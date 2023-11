Nezájem o elektromobily dohnal VW až k tomu, že odvolal i potvrzený konec Seatu, nechává si otevřená zadní vrátka před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Seat

Měla to být hotová věc. Podle šéfa Volkswagenu neměl mít Seat žádnou budoucnost a ze španělské automobilky měla zůstat jen elektrická Cupra. Nyní to neplatí, podle ředitele Seatu je budoucnost značky znovu otevřená. Pokud elektromobilita selže, VW za Seat bude ještě rád.

Nesmyslně promarněná šance. Za to jsme označili odhodlání mateřského koncernu Volkswagen zabít španělský Seat coby producenta ryze spalovacích aut. Budoucnost měla mít jen značka Cupra, která by dříve nebo později nabízela naopak ryze elektrické vozy. Bylo to hotové, naplánované, na IAA Mobility, tedy letošní parodii na někdejší frankfurtský autosalon v Mnichově, to potvrdil šéf Volkswagenu Thomas Schäfer.

Ten oznámil, že „budoucností Seatu je Cupra“. A dodal, že stávající portfolio španělské značky se bude doprodávat zhruba do roku 2030, pak už auta nabízet neměla. Za nesmyslně promarněnou šanci jsme to označili proto, že jsme si říkali, o kolik moudřejší by bylo ponechat v nabídce spalovací auta jako Seaty a elektrická auta jako Cupry a nechat zákazníky si vybírat, ponechat si manévrovací prostor pro jakoukoli budoucnost. Dogma ale nemá ráno alternativy, dogma zná jedinou pravdu, a tou jsou v tomto případě elektromobily.

Nebo byly? Už to tak snad i vypadá, neboť VW pod tíhou událostí zjišťuje, že prodat všem elektromobily bude nemožné. Schäfer tak připomíná ty, kteří v říjnu 1989 vstupovali do KSČ, neboť v době, kdy výše zmíněná slova pronášel, už musel moc dobře vidět, že se bárka ryze elektrické budoucnosti potápí ještě v přístavu. Zrovna u tohoto muže to ale nepřekvapí - za poslední léta proslul hlavně jako člověk, který po vzoru politiků zcela ztratil kontakt s realitou. To ostatně skvěle předváděl ve chvíli, kdy stál v čele mladoboleslavské automobilky, kterou tlačil elektrickým směrem jako pominutý.

V posledních pár týdnech se ovšem událo mnohé a VW rychle krotí své elektrické šílenství. Netroufli bychom si tvrdit, že se do branže začíná vracet zdravý rozum, tohle jsou ctnosti z nouze, pud sebezáchovy ale pořád ještě funguje. Automobilovým manažerům zkrátka teče do bot, a tak raději začínají hlasitě otevírat zadní vrátka. Nejnověji tak učinil Wayne Griffiths, který má u VW na povel právě Seat a Cupru. Ten rozhovoru pro DPA ukázal, jak snadno se dá během pár týdnů otočit o 180 stupňů. Potvrzený konec Seatu a zachování pouze Cupry se nekoná: „Nehraje se tu buď/anebo. Jsem šťastný za obě značky,“ řekl.

Záhy upřesnil, že VW už nemíní se Seatem skončit, o jeho osudu rozhodne až osud pokusů o elektrifikaci všeho. „Španělská značka bude dál zastávat roli výrobce dostupných aut, máme čas do roku 2035, do té doby můžeme prodávat auta s emisemi,“ potvrdil, že konec Seatu pro rok 2030 už není v plánu. A důvody? „Momentálně není možné vydělávat na malém elektromobilu, který by se pohyboval v segmentu typickém pro Seat. Pro něco takového potřebujeme jinou platformu a levnější baterie. Mezi současností a rokem 2035 se toho stane ještě hodně,“ uvedl dále Griffiths.

Je to další projev toho, jak automobilky při prvním zaškobrtnutí odvolávají své předchozí elektrické plány, které skutečně nebylo možné naplnit. Nyní to vypadá, že v případě Seatu a Cupry zvolí koncern podobný postup, na jaký má dojít u Porsche, zachová tedy pod jednou střechou prodej elektrických i spalovacích aut. Je to v pořádku, je to normální, je to logické. Spíše se musíme divit: Proč tomu dosud VW odporoval? Co se tím - na rozdíl od sázky na jednu kartu - dalo zkazit?

Seat Ibiza dnes startuje na 469 900 Kč, což není zrovna málo. S elektrickým pohonem by ale byla ještě podstatně dražší, a tedy prakticky neprodejná. Bylo to jasné vždy, až teď se lidé ve VW Group chytají za nos. Foto: Seat

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

