Nezájem nutí Audi dál měnit plány. Jeho poslední elektrické modely někde ani „nebudou uvedeny na trh”
Petr MilerAudi se tváří velmi zatvrzele a ještě před pár měsíci oficiálně plánovalo nepředstavit od 1. ledna ani jedno nové spalovací auto. Realitu ale tento záměr míjel tak, že nejenže byl v mezičase zrušen, některé trhy dokonce ani nedostanou dosud protežované elektrické novinky.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Nezájem nutí Audi dál měnit plány. Jeho poslední elektrické modely někde ani „nebudou uvedeny na trh”
včera | Petr Miler
Audi se tváří velmi zatvrzele a ještě před pár měsíci oficiálně plánovalo nepředstavit od 1. ledna ani jedno nové spalovací auto. Realitu ale tento záměr míjel tak, že nejenže byl v mezičase zrušen, některé trhy dokonce ani nedostanou dosud protežované elektrické novinky.
Až se příští generace budou jednoho dne ohlížet za historií Audi a zabrousí k dění někdy po roce 2020, budou se nutně nechápavě ptát: „Proč?!” Proč se značka, které se podařilo v posledních dekádách vystoupat nahoru tak rychle, že dala skoro zapomenout na to, o kolik delší a květnatější historii mají konkurenční automobilky BMW a Mercedes-Benz, a prodejně se jim zvládla prakticky vyrovnat, najednou tohle všechno zahodila.
Zahodila svou orientaci na výjimečná technická řešení, nenucený design a neobyčejnou kvalitu a uživatelskou přívětivost interiérů svých aut, a vsadila vše na elektrický pohon, podivné vzhled laciné, nedomyšlené interiéry. Tohle všechno se zračí v jejích posledních modelech, které nedokáží ani oslovovat tak široké publikum, ani generovat automobilce dřívější zisky? Tak k čemu jsou? Odpověď si necháme pro sebe, tohle je probíhající pokus o Vorsprung durch Sche... No, škoda slov.
Audi prostě udělalo hromadu chyb - tak velkou, že jeho vlastní zákazníci točí filmy o tom, co všechno je v nových autech špatně. Samo o sobě by to bylo smutné, ale dalo by se to vzít, pokud by firma věděla, že selhala, a zkusila něco změnit. Stačí si ale přečíst, jak mluví její nejvyšší šéf, a víte, že tady žádná brzká katarze nehrozí.
Přesto se Audi nemůže donekonečna tvářit, že bude na trh sypat nesmysly a dělat jako by nic. Nejde to, dohnalo by ho to, a tak přece jen něco změní. Od počátku superabsurdní plán nepředstavovat nové spalovací modely už od 1. ledna 2026 a o pár let později je odpískat úplně. Tato hloupost padla v červnu, problém ale je, že řada nechtěných vozů typu elektrické A6 už vznikla, takže co s nimi? A co třeba si je nechat pro sebe?
Tohle je závěr, ke kterému Audi bude muset dojít poněkud plošněji, zatím k němu ale dochází aspoň na některých trzích. Ačkoli tedy novou A6 e-tron chtělo prodávat globálně, na řadu míst světa se tento vůz ani nemá dostat, jak říkají naše zdroje z Ingolstadtu, protože by si nevydělal ani na tisk katalogů. A v případě Austrálie už je to oficiálně potvrzený fakt.
Informují o tom kolegové z Drivu, kteří připomínají, že vůz se měl objevit v australském prodeji, automobilka už ale potvrdila, že ani model A6 e-tron, ani výkonnější S6 e-tron „nebudou uvedeny na trh”.
„Toto rozhodnutí odráží kombinaci faktorů, včetně omezené poptávky v segmentu velkých luxusních elektromobilů,” stojí v prohlášení Audi, které si je nezájmu zjevně vědomo předem. Škoda, že si jej nebylo vědomo před pár léty, větší určitě nebyl... „Jako vždy je naší prioritou uvádět na trh vozidla, která rezonují s australskými řidiči, pokud jde o inovace, prémiové vybavení, zážitek z jízdy a výkon,” uvádí dále automobilka. V těchto aspektech e-trony zjevně představám klientely neodpovídají.
Tušíme, že v Česku situace nebude zásadně jiná (letos prodáno 50 elektrických aut z 507 A6 celkem), ale protože nabídnout vůz zde není tak drahé a síla ideologie stojící za vůbec snahou je prodávat je v Evropě mnohem silnější, elektrické verze A6 tu máme a mít asi budeme. Jaké další trhy se jich nedočkají, ukáže čas - ze skutečně věrohodných zdrojů ale víme, že tento výčet nebude končit Austrálií. Začátek konce? Čas ukáže.
Nová elektrická A6 (zde ve verzi S6 Avant) je absurdita každým coulem a Audi by nepoznalo, kdyby vůbec neexistovala. V Austrálii tak ani existovat nebude, automobilka tuší prodejní fiasko předem. Foto: Audi
Zdroje: Drive, SDA, Autoforum.cz
Bleskovky
- Nadšenec ukázal, co se stane, když autu seberete pružiny a tlumiče. Bláznivého nápadu lituje ještě teď
před 3 hodinami
- Dokáže se nejlepší sportovní sedan dneška vyrovnat osmiválcovým „hrdinům minulosti”? Slavný novinář má smutnou odpověď
11.11.2025
- Švédové si vzali zpátky rekord legendárního okruhu, i když své auto museli kvůli „mosteckému syndromu” osadit tímto nesmyslem
10.11.2025
Nové na MotoForum.cz
- Finále šampionátu se koná tradičně ve Valencii včera 15:00
- Albert Arenas míří do šampionátu MS-Supersport včera 10:00
- Senzace: Jonathan Rea (38) se vrací k Hondě 11.11.2025
- MotoGP, skandál v paddocku s Marcosem Ramirezem 11.11.2025
- Skvělý rok bratří Marquezových 10.11.2025
Nejnovější články
- Šéf Fordu říká, že zůstal v šoku poté, co jeho firma nakoupila čínské elektromobily a rozebrala je na díly
před 52 minutami
- Nové vrcholné SUV Nissanu nedostane motor, ve který všichni doufali, z vysvětlení manažera jde hlava kolem
před 2 hodinami
- Nadšenec ukázal, co se stane, když autu seberete pružiny a tlumiče. Bláznivého nápadu lituje ještě teď
před 3 hodinami
- Jeden z největších propadáků moderních aut nekupoval skoro nikdo, i hezké kousky dnes koupíte za pakatel
před 4 hodinami
- Další test říká, že klíčové nové Audi je tak mizerné, že horší než jeho předchůdce je úplně ve všem
před 5 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva