Nezájem o elektromobily přinutil další automobilky odpískat výrobu v nových továrnách a propouštět | Petr Miler

Až na konec roku 2025 byl odložen začátek výroby dvou elektrických novinek, které automobilka označovala za velmi žádané. Asi tak žádané nebudou, mimo to tu máme další „elektrizující” propouštění.

Opakovaně to udělal Volkswagen, udělalo to Audi, udělal to Ford a teď to udělal General Motors. Všechny tyto automobilky spojuje jedno - jsou (nebo aspoň byly) doslova posedlé rychlým přechodem na elektromobilitu, do světa pouštěly jednu tiskovou zprávu za druhou ohledně obrovského zájmu o tyto vozy, o rozšiřování jejich nabídky i výroby a o úžasných plánech znamenajících produkci elektrických aut také tam, onde a v určitém počtu.

Všechno to vylétlo komínem.

Samotný VW po ohlášení výsledků za třetí letošní kvartál oficiálně přiznal, že odpor Evropanů k elektromobilům roste, což ukazuje nejen prudce klesající zájem o ně z jeho pohledu, naznačují to také výsledky různých studií. Pokud dnes asi polovina potenciálních kupců vůbec neuvažuje o tom, že by si elektromobil koupila bez ohledu na cokoli, pokud asi polovina aktuálních majitelů těchto aut chce přejít zpět ke spalovacím vozům, ve většině zemí si elektrická auta pořizují jednotky procent zákazníků a troufneme si říci, že většina společnosti kvůli současným cenám vůbec nemá pomyšlení na to, že by si jakékoli nové auto koupila, co to asi může znamenat pro všechny ty velkolepé plány?

Je to řečnická otázka bez nezbytné odpovědi, jak jsme ale zmínili, další konkrétní nyní nabízí koncern GM. Ten - zalitý optimismem - plánoval, že ve své závodě Orion Assembly začne od příštího roku vyrábět elektrické modely Chevolet Silverado a GMC Sierra. Měly to podle GM být žádané superhity, takže do továrny nacpal 4 miliardy dolarů (!), asi 93 miliard Kč, aby ji na výrobu těchto vozů připravil. Mělo to zachránit 1 000 pracovních míst a dokonce vytvořit 2 350 nových. Teď ale oznámil, že nic z toho se nestane. Začátek výroby bylo odložen nejdříve na konec roku 2025, na místě se tedy ještě déle než 2 roky nebude dít nic.

V oficiálním vysvětlení stojí, že nejde o důsledek současných stávek a cílem je „lépe řídit kapitálové investice a přizpůsobit se vyvíjející se poptávce po elektrických vozech”. „Vyvíjející se poptávce”? To je jak z Orwella, důvodem je samozřejmě ryzí nezájem o tato auta, což nakonec přiznal i mluvčí firmy Kevin Kelly. Začal tedy orwellovsky: „Díváme se na poptávku po elektromobilech a trend se se stabilizuje,” uvedl, pak ale dodal: „Poptávka neroste tak rychle, jak jsme původně předpokládali.”

Není to ale jediná jasná zpráva o nezájmu o elektrické vozy, s další je tu Ford. Ten v mezičase potvrdil nedávné neoficiální informace WSJ o zrušení jedné ze tří směn na výrobu F-150 Lightning a upřesnil, že 700 lidí kvůli tomu bude propuštěno, neboť pro ně neexistuje jiné uplatnění. Aby to podle automobilky bylo fér, propouštění se dotkne vždy třetiny zaměstnanců každé ze směn, z těch zbylých se pak udělají dvě nové „party”.

Co k tomu dodat? Snad jen obvyklé: Kam tyto automobilky daly hlavu, když si malovaly, že lidé budou s nadšením kupovat dražší a horší auta jen proto, že je někdo přímo či nepřímo nařizuje a výrobci elektromobily pod tímto tlakem s úsměvem malují lepšími barvami, než by si zasloužily? Nemohlo to stačit, a tak to ani nestačí a stačit nebude.

Továrna Orion Assembly měla po skoro 100miliardové investici od příštího roku vyrábět dva údajně velmi žádané elektrické pick-upy. Nestane se to, není o ně zájem. Foto: General Motors

Petr Miler

