Nikdo z kupců nejnovějšího Bugatti s ním nebude dělat to, čím automobilka právě strávila čtyři týdny v kuse
včera | Petr Prokopec
Znáte „memky”, které litují ty, jež musí montovat blinkry na BMW, protože dělají úplně zbytečnou práci? Tohle je něco podobného. Stejně jako v případě řidičů bavorských aut ale i vývojáři Bugatti musí počítat se všemi scénáři.
V letošním roce Bugatti konečně odstartuje výrobu nového modelu Tourbillon. Ten byl oficiálně představen už 20. června 2024, tedy prakticky přesně před dvěma lety. Tehdy ovšem značka ještě neměla dokončený veškerý vývoj. S tím finišuje až nyní, přičemž jedny z posledních továrních testů proběhly v areálu Colmis Proving Ground ve švédském Arjeplogu. Řada techniků tak poslední čtyři týdny strávila za polárním kruhem, kde ladila Tourbillon i pro jízdu na sněhu a ledu. Jakkoli je otázkou, zda něco takového není skoro zbytečné.
Novinka Bugatti totiž vznikne jen ve 250 kusech, z nichž každý startuje na 3,8 milionu Eur neboli na 92,5 milionu korun. A dá se předpokládat, že na většině faktu bude na počátku spíš číslovka 4 nebo 5, což znamená, že pod 100 milionů korun jejich auto stát nebude. A nepřekvapilo by nás, kdyby každý exemplář po opuštění nového ateliéru v Molsheimu dál nabíral na ceně. Už kvůli tomu ale nebude většina majitelů hýřit ochotou se svým autem bůhvíkam jezdit, tím méně ho vytahovat v zimním počasí.
Na něco takového ale Bugatti pochopitelně spoléhat nemůže, pročež Tourbillon pro takové využití vyladit musela. Prošel tedy opravdu extrémní zátěží při 30stupňových mrazech, kdy tým techniků pracoval hlavně na brzdách - na rozdíl od předchozích modelů značky totiž novinka kromě spalovacího šestnáctiválce užívá také trojici elektromotorů. Bylo tedy třeba zajistit, že rekuperace brzdné energie bude rozumně spolupracovat s klasickými třmeny a kotouči. Zvláště když zde chybí fyzické propojení, neboť jde o systém brake-by-wire.
Jen u toho ovšem automobilka nezůstala, zároveň se ve Švédsku zaměřila i na kalibraci ABS a stabilizačního systému. Během testů tak prototypy najížděly nemalé množství kilometrů na různých površích zahrnujících hladký led, čerstvý prašan, rozbředlou břečku i suchý asfalt. Důležité přitom bylo, aby systémy dokázaly ihned změnit nastavení vozu v reakci na odlišnou přilnavost - třeba ve chvílích, kdy řidič začne brzdit na suché vozovce, ovšem ještě během brzdné dráhy se vůz přesune na led.
Důraz pak byl kladen také na větší odlišení jednotlivých jízdních režimů. V módu Sport se tak Tourbillon chová neutrálně, zatímco po přepnutí na režim Track zaměstnává většina výkonu zadní kola. To má umožnit lepší kontrolu vozu s plynového pedálu. Protože ale ten má na povel celkové stádo 1 800 koní, kterým sprint na stovku zabere necelé 2 sekundy, znovu se obáváme, že něco takového si většina majitelů nechá ujít i v testovacím areálu. Dokonalé auto pro nikoho? Aby to tak nakonec nebylo...
Tourbillon má za sebou výlet za polární kruh, kde poslední čtyři týdny ladil formu hlavně na sněhu a ledu. Foto: Bugatti
Zdroj: Bugatti
