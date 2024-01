„Nic pro nás neznamenáte.” Vzkaz Volkswagenu kupcům jeho aut pro nadšence je naprosto jednoznačný před 5 hodinami | Petr Prokopec

Jen máloco říká o současném trhu s auty a přístupu automobilek k zákazníkům tolik jako jejich nakládání s manuálními převodovkami. Máte pocit, že třeba Golf ve verzích GTI a v některých částech světa i R o ni přijde proto, že ji lidé nechtějí? Chyba lávky.

V automobilové branži se pohybuji už několik desítek let. A během té doby došlo na zajímavý vývoj, který se týká převodovek. Na mysli nemám rostoucí počet rychlostních stupňů, nýbrž fakt, že ještě poměrně nedávno museli zájemci o automat sáhnout do kapsy hlouběji než ti, kteří preferovali manuál. A byť byl cenový rozdíl obvykle dost drastický, u dražších aut začala stále více vyhrávat pohodlnost.

To ale neznamená, že by vyhrála vždy a všude - pro některá auta jsou automaty stále příliš drahé (u obyčejného kompaktu může jít snadno o desetinu ceny), u jiných (zejména sportovních modelů) nejsou vyhledávané zase takovým množstvím lidí. Přesto automobilky začaly stále více oklešťovat své nabídky a po manuálech se slehla zem i tehdy, kdy šlo o velmi dobře prodejný artikl. A dokonce by se našlo dost takových kupců (viz strategie Porsche nebo BMW, tyhle firmy to tak dělají), kteří by si za ruční řazení oproti automatu zaplatili desetitisíce navíc. Přesto se automobilky otáčí zády.

Důvodem je vlastně pořád to samé - zákazník je pro výrobce už léta na druhém, třetím či kdovíjakém místě. Automobilky v prvé řadě zajímají o plnění norem, pak možná o přání kupců, pokud přednost nedostane minimalizace nákladů. Ale to jsou leckdy spojené nádoby - vyvinout a následně homologovat jednu převodovku je zvlášť za současných regulací vždy zásadně levnější, než když pracujete na dvou skříních. S automatem je spojena nižší papírová spotřeba (realitu vezmi čert), které jsou přímo úměrné emise CO2. A ty jsou dnes pro výrobce klíčové - i když se často jedná pouze o několik málo gramů, ty v závislosti na objemu produkce mohou klidně vyústit v takové pokuty, že se manuál znovu nevyplatí nabízet, pokud tedy nebude za velký příplatek. A to, co si troufne udělat Porsche, si netroufne udělat Škoda.

Z manuálu se tak stal ohrožený druh, který zakrátko bude zralý na vymření, což je nejabsurdněji vidět na Volkswagenech Golf GTI a R (v USA). Tyhle varianty s pouhým faceliftem o manuál přijdou, tedy to ani není tak, že by VW musel pro jejich zachování něco dělat, stačí, aby nic nedělal. Přesto něco udělá - vykopne ruční řazení z nabídky. Mysleli jsme si tedy, že zájem o něj je logicky zanedbatelný, ale ouha, tak to není ani trochu, jak zjistili kolegové z Motor1.

Těm VW (snad nevědom si důsledků, jinak by mlčel) prozradil, že na manuální Golf GTI ve Státech připadá 50 procent kupců, u verze R pak jde o 40 procent. Přesto ani jim už po faceliftu ani jedno takové auto neprodá, prostě je zruší. „Nic pro nás neznamenáte,” jinak než takto si gesto VW vysvětlit nelze . Však firma opravdu nemusela dělat nic, stačilo zachovat status quo. Ona ale udělá toto i s rizikem, že přijde o polovinu kupců špičkových verzí, polovinu nadšenců, polovinu nejvěrnějších klientů? Vážně - kde je v tomto zákazník?

Navíc je třeba říci, že manuály v USA zažívají jistou renesanci, byť ode dna se vždy odráží snáz. Zatímco totiž v roce 2021 měla trojice pedálů na celkových registracích méně než procentní podíl, loni již šlo o 1,7 procenta. S ohledem na velikost tohoto trhu už to není nic. A jak je patrné z čísel ostrých Golfů, u sportovních verzí manuály fungují ještě zásadně líp.

Taková Acura s „fofrklackem“ nabízí Integru, v jejímž případě na manuál připadá 22procentní podíl. BMW zvedá laťku výš, neboť v případě M3 a M4 po manuálu sáhlo 20 procent zákazníků (ale 20 procent všech verzí, z nichž většina manuál nenabízí) a u M2 (tam je k dispozici univerzálně) dokonce 50 procent. Stejný podíl připadá také na Cadillac, respektive na jeho dva modely CT4-V Blackwing a CT5-V Blackwing. Druhý zmíněný navíc se třemi pedály páruje osmiválec.

Přesunout se můžeme k Hyundai, jehož Elantra N se s manuálem prodává ve 25 procentech všech případů. Kia Forte má na kontě mizivý 2procentní podíl, jenž nicméně u takové Mazdy MX-5 stoupá na 60 procent. V případě Mini tu pak máme 51 procent u variant John Cooper Works, zatímco Cooper S je na tom s 22 procenty již trochu hůř.

Co se Porsche týče, pak v případě všech variant modelových rodin 718 a 911 má trojice pedálů na registracích 40procentní podíl. Ještě lépe je u Subaru, kde na manuální BRZ připadá 79 procent všech prodejů a na manuální WRX 74 procent. Toyota GR86 s ručním řazením pak zaujala 48 procent všech kupujících, zatímco u Supry šlo o 43 procent. Na úplný vrchol ale zamířila Corolla GR, neboť se s automatem ani nenabízí. Přitom jí bylo prodáno více než GR86.

To jsou všechno vysoká čísla. Kopnou také tyto značky desítky svých nejvěrnější kupců do zadnice? Nepřejeme si to, ale popravdě řečeno už bychom se nedivili asi ničemu.

Petr Prokopec

