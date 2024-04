„Nikomu nic necpeme do chřtánu,” říká dědic Fordu o elektromobilech. Asi zapomněl, co firma poslední roky dělala před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Neuvěřitelně pokryteckého vyjádření se dopustil jeden z dědiců modrého oválu a jeho nejvyšší šéf Bill Ford. Hovoří o oddanosti zákazníkům, zrovna tu ale popírá hned svou další větou. Klient v centru pozornosti americké automobilky dávno není.

Jestli některá z automobilek naskočila na elektrickou vlnu maximálně rychle a maximálně ochotně, byl to Ford. Ten už v roce 2021 oznámil, že budoucnost vidí jen v elektromobilech. Od roku 2026 tedy neměl nabízet jediné čistě spalovací auto a od roku 2030 jste si u něj neměli koupit nic než elektromobil.

Jak byste takový záměr zhodnotili? Jako oddanost přáním zákazníků, ať už budou v jakoukoli chvíli jakákoli? Nebo spíš jako vnucování jednoho typu auta bez ohledu na to, co si lidé přejí? Snad nejsme zaujatí, když se přikloníme spíš k druhé možnosti, bylo to dogmatické rozhodnutí mající nulovou vazbu na tržní i technickou realitu.

Kritizovali jsme to celé ty tři roky, po které nám Ford spílal, jak si vůbec dovolujeme jeho skvělé plány kritizovat, až šéf firmy nedávno řekl, že sázky na elektromobily lituje a nestojí o další „pitomé vize”, mezi které se rychlý přechod na elektrická auta nepochybně řadil. Nejsme si jisti, jak moc to platí pro Evropu, neboť evropský a americký Ford byly vždy dvě trochu jiné firmy, bez ohledu na to nám dnes ale přijde neuvěřitelně pokrytecké, aby se nejvyšší šéf automobilky a dědic 23 % akcií automobilky spojených s hlasovacími právy tvářil, jako by Ford žádný stoprocentní přechod jen na elektromobily během nesmyslně krátké doby nezamýšlel.

William Clay Ford Jr. známější jako Bill Ford si totiž v rozhovoru s Reuters nad celou věcí umyl ruce s tím, že se nesnaží nikoho přimět, aby vyměnit své spalovací auto za elektromobil. Jsou to prý zákazníci, kdo rozhodne o tom, co automobilka bude vyrábět, nikdo jiný.

„Nikomu nic necpeme do chřtánu,” řekl 66letý miliardář Reuters. To je ale přesně to, co Ford roky dělal a velmi, velmi agresivně se vyhrazoval proti komukoli, kdo se tuto misi pokoušel zpochybňovat. Automobilka prostě postavila klienty před hotovou věc a až po jejich zřetelném, roky trvajícím odporu a stamiliardách utrpěných ztrát couvl. A teď se tváří, že zákazník je „king”?

Kdyby k tomuto závěru došel pod tlakem okolností, ještě bychom to smířlivě vzali jako projev poučení, že se zákazníkem si není radno zahrávat, jenže podle všeho jde o oportunistické vyjádření nereflektující skutečné uvažování firmy. Jedním dechem si totiž Bill Ford postěžoval, že budoucnost je odvislá od toho, kdo bude zrovna sedět v Bílém domě a nadcházející volby mohou přinést pro výrobce automobilů nejistotu.

Na jednu stranu ano, politické prostředí není možné ignorovat, ale čiší z těchto slov oddanost zákazníkům? Ani ne, a to jsme necitovali to hlavní. „Problém je, že nás politici ženou bičem tam a zpět. (...) Prostě vyberte cestu a půjdeme po ní,” říká Bill Ford.

Znovu: Je tohle vyjádření oddanosti přáním zákazníků? Ani omylem, Ford tím říká, že když politici zítra zvolí cestu elektromobility, půjde po ní též. Jediný důvod, proč se nyní vyjadřuje váhavě je, že budoucnost je nejistá, jako ostatně vždy. V takové chvíli má firma unikátní možnost řídit se opravdu primárně tím, co chtějí lidé, touhle cestou ale ve skutečnosti nemíří - čeká na další ránu bičem a dokonce si o ni říká.

Ford se zcela zřetelné rozhodl „nacpat nám auta jako Mustang Mach-E do chřtánu”, o tom nemůže být pochyb. Že to teď popírá a říká, že je vše v rukou zákazníků, je jen reakcí na nezájem o elektromobily. Nejvyšší šéf firmy ale současně říká, že čeká na další povel od politiků, jak věrohodné tedy jeho vyjádření je? Foto: Ford

Zdroj: Reuters

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.