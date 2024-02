Nezájem o elektromobily donutil odpískat elektrické plány i Jaguar Land Rover, byly přitom od začátku naprosto absurdní před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Jaguar

Tak kdo se ještě přidá? I ti největší z „elektrických Hujerů” v posledních týdnech kapitulují pod tíhou nevyhnutelné konfrontace s realitou. Po Fordu se k nim přidal také Jaguar Land Rover. Chybí snad už jen velké vystřízlivění Volkswagenu, ale dejme tomu čas.

Budoucnost nikdy nelze s jistotou předvídat, takový je život, určité scénáře ale vždy lze s jistou mírou pravděpodobnosti předpokládat. Příklad? Je skoro jisté, že i zítra vyjde slunce, je naopak téměř vyloučené, že by pozítří mohl vstát z mrtvých Michael Jackson a znovu začít koncertovat. Co je ale nakonec stoprocentní? Asi nic, ani v případě otřepané dvojice „daně a smrt” si nemůžeme být jisti za hranici čísla 99,9 s hodně devítkami za ním - třeba i ten elixír mládí někdo vynalezne.

V tomto kontextu lze tedy do budoucna věřit prakticky čemukoli, ovšem současně je třeba umět si uvědomit, jak velká šance na naplnění takového scénáře existuje. Na to není třeba křišťálová koule, na to stačí zdravý rozum, vzdělání, zkušenosti... Opíraje se o tyto a další veličiny už roky nevěřícně hledíme na naprosto absurdní, z prstu vycucané, leda ideologií a dogmatismem podložené plány některých automobilek prodávat za pár jen elektrická auta.

Označujeme je stejně dlouho za nenaplnitelné, neboť i když by taková budoucnost nemusela být nutně špatná, je v dohledné době jednoduše nerealizovatelná. Elektromobily jsou moc drahé nebo špatně využitelné a těchto ani dalších asi sto známých problémů se nemají šanci zbavit přes noc. Není šance, že byly odstraněny za 5 let, velmi pravděpodobně to není možné ani za 10 roků. Tak jak si někdo mohl na rok 2025 se vší vážností plánovat, že bude prodávat jen tyto vozy a bude to pro něj ekonomicky únosné?

Přesně s takovým plánem přišel v roce 2021 Jaguar a sesterský Land Rover byl jen o málo méně ambiciózní. Dnes jedna entita zvaná Jaguar Land Rover alias JLR pak chtěla do roku 2030 prodávat 60 procent aut čistě na elektřinu a do roku 2036 neprodávat nic jiného. Bylo to tak nesmyslné, že jsme asi tisíckrát řekli, že takový plán nebude splněn a bude odvolán v momentě, kdy se zřetelně ukáže, že bazírování na takovém záměru by firmu přivedlo do hrobu. Píše se rok 2024 a už je to tady.

JLR se tak přidává k řadě automobilek, kterým pod tíhou okolností nezbylo než přiznat, že snily sen, který se nemůže splnit. Před pár dny to udělal Ford, který se podobě ambiciózní plány oznámil v podobný čas. Od loňska neplatí, na stole nejsou žádné jiné a investice do elektrických modelů jsou zásadně umenšovány. Jeho šéf Jim Farley na představení výsledků firmy za poslední kvartál řekl: „Zjistili jsme, že když se s výrobou elektromobilů posunete z 5 tisíc na 7 tisíc aut měsíčně a dostanete se mezi mainstreamové kupce, lide nejsou ochotni platit za elektromobily významně více peněz.” To je překvapení, že? JLR nyní zjevně zjistil, že mezi zákazníky prémiových aut situace není zase tak jiná.

„Jsme trochu pomalejší, než jsme říkali před třemi lety,” říká nyní šéf JLR Adrian Mardell, jak uvádí Auto News. Neopomněl dodat, že značka se „nadále zaměřuje na bateriové elektromobily”, to je třeba říci vždy, i kdyby už je kupoval jen sám autor takové fráze. Současně ale přiznal, že zájem o tato auta se začal ochlazovat a firmě nezbude, než nabízet víc vozů se spalovacími motory.

Plány na 60- resp. 100procentní elektrifikaci portfolia tak mizí pod stůl, stejně jako konkrétní záměry. Jaguar v roce 2025 čistě elektrický samozřejmě nebude, se dvěma elektrickými novinkami do roku 2026 ale přijít má. V případě Land Roverů a Range Roverů pak půjde o čtyři auta místo šesti - jako první dorazí model nazvaný Range Rover Electric, později má na trh přijít elektrický Range Rover Sport. Po jejich uvedení vznikne dvojice menších elektrických SUV. Jaguar má ze všeho nejprve přijít se čtyřdveřovým elektrickým gran turismem, další model je opředen tajemstvími.

„Viděli jste to u jiných výrobců, zájem o bateriové elektromobily začíná zadrhávat,” přiznal dále Mardell s tím, že lidé spíše berou cokoli jiného, klidně i (též problematické) dobíjecí hybridy. Těch firma loni prodala přes 45 tisíc exemplářů, prodeje elektromobilů neznáme. Podle zatím nekompletních dat ale nejspíš půjde jen o jednotky tisíc vozů po celém světě.

Řekli bychom, že je nejvyšší čas zapomenout na veškeré nesmyslné odhodlání spojené s elektrickými vozy, automobilky ale mají zřejmě jiný plán - budou avizovat a odkládat ambiciózní cíle tak dlouho, dokud se jednou nezmýlí. Třeba po dalších 10 odloženích během následujících 30 let by JLR konečně mohl uspět...

Jaguar mohl na prodejním fiasku tituly ověnčeného I-Pacu vidět, jak neprodejným zbožím elektromobily jsou. Jeho reakce? „Všichni ruce nahoru, od roku 2025 neprodáváme nic jiného,” říkal před třemi roky. Pochopitelně se to nestane, pochopitelně... Foto: Jaguar

Zdroj: Auto News

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.