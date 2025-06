Nissan dál padá ke dnu. Po rekordní loňské ztrátě prodělal dalších 30 miliard za kvartál, pod novým vedením se houpou židle včera | Petr Prokopec

/ Foto: Nissan

Zdálo se, že japonská automobilka na tom už nemůže být hůř, a tak akcionáři po výměně vedení doufali v rychlý obrat. Nic takového ale zatím nepřichází, Nissan dál míří ke dnu a investoři nejsou spokojeni.

Minulý týden se Nissan pochlubil novou generací klíčového elektrického Leafu. Ta ve vrcholné verzi nevypadá úplně nezajímavě, byť místo někdejšího podivně vypadajícího mixu hatchbacku a MPV tu máme jiný zvláštní slepenec liftbacku a SUV okořeněný atraktivními detaily typu lampy ve stylu sportovního Nissanu Z. Jenže takto hezky vypadá opravdu jen vrchol, jak jsme detailně probírali.

V případě jakéhokoli nižšího provedení nemůžete počítat s jakkoli podobným vzhledem a v základu ani s litými koly. Cena přitom oproti končící generaci půjde stoprocentně nahoru, načež Nissan ani může zapomenout na to, že se nový Leaf bude prodávat jako housky na krámě. Něco takového by jistě nebyla dobrá zpráva pro žádného výrobce, jenže Nissan je specifické situaci - už nějaký ten pátek kráčí po tenkém ledu a další neúspěchy si nemůže dovolit.

Japonci totiž za loňský rok vykázali největší ztrátu ve své historii. Proto se také po několik měsíců snažili o spojení s Hondou, která by část obsahu své pokladny přelila do té jejich. K tomu ale byla konkurence svolná jen za předpokladu, že převezme otěže obou společností. Nissan ovšem nade vše touží po nezávislosti, a proto jednání ukončil. Firemní kasa ostatně prázdná není, je v ní dost peněz z nerozdělených zisků minulých let, při současném hospodaření ale každé peníze jednou dojdou.

Nemělo se to stát, proto akcionáři vybrali nového šéfa, který má dohlížet mj. na propuštění 20 tisíc lidí a uzavření sedmi továren. Zároveň pak Ivan Espinosa nejspíše doufá, že se mu povede stav věcí zvrátit a z negativního vývoje udělat ten pozitivní. Jenže vozy jako nový Leaf mu to asi moc neusnadní. Zatím tedy jedinou jistotou zůstává prohlubující se ztrátové hospodaření společnosti.

Značka totiž 24. června přistoupila k prvnímu setkání s investory pod Espinosovým vedením. Během této akce pak oznámila, že za období od dubna do června očekává ztrátu ve výši 200 miliard yenů neboli 29,3 miliardy korun. To ovšem znamená, že její sestupná trajektorie jen pokračuje, neboť na předchozích 671 miliard JPY (asi 98,4 miliardy Kč) bylo třeba 12 měsíců mizerného podnikání. Nově na třetinovou ztrátu stačily tři.

Nissan v souladu s tím oznámil, že ruší vyplácení dividend, což již přítomné zástupce investorů (sešlo se jich rekordních 1 071) znovu naštvalo. Espinosu, stejně jako jeho předchůdce Makoto Uchidu, totiž zavalili dotazy, jak je možné, že manažeři i nadále berou štědré odměny, zatímco investoři musí ostrouhat a běžní zaměstnanci si hledat práci. Na to nicméně bývalý šéf Nissanu žádnou odpověď neměl a dočkal se další kritiky. Ani on tak nemusí vydržet ve své pozici věčně. Zatím pochopitelně neměl šanci ukázat, co v něm vězí, pokud ale bude dál dráždit klíčové investory, může si rychle balit fidlátka.

Ivan Espinosa a Makoto Uchida byli na novém setkání s investory „grilováni“ za to, že se snaží přehodit odpovědnost za chyby managementu na běžné zaměstnance. Těch bude totiž propuštěno 20 tisíc, zatímco manažeři si potvrdili odměny, akcionáři pak nemohou čekat žádné dividendy - ostatně je ani není z čeho brát. Foto: Nissan

Zdroje: Nissan, Carscoops

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.