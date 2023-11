Nezájem o elektromobily dohnal Mercedes až k tomu, že všem zaměstnanců nařídil jezdit jen s nimi před 6 hodinami | Petr Miler

S ohledem na současný vývoj budeme svědky ještě řady zoufalých kroků automobilek snažících se zakrýt marnost pokusu úspěšně prodávat jen elektrická auta už za pár let. Mercedes raději zdevastuje akceschopnost svých vlastních zaměstnanců, než aby své nesmyslné plány změnil.

Snad už není žádným tajemstvím, že politiky zorchestrovaný pokus o přechod na čistě elektrická auta se v posledních měsících těžce potkává s realitou jeho neuskutečnitelnosti. Automobilky, které se do prodeje elektromobilů pustily doslova po hlavě, po prvotních úspěších zajištěných hlavně masivními přerozdělovacími mechanismy a neuspokojenou touhou okrajové části zákazníků nyní zjišťují, že oslovit takto víc než 10 nebo 20 procent zákazníků bude velmi obtížné.

Nebyl by to problém, kdyby k elektromobilům přistupovaly jako k jiným typům aut a svou nabídku uzpůsobovaly zájmu publika. Takto to v byznysu normálně funguje, elementární tržní principy ale pro některé výrobce jako by přestaly existovat. Nejsou tedy šťastní z toho, že nabídli něco, co dokážou prodat, jsou nešťastní z toho, že nedokážou prodat jen to, i když si to umínili bez jakékoli interakce s trhem. Je to naprosto absurdní a naprosto nepochopitelné, přesto tak řada automobilek jedná. A Mercedes patří mezi ty nejvíce posedlé.

Třícípá hvězda si dala za cíl, že do roku 2026 bude prodávat polovinu aut na elektřinu, v roce 2030 pak nebude prodávat nic jiného. Člověk se musí takové fantasmagorii jen smát, však co vůbec Mercedes vede k tomu nutit své zákazníky kupovat to, co nechtějí? A oni elektromobily z velké části opravdu nechtějí - podle německého Automobilwoche představují elektrické vozy 11,4 procenta současných prodejů Mercedesu, udělat z toho během nějakých 2,5 let 50 procent se zdá být naprosto nemožné. Ani to ale automobilku neodradí od snahy pokusit se své z prstu vycucané cíle splnit.

Právě Automobilwoche tak informuje o tom, že automobilka nově nařídila všem svým zaměstnancům, aby přešli jen na elektrické modely, samozřejmě vlastní značky. Může se to zdát okrajovým krokem, pole Automobilwoche ale dnes zaměstnanci Mercedesu používají asi 5 000 služebních aut, z nichž dnes naprostá většina používá dieselové a benzínové motory. Přechod na elektřinu tedy Mercedesu slušně nafoukne jejich odbyt, uvážíme-li, že firma podle dat JATO Dynamics prodala v Evropě 73 857 elektromobilů.

Mluvčí Mercedesu potvrdil, že tento krok se skutečně odehrál. Automobilka prý přešla od strategie „Electric First” k „Electric Only” (tedy z Elektřina na prvním místě na Pouze elektřina) a prý „urychluje transformaci k budoucnosti bez emisí”. „Tento neomezený nárok máme i na naše firemní vozové parky,” uvedl mluvčí bez dalších podrobností.

Na jednu stranu to s ohledem na obchodní plány Mercedesu dává smysl, nic to ale nemění na absurditě oněch globálních plánů. Automobilwoche se navíc dále podivuje nad tím, jaký signál tím výrobce vysílá naprosto dominantní skupině zbylých kupců, kteří elektrická auta odmítají. Mercedes nedávno představil novou třídu E, která je stále dostupná pouze s naftovými a benzinovými motory, sám ji ale používat nebude. Manažeři společnosti teď mají nařízeno přejít na elektrický EQE nebo některé z firemních elektrických SUV.

Otázkou také je, jak tento krok ovlivní efektivitu vnitřního fungování a konkurenceschopnost samotné firmy. Mercedes nejlépe ví, že „odjezdit” s elektromobily to, co je možné zvládnout třeba s dieselovou třídou E, prostě není možné. A tak sama firma bude (sice sobě, ale přesto) platit více za auta, která jejím vlastním zaměstnancům „přistřihnou křídla”. I touto optikou jde o poněkud nedomyšlený krok.

Pohled na zmíněná čísla JATO Dynamics navíc ukazuje, jak nezdravá struktura prodejů elektrických Mercedesů dnes je a jak moc se míjí s představami tradiční klientely. Oněch skoro 74 tisíc v Evropě prodaných elektrických modelů není zase tak málo (jde o 14,1 procenta všech místních prodejů, tedy více než v globálním měřítku), jenže jednak tento odbyt už osmi typů aut téměř vyrovnají jen prodeje samotné třídy A (a ta přesto skončí jako špatně prodávaná - podle Mercedesu), samotné třídy C, samotného SUV GLC atd. A navíc ji naprosto dominantně tvoří odbyt malých a relativně levných modelů EQA, EQB a končícího EQC (přes 72 procent odbytu elektroaut značky). Například vrcholné EQS si letos našlo jen 3 014 kupců a jeho odbyt meziročně o 45 procent klesá.

Je jasné, že krok Mercedesu se služebními auty je zoufalým pokusem neblahý stav i trend zastřít, v tomto ohledu i dává smysl. Nebylo by ale lepší si přiznat, že elektrická auta nejsou a nebudou pro všechny a nechat zákazníky si vybrat? Jak moc by to bolelo? Například konkurenční BMW nic takového nezavedlo a ani nechystá. Zaměstnanci firmy, kteří mají možnost získat od BMW služební vozy, si nadále v závislosti na svém finančním limitu mohou sami rozhodnout, zda chtějí benzinové, naftové, hybridní nebo elektrické auto. To je normální cesta, postupu Mercedesu ve slušné společnosti říká „posedlost”.

Zaměstnanci Mercedesu si od teď budou moci pořídit jako služební vůz už jen elektromobil, firma to nařídila. Nafoukne tak odbyt těchto aut o asi 5 000 vozů, ale co dál? Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Automobilwoche, JATO Dynamics, Mercedes-Benz, BMW

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.