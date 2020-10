Nezávislý test ukázal, jak dalece Tesla přeceňuje schopnosti svého Autopilotu před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Tesla už po léta tvrdí, že má daleko nejlepší systém autonomního řízení, i když ve výsledku nejde o více než nabízí konkurence. Test magazínu Consumer Reports nyní ukázal, že v mnoha ohledech zvládá dokonce o dost méně.

Autonomní systémy řízení se stále častěji stávají součástí našich životů. Pro výrobce jde o další oblast, ve které mohou zazářit a ukázat svůj náskok před konkurencí. Bohužel však stejně jako v mnoha dalších oborech platí, že snahou nemusí být jen vyvinout skutečně lepší řešení, jako spíše do lepšího světla postavit to, které reálně nevyniká. A nejdále se v tomto ohledu zjevně dostala Tesla.

Vyplývá to alespoň z testu Consumer Reports, skutečně nezávislého magazínu, který pracuje pouze díky příspěvkům svých předplatitelů a všechny testované věci si kupuje. Podle něj je Autopilot Tesly mezi současnými systémy „dalece druhý” za Super Cruise od koncernu General Motors. O kterém jste ovšem na rozdíl od Autopilotu možná ani nikdy neslyšeli.

Z části je to i proto, že k jeho vývoji přistoupila automobilka zodpovědněji, a systém tak mnohem lépe monitoruje chování řidiče. To má na starosti malá kamera, která sleduje jeho oči. Jakmile umělá inteligence zjistí, že se spíše kochá okolím než cokoliv jiného, zkusí řidiče nejprve varovat pomocí diod na věnci volantu. A když to nepomůže, začne vůz zpomalovat až do úplného zastavení.

Chování Autopilotu Tesly v tomto ohledu nemůže být rozdílnější. Pokud se řidič ve voze osazeném systémem Super Cruise blíží k místu, kde již bude muset převzít kontrolu, technologie mu dá na základě dat z navigace dostatek času, aby se mohl opět na řízení plně koncentrovat. V případě kalifornských elektromobilů však po úvodním varování přichází okamžité předání kontroly nad vozem. Ono varování navíc řidič ani nemusí zaznamenat, zvláště pokud se objeví jen jako ikona na displeji.

Stejně tak má Consumer Reports problém s chováním systému poté, co přišel zásah řidiče. Pokud totiž v kalifornském elektromobilu zkusíte kupříkladu objet díru na vozovce, musíte vyvinout opravdu velkou sílu, abyste volantem pohnuli. V té chvíli se nicméně Autopilot deaktivuje a sám již opětovně nenaskočí. Technologie Super Cruise s tím nicméně nemá problém, stejně jako semi-autonomní systémy ostatních výrobců, u nichž víceméně stačí, aby řidič přestal klást tlak na volant a „převezmou” řízení zpět.

Právě bezproblémové předávání kontroly nad vozem je přitom dle magazínu stěžejní, stejný názor ostatně zastává také americká národně bezpečnostní rada NTSB. Ta již uvedla, že jakmile řidič až příliš spoléhá na systém, který ale má zásadní mouchy, pak velmi riskuje. NTSB proto již zveřejnilo doporučení, dle kterých by federální autorita NHTSA měla zavést standardy, které u autonomních systémů vynutí stejné chování v určitých situacích.

Znovu se tedy ukazuje, že Autopilot je zbytečně nebezpečným nejen kvůli zavádějícímu názvu. Řidiči jsou po jeho aktivací také příliš ukolébávání až k nečinnosti, i když reálně Autopilot není více než asistenční systém. Fatální nehody tak mohou být dílem okamžiku, jak se ostatně v minulých letech již mnohokrát naneštěstí potvrdilo.

Suma sumárum tak Autopilot skončil s 57 dosaženými body ze sta možných na druhém místě, přičemž vítězství získal se 69 body za svou technologii General Motors. Testem prošly systémy dalších patnácti výrobců, kdy za pozornost stojí hlavně ty od koncernu VW Group. Zatímco Audi je se 48 body celkově čtvrté, Porsche se 41 body již patří devátá příčka a Volkswagen s pouhými 39 body skončil dokonce čtrnáctý. I systém Audi ale má k Autopilotu blíže než Autopilot k Super Cruise.

Autopilot Tesly není zdaleka nejlepší systém svého druhu na trhu. V hodnocení Consumer Reports sice vyloženě nepropadl, je ale jasně druhý, Super Cruise Cadillacu dopadl mnohem lépe. Grafika: Consumer Reports

Zdroj: Consumer Reports

Petr Prokopec