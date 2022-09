Nic už nedává smysl, jednou z posledních značek, která nenabídne elektromobil, je ta ovládaná nadšencem do elektromobilů před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bugatti

Je to až absurdní, neboť tato značka padla do rukou výrobci elektrických aut právě s tím, že díky tomu snáze nabídne elektromobil, který by jinak mateřský koncern VW draze a obtížně vyvíjel. A tak žádný nejméně dalších 10 let nenabídne, to dává smysl, že?

Mateho Rimaca spousta lidí považuje za jakéhosi evropského Elona Muska. Lze to pochopit, neboť na starém kontinentu v současné době neexistuje člověk, který by byl s elektromobilitou spojený více než chorvatský podnikatel. Rimac v ní ovšem nevidí spásu planety, místo toho jde o nadšence, který se v 19 letech rozhodl osadit své BMW 3 E30 elektrickým ústrojím jen proto, že takto dokázal porážet konkurenci. Poté, co přitom pokořil několik světových rekordů, založil vlastní značku, pod jejíž hlavičkou začal vyvíjet různé součásti používané hlavně v elektrických a hybridních autech a také supersport zvaný Concept One.

Dnes v rukou nedrží jen otěže své automobilky Rimac, ovládá také Bugatti. Smyslem spojení těchto dvou firem bylo, že koncern VW nechce ve své posedlosti elektromobilitou připustit, aby absolutním vrcholem jeho nabídky bylo spalovací auto. Současně s tím ale nechtěl do Bugatti investovat další miliardy, aby nový hypersport z Molsheimu mohl mít elektrický pohon. Rimac měl tedy využít své existující technicky, aby elektrické Bugatti rychle nabídl. Výsledkem je ale něco, co nečekal snad nikdo. „Opravdu zuřivě jsem bojoval s vedením Porsche a Volkswagenu. debata o tom, aby příští Bugatti nebylo elektrické, byla vážně vyostřená. A myslím, že bylo naprosto správné rozhodnutí,“ říká dnes mate Rimac.

Nic už očividně nedává smysl, neboť elektrický nadšenec, kterému bylo Bugatti svěřeno s tím, aby se co nejdříve stalo elektrickým, je nakonec tím, kdo se zasadil o to, že žádné elektrické Bugatti nebude. To už skutečně připomíná absurdní drama. A nejde jen o výsledek jako takový - francouzská značka nenabídne elektrické auto nejméně dalších 10 let, takže má být jednou z posledních, která se takovým autům vyhne.

Rimac přiznává, že ve finále by nebylo nic snazšího, než přepracovat nový model Nevera, jehož vývojem Chorvaté strávili pět let, na vůz z Molsheimu, který by se vůči originálu lišit pouze vzhledem. Ovšem v takové chvíli by se již jednalo o třetího do party, neboť na stejných základech stojí i Pininfarina Battista. Kvůli tomu by ale nebylo dostatečně výjimečné, to Rimac nechce připustit.

Chorvatský nadšenec má nejspíše v kanceláři na zdi vytesaná slova Ettore Bugattiho, dle nějž byly vozy z Molsheimu nesrovnatelné se zbytkem světové produkce. „Pokud je to s něčím srovnatelné, není to Bugatti,“ říkal svého času Ettore. Novinka značky, která dříve než v roce 2024 debutovat nebude, tak evidentně má znovu zamířit na automobilový trůn. Ikonický motor W16 u toho však již nebude, po vyrobení 99 exemplářů roadsteru Mistral zmizí v propadlišti dějin.

Rimac přesto potvrdil, že jádrem novinky bude opět spalovací agregát. S ryzím elektromobilem se ve firemních plánech nepočítá příštích 10 let, stejně jako v nich není zahrnuto SUV. To je s ohledem na současné trendy i reputaci chorvatské značky a jejího šéfa vskutku překvapivé, dnešní automobilový svět má ale k racionálnímu daleko, tak proč by v případě Bugatti a Rimacu měl být jiný?

Jelikož i Bugatti musí projít emisními testy, nebylo prý jiného zbytí, než dosavadní ústrojí nahradit hybridní technikou s menším spalovacím motorem. Co elektromotor bude doplňovat, je otázkou. Rimac jen tajuplně dodává, že „budete velmi překvapeni, o jakou spalovací jednotku se jedná“. O elektrifikovaný dvanáctiválec, jaký vyfasuje nástupce Lamborghini Aventador, ale nejspíše nepůjde, to by již znamenalo narušení výše zmíněného Bugattiho kréda.

Ve finále by nás nicméně nezaskočilo, kdyby do hry vstoupilo Porsche, které ostatně vlastní 45 procent společnosti Bugatti-Rimac. Značka z Zuffenhausenu se totiž nedohodla s Red Bullem na dodávkách motorů. Je tak dost možné, že příští hypersport z Molsheimu bude používat ústrojí v principu podobné tomu, které bude od roku 2026 pohánět monoposty Formule 1. Jak vše dopadne, je zatím ve hvězdách. Osud Bugatti je nicméně v lepších rukou paradoxně díky tomu, že se spojilo s „chorvatskou Teslou“, to je vážně postavené na hlavu.

Mate Rimac uvádí, že přepracovat model Nevera na novinku z Molsheimu by bylo tím nejjednodušším úkolem na světě. Ovšem i proto oznámil koncernovému vedení, že příští novinka Bugatti ryzím elektromobilem nebude. Foto: Bugatti-Rimac



Nedávno odhalený Mistral, v podstatě přepracovaný Chiron zbavený střechy, přesto bude posledním vozem značky s motorem W16. Nástupce Chironu dostane jiný, přesto prý výjimečný spalovací pohon. Foto: Bugatti

Zdroj: Automobilwoche, Top Gear

