také u elektromobilů. Jejich tvůrci sice bateriový pohon vyzdvihují nade vše, ovšem auta s ním osazená designují tak, aby vypadala, zněla nebo se dokonce chovala jako spalovací vozy. Jinak by je mohl potkat stejně nelichotivý osud jako Mercedes-Benz EQS. Co takhle vrátit se... ke skutečným spalovacím autům?
Loni unikla na světlo světa níže přiložená fotka skoro hotového XJ, na které jinak automobilka lákala takto. To mělo disponovat nejen elektrickým pohonem, mohlo být i spalovací . Nakonec ale Britové celý projekt těsně před dokončením zařízli a vydali se velmi pochybným směrem. Foto: Jaguar
So the stillborn X360 Jaguar ‘XJ-E’ has leaked. I’m still after the studio launch photos… pic.twitter.com/TrtdnCuOLt— Richard Seddon (@RikSed) November 17, 2024
Zdroj: Autocar
