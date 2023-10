Nezájem o elektromobily pohřbil řadu dalších elektrických novinek, Honda a GM zařízly společný projekt za 117 miliard včera | Petr Miler

/ Foto: Honda

Je to další hmatatelný důkaz toho, co soudný člověk nemůže nevidět už několik let. Minimální přirozená poptávka a závislost dosavadních prodejů na přerozdělování všeho druhu nikdy nemůže dovolit prodejům elektromobilů rozkvést do podoby, kterou si výrobci malovali.

Je to věc, kterou dnes připomínáme snad v každém druhém článku. Ano, prodeje elektromobilů stále rostou, automobilky ale nejlépe vidí, že zájem o ně uvadá a objednávek nových vozů ubývá či přinejmenším nepřibývá tempem, s jakým počítaly. Omezená skupina zákazníků, kteří by si je koupili tak jako tak, je z většiny saturovaná, zbytek odrazují vysoké ceny, malá použitelnost a mizející dotační mechanismy, které měly tu moc aspoň část reality zastřít. Přidejte si rostoucí úrokové míry a na světě máte skoro dokonalou bouři, ze které uměle vynucovaná elektrická revoluce může vyjít v jediné roli - v roli poraženého.

Na důkazy tohoto stavu v poslední době narážíme ne už denně, ale dokonce několikrát denně. Velmi silně jej podtrhují kroky koncernu General Motors, který teprve včera odložil začátek výroby několika klíčových elektromobilů o „měsíce” poté, co to samé provedl s dalšími hned o několik let. Ani tím ale není čistkám konec, poptávka neodpovídající očekáváním výrobců a dalších firem, které do celého uměle roztočeného kolotoče nasedly za cenu miliardových výdajů, kosí další a další projekty.

„Poptávka po elektromobilech by mohla být v příštím roce nižší, než se očekávalo,” řekl ve středu Lee Chang-sil, finanční ředitel jihokorejského výrobce baterií LG Energy Solution. A spustil tím vlnu dalších negativních kroků. Jen o pár hodin později Honda znovu s koncernem General Motors oznámily, že bez náhrady ukončují projekt vývoje hned několika cenově dostupných elektrických novinek obou firem, na který vyčlenily 5 miliard dolarů (asi 117 miliard Kč).

Firmy zjistily, že investice do nové globální architektury pro jejich elektromobily by se mohla stát nenávratnou, a tak celý plán rovnou pohřbily. Pochopitelně u toho nechybí společné optimistické prohlášení, v němž konstatují že „každá z firem zůstává oddána cenové dostupnosti na trhu elektromobilů“. Ale co z té oddanosti ve výsledku zbývá? Honda se spálila s modelem e a posílá jej do kopru už pár let po začátku výroby, GM odpískal skoro všechno, co odpískat mohl, zbytek stále zamýšlených elektromobilů podstatně zdražil ještě před příchodem na trh. Jsou to prostě jen řeči, ne víc.

Šéf Hondy Toshihiro Mibe v rozhovoru pro Bloomberg k věci řekl: „Poté, co jsme věc rok studovali, jsme se rozhodli, že tohle by byl moc složitý byznys, a tak v tuto chvíli s vývojem dostupného elektromobilu končíme. Tento projekt byl jako takový zrušen.“ To zní vážně odhodlaně. Jako důvody pro zrušení projektu Mibe uvedl vysoké náklady a malý dojezd dosah spolu s „měnícím se tržním prostředím“. Co se na kterémkoli z těchto polí stalo nového, nemáme tušení.

Dodejme, že opravdu nešlo o malý projekt, Honda a GM měly za cíl vyrábět od roku 2027 miliony těchto elektromobilů ročně s cenou pod 700 tisíc Kč. Byla to utopie a utopie se obvykle v realitu nemění. Dlouhodobé plány obou firem zůstávají přesto utopické, však vzdálenější budoucnost je pořád možné malovat narůžovo beztrestně - šéf Hondy tak neopomněl dodat, že automobilka zůstává odhodlána prodávat do roku 2040 pouze elektromobily. Ano, 17 let je dlouhá doba, přesto máme pocit, že i tohle je hodně velký optimismus. Anebo je to vůbec optimismus? Není ryze tupé předem ignorovat vědeckotechnický vývoj i přání zákazníků a malovat si povahu vlastní produkce pro rok 2040?

Honda Prologue už vznikla společným vývojem Japonců a Američanů, další taková auta nepřijdou. Vize prodeje milionů elektromobilů ročně s cenou pod 700 tisíc Kč za 4 roky se už teď ukázala neschůdnou. Foto: Honda

Zdroje: Bloomberg, Reuters, Honda, GM

Petr Miler

